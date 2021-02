Überlingen Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

Wird Überlingens „Neue Mitte“ durch Mehrfamilienhäuser an der Hohle Straße zu Klein-Manhattan?

Ein ganzes Stadtquartier in Überlingen bekommt ein neues Gesicht: Schon ist der Rohbau für ein weiteres Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen an der Hohle Straße nahezu fertig. Er entsteht auf einer ehemaligen Gewerbefläche. Fühlt sich Architekt Axel Petran in seinem zehn Jahre alten transparenten Bürowürfel inmitten der großen Neubauten nicht eingezwängt?