Das Opfer ist 80 Jahre alt. Wie die Polizei bereits Anfang Oktober berichtete, wurde der Mann in der Luziengasse unweit des Nikolausmünsters in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober zu Boden gerissen. Tatzeit war kurz vor 1 Uhr.

Der 80-Jährige berichtete gegenüber der Polizei, dass der Unbekannte ihn von hinten umgestoßen und zu Boden gerissen habe. Anschließend raubte der Täter ihm aus der Jackentasche die Geldbörse. Darin befanden sich Bargeld in geringer Menge, Dokumente und eine Bankkarte.

Durch den Sturz erlitt das Opfer eine Verletzung an der Hand. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Gradebergstraße, so die Beobachtung des Opfers.

Fahndungsfoto aus den Räumen der Volksbank-Filiale

Nun, gut sechs Wochen nach dem Überfall, erweitert die Kriminalpolizei ihre Fahndung mit einem Foto von dem mutmaßlichen Täter. Das Bild sei in den Räumen der Volksbank-Filiale am Landungsplatz entstanden, wo der mutmaßliche Täter mit der geraubten EC-Karte Geld abhob. Die Polizei berichtet davon, dass es sich um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag gehandelt habe.

Bodenseekreis Mord, Totschlag, Unfall? So gehen die Ermittler am Tatort vor Das könnte Sie auch interessieren

Ein Merkmal sind fehlende Schneidezähne

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Sein Alter wird auf 45 bis 55 Jahre geschätzt, er trug einen schwarzen Anorak mit hochstehendem Kragen und eine schwarze Wollmütze. Er habe einen grau melierten Stoppelbart. In der oberen Zahnreihe fehlten ihm zur Tatzeit Schneidezähne. Die Polizei weist darauf hin, dass er sonst möglicherweise eine Zahnprothese trägt.

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen bittet Personen, die Angaben zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort des Abgebildeten machen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.