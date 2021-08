Eine Skulptur, ein Brunnen, ein Wappen, ein Schild oder einfach nur eine Detailansicht: Die Region hat unzählige interessante Blickwinkel zu bieten und jedes Mal sieht das Haus, das Denkmal oder die Straßenecke etwas anders aus. SÜDKURIER-Mitarbeiter Reiner Jäckle war wieder in und um Überlingen unterwegs und hat jeweils drei Fotos von Häusern, Plätzen, Statuen und mehr geknipst – wie schon 2020. Nun liegt es an den Lesern zu erkennen, wo diese Aufnahmen genau entstanden sind.

Jeder Sommerrätsel-Teil bezieht sich auf eine Gemeinde

Damit es nicht ganz so schwierig wird, gehören alle Bilder pro Sommerrätsel-Teil aus einer Gemeinde. Und natürlich gibt es pro Bild auch noch einen Tipp. Wer die Orte erkennt, kann sein Glück versuchen und mit dem Einsenden einer E-Mail sogar einen Preis gewinnen. Wer die Rätselbilder nicht auf den ersten Blick erkennt, kann ja einen Ausflug in die jeweilige Gemeinde unternehmen und auf Spurensuche gehen.

Mitmachen und gewinnen Wer erkennt, wo die drei Bilder aufgenommen wurden, kann eine E-Mail mit den jeweiligen Orten schreiben. Sie sollten so genau wie möglich beschrieben werden. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jede Woche einen Gewinn. Jede Woche wird eine Filztasche „Alles drin“ vom SÜDKURIER verlost. Mit dabei ist ein USB-Stick mit 8 GB, ein Schlüsselanhänger, Buntstifte, Flaschenöffner und mehr. Außerdem legen wir jedem Preis noch eine Extra-Überraschung bei. In der E-Mail sollte die Postadresse des Absenders dabei sein, damit wir dem Sieger den Preis zusenden können. Die E-Mail sollte jeweils bis zum Sonntag nach der Veröffentlichung in der Redaktion eingegangen sein und geschickt werden an: ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Die gut gefüllte Filztasche gibt es zu gewinnen. | Bild: Jäckle, Reiner

Alle Überlinger Motive entstanden in der Altstadt

Zum Auftakt bleiben wir in der früheren Reichsstadt Überlingen. Hier lohnt sich die Suche, denn der Umkreis, in dem die Bilder entstanden sind, ist relativ klein. Alle Motive wurden in der Altstadt fotografiert. Wer zwischen Mantelhafen und Franziskanerstraße sowie Uferpromenade und Busbahnhof schlendert, kann alle Motive entdecken.

Eine Skulptur mit Verbindung nach Chantilly

Das erste Bild zeigt eine Skulptur, an der fast jeder, der in Überlingen war, schon vorbeigelaufen ist. Allerdings wird ihr in der Regel recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Deshalb wurde sie fotografiert. Um sie herum blüht es. Und bemerkenswerterweise gibt es sogar eine blühende Verbindung zur französischen Partnerstadt Chantilly.

Rätselbild 2: Zu dieser Krone gibt es keinen König. Allerdings befindet sich in unmittelbarer Nähe eine wahre Überlinger Kultstätte. | Bild: Reiner Jäckle

Eine Krone ohne königlichen Hintergrund

Auf dem zweiten Bild ist eine Krone zu sehen. Wer hier nun eine Verbindung zu einer königlichen Vergangenheit vermutet, befindet sich auf dem Holzweg. Für die Überlinger dürfte dieses Bild wohl sofort erkennbar sein. Für alle anderen: Ganz in der Nähe befindet sich fast schon eine Kultstätte des Nachtlebens.

Das grüne Dachl in Überlingen findet sich an einer Fassade

Das Goldene Dachl in Innsbruck ist international bekannt. Das Grüne Dachl von Überlingen auf dem dritten Bild dagegen dürften wohl die wenigsten kennen, wobei es nicht unwesentlich kleiner ist. Auch dieses Grüne Dachl ist wie das berühmte Pendant an einer Fassade angebracht. Allerdings ist es dort nicht möglich, sich darunter einen Kuss zu geben, was einige Paare in Innsbruck machen, um eine glückliche Zukunft zu haben.

Rätselbild 3: Überlingen ist nicht Innsbruck: Das Goldene Dachl ist in in Österreich, das Grüne Dachl am Bodensee. Aber wo ist es genau? | Bild: Reiner Jäckle

Nun heißt es suchen, finden und gewinnen. Wer die Lösungen im ersten von fünf Teilen des SÜDKURIER-Sommerrätsels erraten hat, kann bis zum Sonntag eine E-Mail schreiben. Und mit etwas Glück gibt es sogar einen Preis. In der nächsten Woche geht es nach Meersburg.