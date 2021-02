Dass die Stiftung des Überlinger Spital- und Spendfonds, deren Wurzeln in das 13. Jahrhundert zurückreichen, vor großen Herausforderungen steht und sich dafür gut rüsten muss, war schon bei Beratung und Beschluss des aktuellen Doppelhaushalts ein Thema. Denn die Stiftung ist nicht nur Grund- und Immobilienbesitzer, sondern sie hat auch eine Verpflichtung dem Gemeinwohl gegenüber. Daher soll „der Spital“, so die Kurzform, künftig viel stärker als eigenständiges Subjekt in Erscheinung treten und so auch nach außen sichtbar werden – mit einer eigenen Homepage und einer digitaltauglichen modernen Optik, die schon im Vorfeld für Kontroversen sorgt. Das geplante neue Signet fand schnell erste Kritiker.

Gute 300 Jahre Tradition repräsentiert das historische Siegelbild der Spitalstiftung aus dem 17. Jahrhundert (links). Der Rohentwurf für ein digitalisierbares modernes Signet (rechts) gefällt nicht jedem. | Bild: Hanspeter Walter

Einfach machte es sich die BÜB+-Fraktion jetzt, als sie einen Antrag an die Verwaltung stellte, der sich auf das Schlagwort „Wappen des Spital- und Spendfonds“ beschränkte. Wie das Stadtwappen von 1528 als hellblaues Touristik-Signet umgesetzt sei, nannte Stadtrat Dirk Diestel (BÜB+) ein schlechtes Vorbild. „Aus unserer Sicht hätte es keinen Grund gegeben, dieses Stadtwappen so zu simplifizieren“, erklärte er. „Es ist sehr umstritten in der Bürgerschaft“, glaubte er zu wissen. Dennoch könne seine Fraktion hier noch ein „gewisses Verständnis“ aufbringen, da es „möglicherweise“ für den Tourismus sinnvoll sein könne. „Keinerlei Verständnis“ habe man allerdings, wenn das Logo des Spitals ähnlich modernisiert werde, erklärte Diestel.

Bis heute in Teilen der Bürgerschaft umstritten ist, was moderne Grafik aus dem historischen Überlinger Stadtwappen gemacht hat. Das neue Signet (links) wird seit 2017 eingesetzt und begrüßt Besucher auch an den Eingangsstraßen der ehemals freien Reichsstadt. | Bild: Fotomontage: b.lateral

„Auch eine Stadt mit Tradition kann und muss sich weiterentwickeln“, hielt Oberbürgermeister Jan Zeitler seine Position entgegen. „Sie wollen an dem festhalten, was es immer gab“, interpretierte der OB das Ansinnen Diestels: „Wir sagen: Es gibt gute Gründe, dies auch weiter zu entwickeln.“

Stiftung soll mehr eigenständiges Gewicht erhalten

Diese Gründe lieferte Fachbereichsleiter Stefan Krause, der von Archivar Walter Liehner mit Hintergründen zur Historie gefüttert worden war. Man wolle der Stiftung künftig aus gutem Grund mehr Gewicht geben. Dazu sei ein eigener Internetauftritt und ein neues durchgängiges Corporate Design sehr wichtig und angebracht. Krause schilderte, wie sich die Darstellung über die Jahrhunderte hinweg verändert habe. Mitte des 13. Jahrhunderts, in dem der Zufallsfund der Ersterwähnung der Spitalstiftung datiert, beschränkte sich dies auf Christus-Doppelkreuz, wie es ursprünglich auf dem Landungsplatz auch gestanden habe. Im 16. Jahrhundert sei häufig noch eine Taube als Symbol des Heiligen Geistes hinzugefügt worden (Heiliggeistspital).

Wandbild am Steinhaus mit Doppelkreuz und Taube, noch ganz ohne reichsstädtischen Adler. | Bild: Hanspeter Walter

Erst zuletzt landete im 17. Jahrhundert ein reichsstädtischer Adler auf der vom Betrachter linken Seite des Signets, als sich die Stadt der Stiftung quasi ‚bemächtigt‘ hatte. Erst seit dieser Zeit gebe es das dreiteilige Siegelbild, das auf den alten Stempeln und auch auf den neuen Briefköpfen zu finden ist.

Erst im 17.Jahrhundert kam der reichsstädtische Adler zum Siegel des Spitals dazu. Hier eine Urkunde aus jener Zeit, die im Stadtarchiv liegt. | Bild: Hanspeter Walter

„Dem Adler den Schnabel geöffnet“

Eine vereinfachte grafische Darstellung werde auch gewünscht, erläuterte Krause, um das Logo besser zu digitalisieren, auf Briefbögen und ähnlichem einfacher einsetzen zu können. Wolle man das aktuelle Signet adäquat abbilden, stoße man mit der Auflösung oft an Grenzen. „Die Agentur ist bei ihrem Entwurf sehr feinfühlig vorgegangen“, betonte er. Man könne die Ursprünge der Motive sehr gut erkennen und bei einer Umfrage in der Verwaltung sei es durchweg positiv bewertet worden. Unter Einbeziehung von Stadtarchivar Liehner habe man die Umsetzung analysiert und unter anderem „dem Adler den Schnabel geöffnet und ein Brustschild verpasst“.

Die Sache mit den Pünktchen Eine Sache auf den Punkt zu bringen, gilt gemeinhin als lobenswert. Keine große Freude machten Studentinnen und Studenten der Ravensburger Schule für Gestaltung allerdings im Jahr 2013 der damaligen Überlinger Ratsmehrheit, als sie bei ihrem Vorschlag für eine Schriftzug als Corporate Identity für die Stadt die Punkte von Ü und i unter die Buchstaben setzten, so dass U und I auf Umlautpunkten bzw. ihrem I-Punkt schwammen. Die Idee einer Spiegelung der Punkte auf dem See wollte dem Gremium nicht so recht gefallen. So kreativ musste es ja auch nicht gleich sein. Die Typographie in wertvoller Goldfarbe nahm man dankend an, setzte die Tüpfelchen jedoch kurzerhand wieder an den angestammten Platz nach oben. Wie früher auch. Punkt. „Ich bin auch heute noch der Ansicht, dass dies ein sehr guter Entwurf war", sagte Roland Wagner, der die Ausbildungsstätte für Kommunikationsdesign über 20 Jahre lang geleitet hatte, damals zwei Monate später dem Gemeinderat. Ganz abgesehen davon, dass es mindestens grenzwertig sei, die kreative Idee anderer zu nehmen und diese nach eigenem Gutdünken zu verändern. Ja, der Fachmann legte damals noch eine Schippe drauf und erklärte. „Es ist keine grandiose Idee, gestalterische Entwürfe demokratischen Prozessen zu unterziehen." Dafür kann man trefflich über guten Geschmack und gute Gestaltung streiten. Wer weiß, was aus dem Logo der Überlingen Marketing- und Tourismus GmbH geworden wäre, wenn über jedes Detail abgestimmt worden wäre. Gewöhnungs- und interpretationsbedürftig war das himmelblaue Signet anfangs tatsächlich gewesen. Doch ist es mittlerweile schon vertrauter geworden, wie es das Siegelbild des Spitals nach einigen hundert Jahren auch geworden ist – für all jene, die es überhaupt kennen.

Auf einen Beschluss wird „bewusst verzichtet“

Da sich der Antrag der BÜB+-Fraktion lediglich auf ein Schlagwort ohne Erklärung beschränkt habe, habe die Verwaltung auch auf eine schriftliche Vorlage dazu verzichtet. Den Vorwurf, dass das Thema in den Gremien nicht beraten worden sei, wies Krause zurück und nannte die Sitzungen des zuständigen Verwaltungs-, Finanz- und Spitalausschuss am 22. Juni und am 7. Dezember. Auf einen Beschluss wolle man allerdings bewusst verzichten. Zumal man beim Corporate Design für die Stadt selbst in der Beratung die Erfahrung von Endlosschleifen gemacht habe und der Gemeinderat am Ende die Entscheidung an die Verwaltung zurückgegeben habe.

Aus Kostengründen auf Grobentwurf beschränkt

Ungeachtet dessen nahmen die Gemeinderäte den Rohentwurf der Grafikagentur gleich scharf in die Zange. „Der Adler sieht schon sehr zerzupft aus“, monierte Sonja Straub (CDU) und Kristin Müller-Hausser (BÜB+) kritisierte den fehlenden Zusammenhalt des einzelnen Elemente. Für den Einwand von Kristin Müller-Hausser zur Gestaltung im Detail war Stefan Krause „dankbar“, wie er sagte. „Ihre Analyse beeindruckt mich echt“, betonte Krause. Natürlich sei das dargestellte neue Logo noch keine „Reinzeichnung“, sondern lediglich ein grober Entwurf, auf dem man sich aus Kostengründen bisher beschränkt habe.