Sipplingen – „Leben leben“: Dieser Schriftzug war einer der beliebtesten Bildmotive bei der Überlinger Landesgartenschau und ist das Motto des Familienbetriebs „Widenhorn Gärten am See“. Nun steht er inmitten des naturnah gestalteten Gartens, in den die Familie einlädt. Am Wochenende können die Besucher durchs paradiesische Gelände stromern, Neues wie die zwei Häuser und deren Gärten sowie den neu gestalteten Naturteich entdecken, entspannen und mit allen Sinnen genießen: Es gibt Leckereien, Musik und Feuer, Aktionen, duftende Pflanzen und natürlich jede Menge Anregungen fürs eigene grüne Reich.

Erstmals wird das Event im Herbst angeboten. „Wir wollen zeigen, dass der Garten auch in dieser Jahreszeit Vieles bieten kann“, sagt Garten- und Landschaftsgestalter Matthias Widenhorn. Einiges blüht noch und es zeigen sich aparte Fruchtstände, die, gemischt mit frischen Blüten, zu hübschen Kränzen gebunden werden können. „Ein Teil bleibt aber auch im Winter als Schmuck und als wichtiges Insekten-Rückzugsgebiet im Garten stehen.“

Das entspricht ganz dem Konzept der Planer: Ein Mix aus Gestaltung und Naturbelassenheit. Dem omnipräsenten Thema Klimawandel wird das Unternehmen ebenfalls gerecht. Der Garten vor einem der zwei neuen Holzhäuser ist mediterran geprägt. Stauden wachsen in Sand und Kies, die Wurzeln wurzeln tief, um Wasser aus dem Humusboden zu holen. Obwohl der Boden nährstoffarm ist, ist er artenreicher. Hier gedeihen beispielsweise Kräuter aus dem Süden, blühen Stauden und Gräser, verwehrt eine schnell wachsende Hecke aus immergrüner Steineiche eventuell unerwünschte Blicke. Mit der klimaangepassten und insektenfreundlichen Pflanzung gehe man in die Zukunft, so Widenhorn.

Ganz schlicht zeigt sich der Garten am zweiten Haus. Das Gebäude steht in den Wiesen, nur die Böschungen sind mit Stauden bepflanzt, ansonsten ist alles eher naturbelassen.

Zu den Aktionen der Gartentage gehört der Live-Aufbau einer Trockenmauer aus Natur- und großen Feldsteinen. „Sie gehören zur Gartengestaltung und auch Naturgärten müssen strukturiert sein“, so Matthias Widenhorn. Dem geht das Wichtigste, die Gartenplanung voraus. Denn nur wer Standort, Boden, Sonneneinfall, persönliche Wünsche und dergleichen berücksichtigt, wird sich an gut gedeihenden Pflanzen freuen können.

Neben dem entspannenden Verweilen und Schauen können sich Kinder selbstständig auf dem Hindernis-Parcours austoben, selbst Pferd spielen und Heukränze binden. Am Samstagabend spielen „All not Over“, fünf Musiker aus der Region, „Sound of the sixties“. Darüber hinaus sind regionale Betriebe einbezogen. Sie zeigen am Gartenbüro Handwerkskunst, Naturkleidung, Laternen und Fahnen.

Gartentage

Die Gartentage in Sipplingen, Längerach 25, sind am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, jeweils ab 10 Uhr. Sie bieten: Speisen an langen Tafeln, Zwetschgenkuchen, Kürbissuppe, regional-herzhaftes Fingerfood, Bioqualität, Sitzsäcke zum Rumlümmeln, Musik und Feuer am Samstagabend sowie eine Entdeckungsreise durch den Garten.