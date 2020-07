Fahrlehrer Carlo Kracheel kann in seinem Theorieraum aktuell nur elf statt der sonst üblichen rund 20 Schüler unterrichten. Siegfried Matutis hat in seiner Fahrschule aufgrund der Corona-Abstandsregeln nur zehn Plätze sowie zwei Notsitze für Schüler, die kurz vor ihrer Prüfung stehen. Ohne Anmeldung für den Theorieunterricht geht derzeit in der Regel nichts.

Siegfried Matutis in seinem Raum für den Theorieunterricht. | Bild: Timm Lechler

Dass in Fahrschulen die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist aber nicht das einzige Problem. Der Ansturm an neuen Fahrschülern ist groß, die Kapazitäten der wenigen Fahrlehrer sind, genauso wie auch die Prüfplätze des TÜV, begrenzt, berichtet etwa Fahrschulinhaber Carlo Kracheel. „Fahrlehrer zu finden ist schwierig“, sagt er. Die Folge: Zum einen müssen sich Fahrschüler teils gedulden, bis sie mit der Ausbildung überhaupt starten können. Zum anderen kann sich der Kurs in die Länge ziehen.

Der eine oder andere Fahrschüler stellt sich da die Frage: Wie komme ich trotz des großen Andrangs in den Fahrschulen so schnell wie möglich an meinen Führerschein? Die Überlinger Inhaber Holger Wieland, Siegfried Matutis und Carlo Kracheel geben Ratschläge.

Wie lange brauche ich aktuell für den Führerschein? „Sechs bis neun Monate für den Führerschein sind bei mir aktuell realistisch“, sagt Fahrlehrer Siegfried Matutis. Es hänge allerdings stark von der Motivation des Schülers ab – wobei er den Eindruck habe, dass die Fokussierung auf den Führerschein durch Corona bei den meisten Schülern wieder voll da sei – im Vergleich zu vergangenen Jahren.

Seine Kollegen Carlo Kracheel und Holger Wieland, mit denen sich Matutis immer wieder austausche, seien aktuell genau wie er intensiv ausgelastet. „Darüber sind sich die Schüler größtenteils bewusst“, stellt Matutis fest.

Ein junger Mann sei aber beispielsweise kürzlich auf ihn zugekommen und habe gesagt, dass er den Führerschein gerne innerhalb von zehn Wochen durchziehen möchte: „Ich habe ihm sofort klar gemacht, dass das bei mir nicht funktionieren wird. Es ist schlichtweg nicht machbar.“ Transparenz sei da unheimlich wichtig.

Matutis will Wiederholungsprüfungen vermeiden

Zumal die Ausbildung in den vergangenen Jahren angezogen habe: „Das Lernen darf man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Die Fragen müssen dauerhaft wiederholt werden.“

Weil Matutis vermeiden will, dass Schüler die Theorie unterschätzen, gibt es bei ihm eine, wie er selbst findet, strenge Regel: Erst wenn ein Schüler einen Lernstatus von 97 Prozent erreicht hat – also so gut wie alle Fragen richtig beantworten kann – darf er sich zur Prüfung anmelden. Damit wolle er Wiederholungsprüfungen vermeiden, sagt Matutis.

Wie viele Schüler bekommen bei Wieland gleichzeitig Theorieunterricht? Holger Wieland rät Fahrschülern, speziell in der jetzigen Situation, sich frühzeitig dahinter zu klemmen – und es nicht auf den letzten Drücker ankommen zu lassen. Im seinem Theorieraum in Überlingen können aktuell nur zwölf statt 20 bis 25 Schüler unterricht werden – im Vergleich zum Normalbetrieb also etwa die Hälfte. „Da muss man sich frühzeitig eintragen und auch entsprechend vorausplanen“, sagt Wieland.

Holger Wieland darf wegen der Abstandsregeln derzeit nur zwölf Schüler pro Einheit unterrichten. | Bild: Julian Widmann

Gibt es einen Aufnahmestopp in den Fahrschulen? Wieland musste die Aufnahme in seiner Fahrschule aufgrund des großen Andrangs nach dem Lockdown für neue Schülern anderthalb Monate lang stoppen. Dies gilt laut ihm erst einmal noch bis Montag, 20. Juli. Dann wolle und könne er auch neue Fahrschüler wieder aufnehmen. Bei Carlo Kracheel und Siegfried Matutis habe es in den vergangenen Wochen keinen Aufnahmestopp gegeben. Wann sollte ich mich mit dem Thema Führerschein beschäftigen? Wielands Ansicht nach sei es sinnvoll, sich schon ein halbes Jahr vor dem gewünschten Beginn der Ausbildung um die Anmeldung zu kümmern. Für motivierte Fahrschüler kann er aber versichern: „Die, die den Führerschein unbedingt haben wollen, kriegen es auch in der Corona-Zeit rechtzeitig hin.“

Kracheel: „Um den Papierkram kümmern“

Sich bevor man überhaupt anfängt „um den Papierkram kümmern“ – diesen Tipp gibt Carlo Kracheel Fahrschülern. Denn man dürfe es nicht unterschätzen, wie viele Unterlagen eingereicht werden müssen. „Es kommt nicht selten vor, dass beispielsweise der Erste-Hilfe-Kurs von Fahrschülern vergessen wird“, sagt er.

In der Fahrschule Kracheel geht es in der Praxis mit dem Automatikwagen los. Erst wenn die Grundaufgaben beherrscht werden, erfolgt der Wechsel auf den Schaltwagen. | Bild: Julian Widmann

Daher rät er gerade aktuell, längerfristig zu planen. Ein halbes Jahr vor dem Geburtstag könne man ja bereits anfangen. Dieses Angebot würden auch einige nutzen. Grundsätzlich stellt Kracheel fest: „Bei mir normalisiert sich so langsam alles wieder.“