von Sabine Busse

Das Leitthema von Noltes Wintertheater heißt in diesem Jahr Ankerpunkte. Nachdem Oliver und Birgit Nolte im ersten Corona-Winter Theater als digitales Live-Erlebnis neu erfunden haben, ging es im vergangenen Jahr um die Freiheit. Ein weiteres Pandemiejahr mit neuen Krisen später möchten sie das Theater zum Ankerpunkt machen. So beschrieb es Oliver Nolte beim Pressetermin zur Vorstellung des Programms mit zwei neuen Produktionen. „Es geht darum, den Moment zu genießen und sich wieder über die kleinen Dinge im Leben zu freuen“, sagte Nolte. „Theater ist die Konzentration auf den Moment gemeinsam mit anderen Menschen.“

Kultur als Daseinsgrundversorgung

Auch für Oberbürgermeister Jan Zeitler nimmt das Theater in der aktuellen Situation einen besonderen Platz ein. Er nannte die Kultur einen Teil der Daseinsgrundversorgung und erinnerte daran, dass das Wintertheater seit 1967 das kulturelle Leben in Überlingen bereichere. Er lobte die nun im fünften Jahr existierende Kooperation mit dem Noltes Theater, die das Publikum, zum Teil von weither angereist, begeistere. „Es ist etwas Besonderes, so ein Theater in der heimischen Stadt zu haben“, sagte Zeitler erfreut. Damit spreche er auch im Namen von Kulturamtsleiters Michael Brunner, der beim Pressetermin nicht dabei sein konnte.

Gute Laune im Stil der 1960er Jahre verbreiten die Künstler mit den Songs von Doris Day. | Bild: Sabine Busse

Thematisch bieten die Noltes zwei verschiedene Ankerpunkte. Bei guten Erinnerungen an die Kindheit und den Filmen mit Doris Day setzt die Produktion „You made my Day“ an. Der musikalisch-literarische Abend ist der amerikanischen Schauspiel-Ikone der 1950er und 1960er Jahre gewidmet. „Wir haben uns mit dem Leben von Doris Day beschäftigt und viel Neues über sie erfahren“, berichtete Birgit Nolte. Angefangen hat die Karriere der aus vielen Komödien bekannten und stets adretten Blondine als Sängerin.

Soweit der oberflächliche Blick auf Doris Day, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Ihr musikalisches Vermächtnis umfasst viele bekannte Songs von Schlager bis Jazz. Bei einer Kostprobe demonstriert Birgit Nolte begleitet von Michael Lauenstein am Klavier, wie gut sich „Everybody loves a lover“ oder das romantische „It‘s magic“ von ihr gesungen auf der kleinen Bühne im Gewölbekeller machen. Mit hochgesteckten Haaren, Perlenkette und Kittenheels passt sie auch optisch perfekt zur Entstehungszeit der Songs. Die swingenden Titel verbreiten direkt gute Laune. „Doris Day steht für Positives, das ist wichtig in unserer Zeit“, betonte Birgit Nolte. „Das ist ein Gute-Laune-Programm!“

„You made my Day“ heißt die neue Produktion, bei der Birgit Nolte-Michel und Michael Lauenstein Songs von Doris Day interpretieren. | Bild: Sabine Busse

Die zweite Produktion des Wintertheaters bestreitet Oliver Nolte mit dem Einpersonenstück „Beinahe glücklich“. Die Neuinterpretation des Schauspielmonologs Ruhestörung steht ausschließlich im digitalen Format auf dem Programm. Der von Nolte gespielte Protagonist leidet zunehmend unter einer lauten, ihn überfordernden Welt. Er fühlt sich dauernd beobachtet und zieht sich immer mehr zurück, bis er sich ganz auf den Moment fokussiert und so beinahe glücklich wird.

Beim aktuellen Programm geht es auch um das Wertschätzen von Kleinigkeiten. Oliver Nolte (Mitte) demonstriert das mit einer kleinen Feder, die zufällig auf der Bühne liegt. Jan Zeitler (links) und Birgit Nolte sehen zu. | Bild: Sabine Busse

Laut Oliver Nolte passt die Neuinterpretation perfekt zur Zeit und dem Format. Gespielt wird live auf der Bühne, die Zuschauer nehmen digital teil, nachdem sie wie gewohnt eine Eintrittskarte erworben haben und vorab in einem digitalen Foyer begrüßt wurden. Somit sei jede Aufführung ein Unikat, an dem aber Leute von verschiedenen Standorten aus teilhaben könnten, erklärte Oliver Nolte. Das ermögliche dem Theatermacher neue Vermarktungsmöglichkeiten und ein breiteres Publikum. Neben den beiden neuen Produktionen steht auch in diesem Jahr der Nolte-Klassiker „Hailix Nächtle“ im Dezember auf dem Programm.

Erfreulich sei bereits der Vorverkauf gestartet, der beste seit 2018, wie Oliver Nolte berichtete. Das wunderte Jan Zeitler nicht: „Sie sind hier angekommen und die Leute warten auf ihr Programm.“ Gleichzeitig sagte er dem Noltes Theater die weitere Unterstützung zu. „Wir wollen die Kooperation dauerhaft weiter etablieren.“