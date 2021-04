Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie und mögliche Reisebeschränkungen veranlassen das Waldrapp-Team erneut zur Umplanung. Am Flugplatz Binningen bei Hilzingen im Heganu sollten die nächsten Jungtiere ab Mai mit ihren Ziehmüttern Flugübungen machen – daraus wird nun doch nichts. Dennoch rechnen die Biologen mit einer Brut der älteren Generationen bei Überlingen.

Die Hoffnung auf den Nachwuchs einer ersten Überlinger Waldrapp-Familie ist ungebrochen, auch wenn sich die ersten beiden Rückkehrer Zoppo und Vincino am Wochenende einen Ausflug in den Elsaß und in den Hegau erlaubt haben. Noch zaudern weitere