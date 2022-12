Überlingen vor 1 Stunde

Wie Fotograf Ilja Mess die Dreharbeiten für eine Fußballserie am Salem College in Überlingen erlebte

Der Überlinger Fotograf Ilja Mess durfte einen Tag am Set der ARD-Serie „Das Netz – Spiel am Abgrund“ verbringen, die unter anderem in Überlingen gedreht wurde. Hier erzählt er von seinen Erfahrungen.