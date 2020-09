Die Bilder sind jeweils in einer Gemeinde, an einem Ort aufgenommen. Natürlich werden wir vorab verraten, wo. Die Schwierigkeit wird sein, dass die Fotos entweder nur einen Ausschnitt zeigen oder teilweise auch eine völlig neue Perspektive. Zu jedem Foto gibt es einen kleinen Hinweis. Wenn die Aufnahme zu detailliert ist, gibt es selbstverständlich noch einen zusätzlichen Tipp.

Neue Blickwinkel entdecken

Wer sich auf die Suche nach den Motiven begibt, hat die Möglichkeit, den jeweiligen Ort etwas näher kennenzulernen. Und vor allem mit einem Blickwinkel, mit dem man normalerweise nicht durch eine Gemeinde läuft. Eines steht allerdings jetzt schon fest: Es gibt überall in der Region interessante Ecken, in denen es eine ganze Menge zu entdecken gibt.

Ganz wichtig dabei ist: Alle Plätze, Gebäude oder Orte, an denen die Fotos entstanden sind, sind frei zugänglich. Wer sich auf die Suche begibt, muss also keine Hindernisse überwinden, über Zäune klettern oder etwas Verbotenes tun.

Teil 1: Bilder aus Überlingen

In unserem ersten Teil waren wir in Überlingen unterwegs. Dabei können wir den Bereich ziemlich einschränken: Alle Bilder sind in der Altstadt entstanden. Wer mit offenen Augen durch die Fußgängerzone mit verkehrsberuhigtem Bereich, über die Hofstatt, den Landungsplatz sowie rund um das Münster schlendert, kann diese Motive entdecken. Dabei lohnt es sich, durchaus auch mal nach oben zu schauen.

Die Überlinger Unterstadt hat sogar einen Zaun aus Stein zu bieten. Aber Achtung: Es ist nur ein kleiner Ausschnitt eines deutlich größeren Bauwerks. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Der Zaun aus Stein ist eine Detailaufnahme der Ölbergkapelle direkt an der Münstertreppe. Sie wurde 2018 komplett saniert und erstrahlt seitdem in neuem Glanz. Die Ölbergkapelle, die Ende des 15. Jahrhunderts entstanden ist, gehört zum festen Bestandteil des zentralen Kirchenensembles in Überlingen.

Ein buchstäblich herausragender Turm. Dieser Bronzeguss befindet sich ebenfalls in der Überlinger Unterstadt ... aber wo? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Gar nicht weit weg von der Ölbergkapelle wurde das zweite Bild aufgenommen. Der Bronzeturm steht zwischen Rathauseingang und Münster in einer geschützten Nische. Zwar verschwommen, aber doch klar erkennbar ist der Münsterturm zu sehen. Das Bronzemodell zeigt die Stadt Überlingen um 1800 mit Stadtmauer und der damals spärlichen Bebauung außerhalb. Es wurde im Maßstab 1:750 erstellt vom Überlinger Heinrich Zaumseil. Aufgestellt hat das Modell der Verschönerungsverein Überlingen.

Diese acht Glocken in der Überlinger Unterstadt bilden ein imposantes Glockenspiel, das zum einen kaum auffällt und sich noch dazu an einem Platz befindet, an dem man es keinesfalls vermutet. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das Bild mit den Glocken ist da schon etwas schwieriger zuzuordnen: Das liegt daran, dass dieses Glockenspiel an einem Ort ist, an dem man eigentlich gar kein Glockenspiel vermutet. Es befindet sich an der Hausfassade des Gebäudes Franziskanerstraße 1 oberhalb des Geschäfts „Brillen Uhren Schmuck Kitt“. Insgesamt hängen dort acht Glocken in verschiedenen Größen. Ob es noch funktionsfähig ist, ist nicht bekannt.

Teil 2: Bilder aus der Gemeinde Salem

Zugegeben: Es ist schon ein kleines bisschen gemein, ein Bilderrätsel mit Motiven aus Salem zu veröffentlichen, denn auf etwas mehr als 60 Quadratkilometern Gemarkungsfläche gibt es gleich elf Teilorte. Da ist es natürlich schwer, die berühmte Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Deshalb gibt es auch dieses Mal Tipps: Die Fotos sind in Altenbeuren, Stefansfeld und Mimmenhausen entstanden. Allerdings bleibt offen, welches Motiv sich wo findet. Eine kleine Herausforderung muss schon bleiben.

Diese Turmspitze hat eine bemerkenswerte Flagge aus Metall. Sie ist von Weitem bereits zu sehen. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Mit dem Tipp, dass er von Weitem zu sehen ist, könnte man darauf kommen, dass der Turm zum Komplex von Schloss Salem gehört. Allerdings hat jedes Gebäude eine eigene Spitze, sodass sie sogar ganz klar zuzuordnen ist. Es ist die Spitze des Marstalls. In diesem Gebäude befindet sich heute die Schlossverwaltung. Es wurde 1734 errichtet und diente zu Zeiten des Zisterzienserklosters als Stall. Bis heute ist der barocke Pferdestall mit Wandgemälden des Malers Georg Brueder und reich verzierten Pferdeboxen zu besichtigen. Sie wurden 2015 restauriert.

Dieser Schlüssel passt wohl in kein Schlüsselloch. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn beweglich ist er nicht wirklich. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Wer sich in der Narretei etwas auskennt, kann darauf kommen, dass das Motiv etwas mit dem Narrenverein Schlüsselbieter Altenbeuren zu tun haben könnte – und so ist es auch. Es ist der Schlüssel hinter dem markanten Steinbrunnen und der katholischen Kapelle St. Antonius in Altenbeuren. Dieser Schlüssel wurde 2012 dort aufgestellt und ist von der Hauptstraße gut zu erkennen.

An diesem Gebäude ist der Zahn der Zeit sicherlich noch nicht zu sehen. Obwohl auch hier die Zeit tickt. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Beim diesem Bild ist ein Gebäude gesucht, das in den vergangenen Wochen regelmäßig im SÜDKURIER zu sehen war. Allerdings nie in dieser Perspektive. Der Zahn der Zeit kann an diesem Gebäude noch gar nicht genagt haben, denn es ist nagelneu. Allerdings tickt die Zeit definitiv, denn auf dem Bild ist die riesige Uhr zu sehen, die das neue Rathaus in Mimmenhausen ziert. An der roten Backstein-Optik hätte man das Gebäude erkennen können.

Teil drei: Bilder aus der Gemeinde Frickingen

Nun zum dritten Teil: Dieses Mal gibt es drei Bilder aus der Gemeinde Frickingen, die ebenfalls mehrere Teilorte hat. Dennoch sind alle drei Motive direkt in Frickingen entstanden.

Auch dieses Mal spielt vor allem die Perspektive der Fotos eine gewichtige Rolle. Tipp: Alle Motive sind über öffentliche Wege und Straßen einsehbar. Und: Alle Orte können sogar vom Auto aus entdeckt werden. Aber Vorsicht: Nicht jede Perspektive passt zum fahrenden Auto.

Nein, hier war nicht Obelix an der Arbeit und hat sein Hinkelstein vergessen. diese Konstallation wurde fein säuberlich angelegt. Aber wo? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Bei diesem Motiv handelt es sich sicherlich nicht um den Hinkelstein von Obelix, auch wenn er vielleicht täuschend ähnlich sein mag. Der Stein und die dazu passenden Bepflanzungen befinden sich am Ortseingang auf der Höhe der Gläsernen Bäckerei. Dieses Ensemble steht so auf dem Kreisverkehr. Hier muss also jeder vorbeifahren, wenn er von dieser Richtung nach Frickingen fährt.

Diesen ungewöhnlichen Blick kennen wohl die wenigsten, obwohl die Frickinger regelmäßig daran vorbeilaufen. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Hier macht die Perspektive den Unterschied: Das „a“ sollte in die Irre führen, denn dieses stammt vom Schild „Frickinger Platz“. Im Hintergrund sind die kunstvollen Holzsitze und die große Infotafel zu erkennen, die auf dem Platz stehen. Da sich dieser Platz mitten in Frickingen gegenüber der Kirche befindet, ist es ein gut frequentierter Ort. Ob sich die Frickinger allerdings dort auch hinsetzen, ist nicht überliefert. Erkannt haben ihn aber dennoch der eine oder andere.

Der Engel mit der Fanfare zeigt die Windrichtung an. Das markante Dach ist in Frickingen bereits von Weitem zu sehen – der Engel weniger. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das dritte Bild mit dem Posaunenengel stammt aus luftiger Höhe. Und wo könnten Engel besser hinpassen als auf eine Kirche? Genau dort fliegt er auch immer nach dem Wind, an der Spitze der St.-Martins-Kirche in Frickingen. Sie ist eine der ältesten im Linzgau und wurde schon im 12. Jahrhundert erwähnt. Allerdings darf man davon ausgehen, dass sie noch älter ist, denn Frickingen wurde 1094 erstmals in einer Urkunde des Klosters Schaffhausen erwähnt. Dort wurde der Graf von Frickingen als Zeuge aufgeführt. Bemerkenswert an der Kirche ist, dass sie von außen romanisch-gotisch aussieht und von innen sehr viele barocke Charakteristika aufweist.

Teil vier: Bilder aus der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen

Weiter geht es mit Bildern aus Uhldingen-Mühlhofen. Dabei gibt es aus jedem Ortsteil ein Motiv. Der Ort der Liebesschlösser dürfte fast schon selbsterklärend sein.

Liebesschlösser dürfen in keiner Gemeinde fehlen. Es gibt sie auch in Uhldingen-Mühlhofen. Aber wo genau befindet sich dieser Zaun? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Die Liebesschlösser sind auf der Ostmole im Unteruhldinger Hafen. Solche Schlösser werden in der Regel an exponierten Lagen angebracht, sodass schnell klar sein dürfte, dass sie in Unteruhldingen zu finden sind. Solch einen Zaun gibt es nur im Welterbepavillon. Das Bauwerk soll versunkenes Weltkulturerbe visualisieren. Durch das stilisierte Pfahlbauhaus hat man einen direkten Blick auf die Fundstätte „Stollenwiesen“, wo Reste von Pfahlbauten gefunden wurden.

Deutlich anspruchsvoller ist die Suche nach den beiden anderen Orten. Die Skulptur ist von der Straße gut zu sehen. Allerdings ist sie kaum auffallend, sodass selbst die Einheimischen grübeln dürften.

Eine beeindruckende Büste mit Kirchenschiff und Rabe: Diese Statue ist mit Sicherheit viel zu wenig beachtet. Vielleicht liegt es am Standort. Ein kleiner Tipp noch: Sie befindet sich über einer Eingangstür. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Die Statue zeigt den heiligen Wolfgang von Regensburg in Oberuhldingen. Sie ziert den Eingang der St.-Wolfgangs-Kapelle in der Aachstraße und ist eine historische Sehenswürdigkeit aus dem 16. Jahrhundert. Die Kapelle ist eines der wenigen Gebäude in Oberuhldingen, die denkmalgeschützt sind. Vor allem die Kuppel prägt das Bild des Ortsteils. Das Wappen unter der Statue stammt vom Salemer Abt Stephan I. Jung.

Wo sich das imposante Backstein-Bauwerk von Bild drei befindet, dürfte auch nicht ganz einfach sein. Wenn man allerdings weiß, in welchem Ortsteil es ist, dann sollte es kein Problem mehr sein. Der Grund: Der Ausschnitt gehört schon fast zu einem Wahrzeichen.

Diese Backsteine sehen für ihr Alter noch extrem gut aus. Sie gehören zu einem der Erkennungsmerkmale dieses Ortsteils, das es bereits seit dem 19. Jahrhundert gibt. Was könnte das sein? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das auffällige Backsteinbauwerk ist heute ein Wahrzeichen von Mühlhofen, denn der Schornstein, auf dem seit einigen Jahren Störche nisten, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Er gehört zum Komplex der Spek‘schen Fabrik, die jahrzehntelang das Leben in Mühlhofen prägte und bis heute den Charakter des Ortsbild ausmacht. Die Gebäude der ehemaligen Weberei stehen mittlerweile unter Denkmalschutz.

Teil fünf: Bilder aus der Gemeinde Heiligenberg

Vom See hinauf nach Heiligenberg: Die Szene mit dem Metzger und dem Schwein ist tatsächlich zum Schmunzeln. Wenn man genau hinschaut, ist zu erkennen, dass sich diese Szene sogar auf einem Dachgiebel abspielt. Welcher es ist, wird natürlich nicht verraten.

Da werden in Heiligenberg doch tatsächlich noch Schweine gejagt. Aber keine Angst, dieser Metzger wird das Ferkel wohl nie einholen... | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Diese Jagdszene findet hoch über den Dächern von Heiligenberg statt. Auf dem Gebäude am Postplatz 4a wurden diese zwei Figuren ganz offensichtlich bereits beim Dachdecken installiert. Wie, warum und wann das kleine Schwein und der rennende Metzger mit Schürze auf das Dach gekommen sind, ist leider nicht bekannt, aber ein Foto für das SÜDKURIER-Bilderrätsel ist es allemal wert.

Fast schon einen direkten Blick dorthin könnte der Adler auf dem zweiten Bild haben. Allerdings bewegt er seinen Kopf nicht. Der imposante Vogel steht nicht allein und ist Teil eines ganzen Ensembles.

Man braucht nicht wirklich Adleraugen, um diesen imposanten Vogel in Heiligenberg zu finden. Allerdings sollte man schon wissen, wo er die Lage überwacht. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Der Adler ist ein Teil des Brunnen-Ensembles auf dem Postplatz bei der etwa 800 Jahre alten Linde. Was einige vielleicht wundern dürfte, ist, dass die zwei Statuen auf dem Brunnen Joachim Graf zu Fürstenberg und Karl Egon II. Fürst zu Fürstenberg zeigen. Allerdings ist die Adelsfamilie Fürstenberg eng mit Heiligenberg verbunden, denn 1516 heiratete Gräfin Anna von Werdenberg, die damalige Burgherrin, den Grafen von Fürstenberg. Danach wurde aus der Burg ein Schloss. Der Brunnen vor dem Schloss stammt übrigens nicht aus dem Mittelalter, sondern von 1914. Die Figuren auf dem Brunnen sind von 1885.

Das dritte Bild könnte problemlos in eine „Spieglein, Spieglein“-Reihe aufgenommen werden. Vor allem sorgt der Baum dafür, dass der Betrachter zunächst einmal gehörig in die Irre geführt wird. Also aufpassen: Nicht immer ist das, was man offensichtlich sieht, auch das, was letztlich fotografiert wurde!

Spieglein, Spieglein an der Wand, sag mir, wo steht dieses Gebäude im Heiligenberger Land? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Ein faszinierendes Spiegelbild eines Baumes ist in der Glasfront des Sennhofes zu sehen. Im richtigen Winkel und aus der passenden Perspektive geknipst, wirkt es keinesfalls wie eine Häuserfront, sondern eher wie ein Landschaftsgemälde mit einem Baum.

Teil sechs: Bilder aus der Gemeinde Owingen

Die folgenden Bilder wurden in Owingen und eines sogar in Billafingen aufgenommen. Die Statuen sind um ein Vielfaches kleiner als der Adler aus Heiligenberg. Allerdings sind auch sie ein Teil einer Erinnerungsstätte an ein historisches Ereignis. Allerdings war es eher ein Drama und erst gut 20 Jahre her.

Maria und Josef mit dem Jesuskind, das die Passanten mit offenen Armen begrüßt. Dieser Ort lädt zum Verweilen und zur Erinnerung ein. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Die wunderschönen weißen Statuen mit der Frau, die ein kleines Kind auf dem Arm trägt, gehören zum Kreuz an der Gedenkstätte, die an das Flugzeugunglück am 1. Juli 2002 erinnert, als in der Nähe 71 Menschen ums Leben kamen. Das Kreuz aus Sandstein mit dem goldenen Jesus ist von 1890 und Peter Stengele und seiner Gattin Theodora, geborene Keller, gewidmet.

Die auffällige Straßenlaterne sieht zunächst schon bemerkenswert aus. In Billafingen gibt es aber zahlreiche solcher Straßenlaternen, aber kaum eine hängt direkt an einem Fachwerkhaus.

In Billafingen gibt es zahlreiche solcher Straßenlaternen. Fast alle sind allerdings freistehend. Eine ist aber an einem Fachwerkhaus. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Die Laterne hängt an einem Fachwerkhaus, das direkt an der Kreuzung Owinger Straße, Kirchstraße und Waldsteiger Straße hängt. Jeder, der durch Billafingen fährt, muss genau dort vorbei. Als Orientierungspunkt könnte auch der Landgasthof Adler dienen.

Das dritte Motiv dürften vor allem die Owinger schnell zuordnen können. Es ist eine Kuppel mit einer Glocke, die bemerkenswerterweise nicht komplett auf einem Dach sitzt. Allein die Form der Kuppel könnte bereits ein kleiner Hinweis auf den Namen dieses Gebäudes sein.

Diese markante Kuppel mit ihrer offenen Glocke sollte jeder Owinger kennen. Oder ist die Kuppel doch eher eine Kopfbedeckung? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das Bild zeigte den Glockenstuhl der Nikolauskapelle in Owingen. Sie wird als „kleine Schwester der Birnau“ bezeichnet. Erstmals erwähnt wurde sie bereits 1205. Etwa 500 Jahre später war sie allerdings in einem so schlechten Zustand, dass sie abgerissen und neu errichtet wurde. Unverkennbar dabei ist der Rokoko-Stil. Die Nikolauskapelle war im Besitz des markgräflich-badischen Hauses. Erst 1990 wurde sie für den symbolischen Preis von einer Deutschen Mark an Owingen verkauft.

Teil sieben: Bilder aus Meersburg

Nun aber zu drei Bildern aus Meersburg: Alle Motive finden sich in der Oberstadt. Das Wappen dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Allerdings sind die goldenen Löwen so positioniert, dass die das Wappen direkt halten. Wo ist es zu sehen?

Wappen gibt es in Meersburg jede Menge. Aber wo genau ist dieses zu sehen? Kleiner Tipp: Die beiden Löwen tragen eine Krone. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das große Wappen des Bischofs Johann Franz Schenk von Stauffenberg ist sicherlich nicht unbekannt. Das auf dem Foto befindet sich am westlichen Zugang zur Gartenterrasse über eine Freitreppe. Dieser Zugang war früher die direkte Verbindung zur alten Burg. Nach 1803 wurden die Terrassen abwechselnd als botanischer Garten und als Ziergarten genutzt. Selbst wenn der Zugang geschlossen ist, kann man das Wappen durch das schmiedeeiserne Portal gut sehen.

Auf dem zweiten Bild ist mit der Burg ein Wahrzeichen der Stadt zu erkennen. Außerdem sind der Wilde Mann und die Wilde Frau zu erkennen. Gemalt hat sie August Brandes. Aber wohin hat er sie gemalt?

Dieses eindrucksvolle Gemälde ziert ein Haus in Meersburg. Keine Sorge, die Personen, die darin arbeiten, haben deutlich mehr an. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das Stadtwappen von Meersburg mit den Mythengestalten „Wilder Mann“ und „Wilde Frau“ zeigt den Eingang des Rathauses. Erstellt hat es 1931 der Maler August Brandes. Es wurde vermutlich anlässlich der 420-Jahr-Feier des Rathauses geschaffen. Die beiden Figuren tauchen in Meersburg seit dem 15. Jahrhundert immer wieder auf. Sie symbolisieren die wilde, noch nicht zivilisierte Zeit und sollen ausdrücken, dass es die Stadt Meersburg schon lang gibt. Bemerkenswerterweise restaurierte der Sohn des Künstlers, Berthold Brandes, 1971 das Bild seines Vaters.

Das dritte Bild bietet eine ganz ungewöhnliche Perspektive. Auch hier ist das Wappen mit der Burg zu sehen. Es wird dieses Mal allerdings quasi als Schild festgehalten. Aber von wem? Die Füße verraten es. Die Statue mit dem Wappen sitzt ganz offensichtlich auf einem Sockel. Dieser ist aber nicht allzu hoch, sodass man die Figur sehr gut erkennen kann. Wo ist es?

Dieser Wappenträger sitzt auf einem nicht ganz so hohen Sockel. Ach ja: Das Wappen wird von einem Tier gehalten. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das dritte Bild mit der ungewöhnlichen Perspektive zeigt den Bärenbrunnen an der Steigstraße unterhalb der Burg. An den Krallen war zu erkennen, dass es sich nicht um eine Person, sondern um ein Tier handelt. Der Bärenbrunnen wurde 1929 an der Stelle eines noch älteren Brunnens errichtet. Seit seiner Aufstellung zählt er als kleines Wahrzeichen der Stadt. Nicht zuletzt deswegen, weil er zahlreiche Postkarten ziert und der Bär das Wappen der Stadt Meersburg in seinen Pranken hält.

Teil acht: Bilder aus der Gemeinde Sipplingen

Ein kleiner Tipp vorweg: Da in Sipplingen die Bodensee-Wasserversorgung ist, hat auch bei unserem SÜDKURIER-Rätsel jedes Bild etwas mit Wasser zu tun. Dabei ist „purer Genuss“ Programm. Vor allem im ersten Bild ist auch der Bodensee zu erkennen.

Purer Genuss – das gibt es in Sipplingen an vielen Stellen – aber wo genau kann man diesen Schriftzug lesen? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das Bild mit dem Schriftzug „purer Genuss“ ist ein Teil der Wassertreppe in der Uferanlage. Sie wurde 2011 eingeweiht und soll darauf verwiesen, dass auf Sipplinger Gemarkung das Trinkwasser aus dem Bodensee für vier Millionen Baden-Württemberger entnommen wird.

Interessant ist die Rückenansicht des unteren Bildes. Diese Perspektive dürften selbst die Sipplinger wohl weniger kennen.

Ein schöner Rücken kann auch entzücken – vor allem, wenn der Korb so gut mit Weintrauben und Kirschen gefüllt ist. Aber wo ist dieser Rücken mit dieser auffälligen Oberbekleidung zu finden? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Narrenbrunnen daraus. Die Brunnenfigur wurde vom Überlinger Bildhauer Viktor Mezger gefertigt. Auf der Brunnensäule zeigt sich die Halbfigur des „Trube-Kriese-Rätschers“, der ältesten Narrenfigur der Der schöne Rücken, der durchaus entzücken kann, stammt vom Hänselebrunnen. Der Brunnen selbst ist einer von wenigen Brunnenanlagen, die schon seit Jahrhunderten die Sipplinger mit Frischwasser versorgten. 1970 wurde dann eindaraus. Die Brunnenfigur wurde vom Überlinger Bildhauer Viktor Mezger gefertigt. Auf der Brunnensäule zeigt sich die Halbfigur des, der ältesten Narrenfigur der Fastnachtsgesellschaft Sipplingen , die in der einen Hand einen Korb mit Weintrauben und Kriese (Kirschen) und in der anderen Hand eine Rätsche trägt, mit der die gefräßigen Vögel vertrieben werden sollen.

Die Mutter Gottes mit Kind ist eine frühbarocke Skulptur und aus farbig gefasstem Sandstein gefertigt. Die Figur soll um 1600 entstanden sein und befindet sich seit 1953 an ihrem jetzigen Ort.

Die Mutter Gottes mit Kind steht schon sehr lange an diesem Platz in Sipplingen. Mittlerweile steht sie sogar unter Denkmalschutz. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das Bild zeigt die Mutter Gottes mit Kind. Die frühbarocke Figur steht seit 1953 auf dem Dorfbrunnen in der Rathausstraße. Sie ist mittlerweile ein sogenanntes Kleindenkmal und steht unter Denkmalschutz. Entstanden sein soll die Figur aus farbig gefasstem Sandstein um 1600. Der Dorfbrunnen steht seit den 1870er Jahren an dem Platz. Zusammengekommen ist beides, wie gesagt, 1953.

Teil neun: Bilder aus Überlingen

Es geht zurück nach Überlingen: Die folgenden Bilder stammen aus der Altstadt. Der Löwe spielt in Überlingen eine große Rolle. Man findet sehr häufig Abbildungen. Selbst eine entsprechende Narrenfigur gibt es. Der Löwenkopf auf dem Bild ist buchstäblich in Stein gemeißelt. Wer ihn sucht, sollte an Hauseingängen schauen.

Löwen gibt es einige in Überlingen. Und damit sind nicht nur die Mitglieder des Narrenvereins gemeint. Diese beeindruckende Skulptur befindet sich an einem Haus, in dem man viel über Überlingen erfahren kann. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Der Löwenkopf ist Teil des Eingangsportals der ehemaligen Stadtkanzlei, wo sich heute das Stadtarchiv befindet. Es ist eines der schönsten Renaissance-Gebäude am Bodensee und wurde um 1600 gebaut. Es ist ein Repräsentationsbau, der bis heute den Herrschaftsanspruch der damaligen Reichsstadt dokumentiert. 1612 kam das prunkvolle und farbige Stadtwappen dazu.

Das kleine Häuschen auf Bild zwei ist nicht für Vögel gedacht. Um es zu finden, sollte man seinen Blick weit nach oben richten.

Nein, das ist kein überdimensioniertes Vogelhaus. Es hat mit Vögeln eigentlich gar nichts zu tun. Wer dieses mehrstöckige Kunstwerk finden möchte, muss hoch über die Dächer Überlingerns schauen. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Auch dieses Bild stammt von der ehemaligen Stadtkanzlei: Es zeigt das kleine Häuschen, das auf den Schornstein gebaut wurde. 1803 wurde die Reichsstadt Überlingen der Markgrafschaft Baden zugeschlagen. Dadurch wurde die Stadtkanzlei ein Tauschobjekt. 1822 ging es in Privatbesitz über und konnte erst 1893 durch die öffentliche Hand zurückerworben werden. Es war eine glückliche Fügung, dass schließlich 1913 das Stadtarchiv einziehen konnte. Damit kehrten die reichsstädtischen Archivalien an den Ort zurück, an dem sie größtenteils entstanden sind. Heute zählt das Stadtarchiv zu den großen und überregional bedeutenden Archiven im Bodenseeraum.

Auf dem dritten Bild ist eine Glocke zu sehen. Sie steht sehr exponiert, wird aber nicht mehr benutzt, auch wenn sie früher eine sehr wichtige Rolle gespielt hat.

Diese Glocke dürfte kaum jemandem bekannt sein. Bei einem Spaziergang durch die Altstadt ist sie allerdings leicht zu finden. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Die Glocke steht direkt an der Landestelle der großen BSB-Schiffe und begrüßt die Besucher der Stadt. Allerdings wird sie heutzutage nicht mehr geläutet.

Teil zehn: Bilder aus der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen

Nun geht es zurück nach Uhldingen-Mühlhofen: Auch dort gibt es historische Gebäude – und noch vieles mehr. Die Bilder sind in den drei Ortsteilen Unteruhldingen, Oberuhldingen und Mühlhofen entstanden. Im ersten Bild sind blaue Wellen und eine rote Spitze mit Punkten zu sehen. Hier ist wieder einmal die Perspektive speziell.

Diese Detailaufnahme von Wellenlinien und einer Spitze wurde in einem der Ortsteile gemacht. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Die Wellen sind eine Detailaufnahme des Gemeindewappens, das am Kreisverkehr Oberuhldingen in den Boden eingearbeitet ist. Dort ist ein Dreh- und Angelpunkt für viele Einheimische und Gäste, die daran vorbeifahren.

Das zweite Bild zeigt zahlreiche Holzstelen. Es ist weder eine Baumschule noch sind es Teile der Pfahlbauten. Allerdings hat der Ort durchaus etwas mit dem Weltkulturerbe zu tun.

Jeder Holzpfahl hat sein eigenes Aussehen, kein einziger gleicht dem anderen. Aber wo sind sie? Ein Tipp: Es sind nicht die Pfahlbauten! | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das zweite Bild zeigt Holzstelen wie bei den Pfahlbauten. Genau die sollen mit der Anordnung auch angedeutet werden, denn sie gehören zum Welterbesaal mit Tourist-Information in Unteruhldingen. Das Gebäude wurde 2017 eingeweiht. Seitdem findet dort beispielsweise der Neujahrsempfang statt. Auch kulturelle Veranstaltungen gibt es dort immer wieder.

Ganz anders das dritte Bild, in dem tatsächlich Blätter einer Bananenpflanze zu sehen sind. Sie steht an einem durchaus auffälligen Platz, an dem man eine solche Pflanze sicherlich kaum erwartet.

Eine Bananenpflanze in Uhldingen-Mühlhofen? Ja, die gibt es! Die Frage aller Fragen ist und bleibt aber: wo? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das dritte Foto mit der Bananenpflanze ist in Mühlhofen entstanden. Wer von Oberuhldingen kommend in den Kreisverkehr fährt, kann sich durchaus kurz wie in der Karibik fühlen. Seit diesem Frühjahr verwandelt diese Bananenpflanze gemeinsam mit farbenfroh blühenden Blumen den verkehrstechnischen Dreh- und Angelpunkt des Ortes in eine bunte Oase.

Teil elf: Bilder aus der Gemeinde Salem

Der staatlich anerkannte Erholungsort besteht aus insgesamt elf Teilorten. Deshalb verraten wir als Tipp, dass die Fotos in Mimmenhausen, in Rickenbach und in Grasbeuren entstanden sind.

Das erste Bild sieht aus wie ein Überdruckkessel mit Ventil. Die Anzeige funktioniert allerdings nicht mehr, zu lange steht dieses Ensemble bereits an der frischen Luft. Allerdings war alles einmal funktionstüchtig. Heute wird ganz in der Nähe mit modernen Anlagen gearbeitet – und das mittlerweile mit einem überregional hervorragenden Ruf.

Dieses Bild hat großes Potenzial, den Betrachter in die Irre zu führen: Es ist kein Schrottplatz, es ist kein Industriegewerbe und trotzdem geht es um Kessel. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Die verrostete Anlage mit Ventil steht in Rickenbach. Es ist ein alter Brennkessel der Destillerie Senft, der unter einem kleinen Dächchen auf dem Hügel an der Lippertsreuter Straße und der Dorfbachstraße steht.

Das zweite Bild zeigt eine Figur mit einer ganz besonderen Kappe und einem Schild mit einem Wappen. Dieser Ort dient vor allem im Frühjahr als ganz besonderer Treffpunkt für zahlreiche Unternehmungen.

Dieser Wappenträger sitzt still und ruhig schon seit einer halben Ewigkeit da. Aber wo genau ist er? | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das zweite Bild zeigt den Narrenbrunnen der Goldkäfer in Mimmenhausen an der Bodenseestraße und „Im Winkel“. Dort finden während der Fasnet viele Aktionen statt. Die Sage der Goldkäfer sagt, dass ein Mädchen aus Mimmenhausen in einem hohlen Nussbaum viele Goldkäfer sah. Sie steckte einige in ihre Tasche. Als sie die prächtigen Käfer im Baumstamm einer vorbeikommenden Frau zeigen wollte, waren diese aber plötzlich verschwunden. Die Käfer in ihrer Tasche hatten sich zu Goldstücken verwandelt. Wer weiß, vielleicht sprudelt ja bald goldenes Wasser aus dem Brunnen?

Das dritte Foto ist eine Herausforderung, denn es lebt vor allem von seiner Perspektive. Das Objekt ist mit etwa neun Tonnen Gewicht und zehn Metern Länge ein wahrhaftiges Schwergewicht. Bis es allerdings zu dem geworden ist, was es heute ist, vergingen mehr als 3000 Jahre. Und ganz ehrlich: Für das Alter hat es sich sehr gut gehalten.

Diese beeindruckende Musterung hat die Natur geformt. Vor allem die dunklen Passagen sind interessant. Ein Tipp noch: Das ist Holz. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Auflösung Das dritte Bild zeigt einen Ausschnitt der Mooreiche beim Pilzhof Steidle in Grasbeuren. Der schwarze Baumstamm ist neun Tonnen schwer und etwa zehn Meter lang. An seiner breitesten Stelle hat er einen Durchmesser von 130 Zentimetern. Der Stamm soll mindestens 3000 Jahre alt sein. Man vermutet, dass der Baum etwa 500 Jahre alt war, als er im Moor versank. Das Holz verarbeitet Hobbykünstler Rudi Steidle zu Kunstwerken.