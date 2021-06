Überlingen vor 2 Stunden

Wenn es nicht mehr anders geht: Mit der Säge an der Silberweide im Strandbad Nußdorf

Hallimasch hört sich so harmlos an. Doch zählt er zu den schlimmsten Schädlingen, die im Forst wüten. Im Strandbad Nußdorf musste jetzt ein Baumpfleger zwei Silberweiden fällen. Es werden weitere folgen. Wir verfolgten die Arbeiten und ließen uns zeigen, ob eine Fällung wirklich nötig ist. Andere Städte, sagte der Baumpfleger, seien mit der Axt schneller am Baum als Überlingen, wo Bäume stets ein sensibles Thema sind.