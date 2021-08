Wenn sich jemand mit großen Fußstapfen oder langen Schatten auskennt, dann ist das Aaron Keller. Viel zu häufig ist er bereits mit seinem Vater, dem Schauspieler und Sänger Mark Keller, verglichen worden. Nun ist die Zeit gekommen, dass er endgültig aus dem Schatten seines Vaters tritt, denn seit Ende Juni gibt es seine erste Single mit dem prägnanten Titel „Träume“. Und genau solch einen hat er sich mit der Veröffentlichung erfüllt.

Beim Promenadenfest auf der Bühne

„Eigentlich war Musik schon immer ein großer Teil meines Lebens“, erzählt der 28-Jährige. „Ich saß schon mit drei Jahren bei meinem Vater im Home-Studio und habe die Backstreet Boys mitgesungen.“ Das erste Mal auf der Bühne stand Aaron Keller mit acht Jahren. „Ich habe in einem Kölner Klub ‚Maca-Ronni‘ Eminem-Songs gerappt“, erinnert er sich noch sehr genau daran und fügt schmunzelnd hinzu: „Kurze Zeit später war ich mit meinem Bruder Joshua in Überlingen beim Promenadenfest auf der Bühne.“

Musik war tatsächlich schon sehr früh das Metier von Aaron Keller. Deshalb war für ihn klar, dass er nach dem Realschulabschluss in Überlingen seinen Weg als Künstler einschlagen würde.

Los Kelleros unterhalten in der Corona-Zeit Unter dem Synonym „Los Kelleros“ hat Aaron Keller gemeinsam mit seinem Vater und Bruder Joshua seit Beginn der Corona-Zeit zahlreiche Videos veröffentlicht, die in den sozialen Netzwerken sehr viel geklickt wurden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.aaron-keller.com

In Sachen Schauspielerei hat der 28-Jährige bereits erste Erfahrungen sammeln können. Bereits 2008 spielte er im Til-Schweiger-Film „1 ½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde“ mit. Drei Jahre später agierte er an der Seite von Hollywood-Stars wie Viggo Mortensen, Keira Knightley, Michael Fassbender und Vincent Cassel in dem Film „Eine dunkle Begierde“, der unter anderem am Bodensee gedreht wurde.

Doch jetzt widmet er sich seiner wahren Leidenschaft: der Musik. „Ich bin vor allem dem Produzenten Michael Herberger aus Mannheim dankbar“, erzählt der Überlinger. „Über ihn hab ich die Musiker kennengelernt, mit denen ich seitdem sehr eng zusammenarbeite.“ Die Songs werden gemeinsam geschrieben und komponiert. „Natürlich haben wir alle im Studio von Michael Herberger aufgenommen“, so Aaron Keller. Und dazu zählt auch die Single „Träume“.

Keller: „Träume“ passt in jetzige Zeit

„Der Song passt perfekt in die jetzige Zeit“, erklärt er. „Vielen wurde durch Corona bewusst, dass es vieles gibt, das man sich nicht kaufen kann.“ Einfach mal mit Freunden weggehen, sich mal treffen und Spaß haben, das habe eine ganz neue Dimension.

Von den einfachen Dingen des Lebens, die völlig ausreichen, um glücklich zu sein, handelt auch das Lied „Träume“. „Die Zeit der Pandemie hat uns alle verändert und gezeigt, was wirklich wichtig im Leben ist“, betont der Überlinger. „Freiheit und die Lieblingsmenschen um sich haben und sie umarmen zu dürfen, ist einfach wichtig.“

„Träume“ ist aber nur eine Station auf der musikalischen Reise von Aaron Keller, auf der er seinen ganz eigenen Stil gefunden hat. Er nennt ihn selbst Urban Pop mit zahlreichen weiteren Einflüssen. „Wir haben bereits zwölf Songs fertig produziert“, verrät der 28-Jähirge. „Ich denke, wir werden in den kommenden Wochen noch eine weitere Single veröffentlichen und hoffentlich noch dieses Jahr ein Album mit 14 Songs herausbringen.“

Damit gehe ein großer Traum für ihn in Erfüllung: „Ich wünsche mir, dass ich hauptberuflich als Sänger arbeiten kann und somit das mache, was ich liebe: Musik.“