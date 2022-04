Überlingen-Nußdorf vor 1 Stunde Wohnmobil gerät auf Parkplatz an der B 31 in Vollbrand Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen musste am Freitag an der Bundesstraße 31 unter schwerem Atemschutz ein brennendes Wohnmobil löschen.

Von dem Wohnmobil, das am Freitagnachmittag an der B 31 in Vollbrand stand, ist nicht mehr viel übrig. | Bild: Feuerwehr Überlingen