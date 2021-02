In den Tagen vor dem Valentinstag haben Blumenhändler traditionell alle Hände voll zu tun: Viele Kunden wollen Sträuße mit Rosen als Zeichen der Liebe an diesem Tag verschenken. Für die Branche ist der 14. Februar daher eines der wichtigsten Ereignisse im Geschäftsjahr. Aber in diesem Februar sehen sich Floristen neuer Konkurrenz im Valentinstagsgeschäft ausgesetzt: den Supermärkten.

In der Woche vor dem Valentinstag erfreuen sich Blumenhändler traditionell einer großen Nachfrage nach Blumensträußen. Hier bindet eine Mitarbeiterin der Überlinger Gärtnerei Widmer einen Blumenstrauß mit Tulpen. | Bild: Cian Hartung

Verantwortlich dafür ist die Corona-Pandemie und der immer noch andauernde Lockdown. Während Blumengeschäfte nur per Abholung an der Ladentür und auf Vorbestellung verkaufen dürfen, können Supermärkte die Blütenpracht auf ihrer Verkaufsfläche ausstellen. Dieser Umstand sorgt bei vielen Überlinger Blumenhändlern für Unmut.

Ulrike Stöckle: „Das sind Dinge, die ich nicht verstehe“

„Der Valentinstag ist ein sehr wichtiger Tag im Geschäftsjahr„, erklärt Ulrike Stöckle, Inhaberin vom Blumengeschäft Blütenrausch in der Münsterstraße. Im Lockdown versuche sie, über die Sozialen Medien ihre Ware zu bewerben. „Sehr mühselig“, nennt sie den Aufwand. Dass Supermärkte derweil Blumen verkaufen dürften, während sie ihr Geschäft geschlossen halten müsse, finde sie ungerecht. „Das ärgert mich sehr“, meint sie.

„Wir haben alle im Einzelhandel genug zu kämpfen“, sagt Ulrike Stöckle, Inhaberin von Blütenrausch in der Münsterstraße. | Bild: Cian Hartung

Stöckle beklagt zudem, dass sie und ihre Mitarbeiterinnen laut der Corona-Verordnung keine Ware vor den Laden stellen dürften. „Das sind Dinge, die ich nicht verstehe“, so die Händlerin. „Wir haben alle im Einzelhandel genug zu kämpfen.“ Es wäre ein Zugeständnis, wenn man Ware auf einem Tisch präsentieren dürfe, meint sie. Doch derweil hält sie sich an die Regeln. Denn: „Das Ordnungsamt hat uns im Auge.“

Mehr Gerechtigkeit im Verkauf als im ersten Lockdown

Antje Herfurth, Betreiberin des gleichnamigen Blumenhauses in Überlingen, ist ähnlicher Meinung. Die ehemalige Vizepräsidentin des Floristenverbands Baden-Württemberg beschreibt die aktuelle Verkaufssituation als „Ungleichgewicht“. „Ich finde es nicht in Ordnung, wenn derzeit auch Frischemärkte Blumen verkaufen.“

„Ich finde es nicht in Ordnung, wenn derzeit auch Frischemärkte Blumen verkaufen“, klagt Antje Herfurth, ehemalige Vizepräsidentin des Floristenverbands Baden-Württemberg und Inhaberin vom Blumenhaus Überlingen. | Bild: Südkurier

Immerhin sei es positiv zu bewerten, dass in diesem Lockdown auch die Baumärkte geschlossen seien. „Das war im Frühjahr 2020 sehr ungerecht“, erinnert sie sich. „Damals mussten wir viel Ware entsorgen. Das tat weh.“

Herfurth macht sich dennoch auf eine auftragsreiche Woche gefasst. „Ich denke es wird mehr als sonst“, prognostiziert sie. „Das liegt aber nicht nur am Valentinstag„, erklärt sie, „sondern auch am Frühling und am Wetter. Die Leute brauchen etwas für die Seele.“

Händler: Floristik bei Valentinstag „stark zurückentwickelt“

Andreas Widmer, Inhaber und Geschäftsführer der gleichnamigen Gärtnerei in Überlingen, sieht sich beim Valentinstagsgeschäft weniger als Opfer des Lockdowns. Er meint: „Die Floristik hat sich in den letzten Jahren bei dem Thema stark zurückentwickelt.“

Aufgrund des Lockdowns investiert er derzeit „keinen Cent in Werbung“, so Andreas Widmer, Inhaber der gleichnamigen Gärtnerei in Überlingen. | Bild: Cian Hartung

Sobald der 14. Februar in die Fasnetszeit gefallen sei, hätten die Leute kein Geld mehr für Blumen gehabt. Gleichzeitig hätten sich auch andere Branchen den Valentinstag „zu eigen“ gemacht, so Widmer und nennt die Parfüm-, Kurzreisen- und die Schmuckbranche als Beispiele.

Für ihn habe der Aktionstag in diesem Corona-Frühjahr daher kaum Relevanz. Daher investiere er auch „keinen Cent in Werbung“, so Widmer. Der Aufwand und der Ertrag stünden nicht im Verhältnis.

Insgeheim hat er die Hoffnung auf Bestellungen aber nicht aufgegeben. Derzeit lasse er sich nämlich einen Online-Shop für sein Geschäft einrichten, erzählt er. „Ich hoffe, dass er am Valentinstag an den Start gehen kann.“

Was sagen Supermarkt-Betreiber zu ihrem Verkaufsvorteil?

Während Blumenhändler alternative Vertriebswege suchen, können Supermärkte wie Jona‘s Nahkauf in der Mühlenstraße ihre Ware auf ihrer Verkaufsfläche ausstellen: Rosen, Schnittblumen und kleinere Topfpflanzen werden im Eingangsbereich präsentiert.

„Das Blumengeschäft am Valentinstag ist für uns sehr wichtig“, sagt Marktleiterin Kerstin Bode. „Viele Leute wollen sich Farbe in ihre Heime stellen und nicht depressiv werden in dieser Zeit.“

„Das Blumengeschäft am Valentinstag ist für uns sehr wichtig“, so Kerstin Bode, Marktleiterin von Jona‘s Nahkauf. | Bild: Cian Hartung

Bei der Frage nach dem Verkaufsvorteil verweist sie darauf, dass man im ersten Lockdown Sträuße von Stöckles Geschäft Blütenrausch verkauft und so den Handel gestärkt habe. Vor diesem Valentinstag sei aber keiner auf sie zugekommen. Insgesamt sehe sie sich persönlich aber als Unterstützerin des Einzelhandels und hofft sehr, dass für die Inhaber in puncto Ladenöffnungen „bald etwas passiere“.

Kaufland geht von Zuwachs bei Blumenverkauf aus

Auch am Eingang vom Kaufland in Überlingen-Nußdorf möchte man Kunden auf das bunte Blumenangebot aufmerksam machen. Der Verkauf sei in diesem Jahr besonders wichtig, erklärt Martin Kilian, Chef vom Dienst. Bereits in den vergangenen Wochen seien verstärkt Blumen gekauft worden, auch neue Ware sei nachgeordert worden.

„Ich denke, wir werden am kommenden Valentinstag mehr verkaufen als im Vorjahr“, glaubt Martin Kilian, Chef vom Dienst bei Kaufland in Überlingen-Nußdorf. | Bild: Cian Hartung

„Ich denke, wir werden mehr verkaufen als im Vorjahr“, so seine Prognose. Was er zum Verkaufsvorteil gegenüber den Händlern meint? „Das ist ungerecht und ich finde das auch nicht so toll“, gibt er zu. Mehr möchte er dazu aber nicht sagen.

Was sagt die Stadtverwaltung zum „Ungleichgewicht“?

Auf den Verkaufsnachteil für Blumenhändler angesprochen, verweist die Pressestelle der Stadt Überlingen auf SÜDKURIER-Anfrage auf die aktuellen Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Diese besagt, dass Geschäfte mit Mischsortiment alle Waren verkaufen dürfen, solange die Produkte für den täglichen Bedarf zu 60 Prozent überwiegen.

Sollte das Sortiment der verbotenen Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit einer räumlichen Abtrennung lediglich die Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen. „Die Kommunen müssen die von der Landesregierung erlassene Rechtsverordnung umsetzen. Es obliegt nicht den einzelnen Kommunen, Ausnahmen zu schaffen“, teilt die Pressestelle mit.

Auf die Frage, welche Rolle die Gerechtigkeit im Handelswettbewerb für Stadtverwaltung und Bürgermeister im Lockdown spiele, gibt die Pressestelle keine Antwort.

Ulrike Stöckle: „Die Leute brauchen Farbe nach einem grauen Winter“

Trotz der schwierigen Lage versuchen Überlinger Blumenhändler, optimistisch auf die Woche vor dem Valentinstag zu blicken. Ulrike Stöckle von Blütenrausch in der Münsterstraße hofft, dass sie mit ihrem Angebot das Leben der Menschen „ein Stück bunter“ machen kann.

Der Owinger Werner Fertig erhält einen Blumenstrauß von Blumenhändlerin Ulrike Stöckle. | Bild: Cian Hartung

Laut ihr hätten viele Kunden derzeit das Gefühl, man komme nicht weiter in diesem Lockdown und trete nur auf der Stelle, erzählt sie. „Die Leute sind hungrig nach Frühling und brauchen jetzt Farbe nach so einem grauen Winter.“