Vom fair gehandelten Kaffee aus nachhaltigem Anbau bis hin zum Verkauf der gerösteten Bohnen: Seit der Gründung im April 2021 hat sich das Team der Kabo-Rösterei in der Spitalgasse einer nachhaltigen Geschäftsphilosophie verschrieben. Müllvermeidung gehöre schon immer zum Programm, sagt Inhaber Philipp Kesenheimer.

Für den Verkauf seiner To-go-Produkte bedient er sich der Becher der Firma Recup. Das System funktioniert so: Der Kunde zahlt 1 Euro Pfand für den Becher und holt sich das Geld beim nächsten Besuch eines beliebigen Ladens mit Recup-Angebot zurück. Die Kunden machen gerne mit, erzählt Kesenheimer. „Wer bei uns reinkommt“, so der Kaffeewirt, „der weiß im Voraus: Hier gibt‘s kein Plastik.“ Die Resonanz sei von Beginn an zustimmend gewesen.

Viele Kunden greifen weiter zu Einwegbechern

Die Rösterei in der Spitalgasse scheint damit allerdings eine Ausnahme zu sein. Eine Umfrage im regionalen Lebensmittelhandel zeigt ein anders Bild. Zwar bieten sämtliche der besuchten Läden alternativ zu den Wegwerfverpackungen auch Mehrwegbehälter an – so wie es seit Jahresbeginn vorgeschrieben ist. Aber die Kundschaft greift wohl nach wie vor bevorzugt zum Plastikmaterial.

Die Bäckerei Diener weist mit einem kleinen Aufsteller auf das Mehrwegangebot hin. Co-Geschäftsführerin Barbara Barth sagt: „Wir können und wollen den Kunden in unseren Läden keine Vorschriften machen.“ Die derzeitige Regelung sei „der falsche Weg. Da muss man größer ansetzen.“

Franziska Baader arbeitet in der familieneigenen Bäckerei mit recycelbaren Kaffeebechern. | Bild: Hartmut Ferenschild

Die Bäckerei Baader lagert ihre Recup-Becher unübersehbar im Regal hinter dem Tresen. Franziska Baader, die im elterlichen Bäckereibetrieb inzwischen Verantwortung übernommen hat, stellt nüchtern fest: „Für uns hat sich mit der neuen Rechtslage so gut wie nichts geändert.“ Das Verpackungsgesetz in seiner derzeitigen Form scheine das Umweltbewusstsein der meisten Kunden zu überschätzen und ins Leere zu laufen.

Pauline Hiller vom familienbetriebenen Edeka-Markt in Frickingen. | Bild: Hartmut Ferenschild

Im Frickinger Edeka-Markt gibt es laut Pauline Hiller eine begrenzte Nachfrage nach den Recup-Bechern – während das Interesse an unverpackten Produkten hoch sei.

Was steckt hinter dem Verpackungsgesetz? Weniger Müll Um den Verpackungsmüll einzudämmen, wurde im Jahr 2018 das Verpackungsgesetz erlassen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2023 wurde das Gesetz insofern verschärft, dass Caterer, Restaurants, Cafés und Lieferdienste ihren Kunden für Fastfood- und To-go-Lebensmittel alternativ zur Wegwerfverpackung aus Kunststoff eine Mehrweglösung anbieten müssen. Umweltverbände fordern eine Besteuerung der Wegwerfprodukte auf den Ladenpreis, um die Mehrwegalternative für Kunden attraktiver zu machen. Verpackungen aus Alufolie, Papiertüten und Kartons sind weiterhin ohne alternatives Angebot erlaubt. Ein Lösungsansatz Einen Lösungsansatz versucht die Münchner Recup GmbH zu bieten. Recup bietet den Händlern Becher und Schüsseln in unterschiedlichen Größen an. Die Läden reichen die Behälter an die Kunden weiter, mit einem Pfand von 1 Euro für die Becher. Das Pfand ist in jedem Recup-Laden einlösbar. Die zurückgegebenen Gefäße werden in den Spülmaschinen der Gastronomen gereinigt und wieder verwendet. Derzeit nutzen rund 20.000 Läden in Deutschland diesen Dienst.

Neben Anbietern wie Recup arbeiten viele Firmen auch mit individuellen Lösungen. So etwa Agip. Im Shop an der Lippertsreuter Straße werden die konzerneigenen Pfandbecher angeboten, die Kunden in allen Tankstellen des Unternehmens zurückgeben können.

Auch die Überlinger McDonald‘s-Filiale arbeitet inzwischen pflichtgemäß mit einem Mehrwegpfandsystem: Beim automatischen Bestellen am Counter kann man die Mehrwegalternative mit auswählen und zahlt an der Kasse 2 Euro mehr, die später in jeder Filiale einlösbar sind.