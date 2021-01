Die dickste Schneedecke seit Jahren fiel in den vergangenen Tagen zwar großenteils dem Regen zu Opfer, aber schon wieder ist die Landschaft neu überzuckert – und für die nächsten Tage ist weiterer Schnee angesagt. Wenn die Welt weiß ist, strahlen zwar die Gesichter der Kinder, die sich dann mit dem Schlitten auf den Weg machen, vielen Erwachsenen kommt der Räumdienst dann aber nicht schnell genug – bis er die weiße Pracht zum eben freigeschaufelten Schnee aus der eigenen Einfahrt schieb.

Ratsausschuss diskutiert das Salzthema

Allerdings gehen die Meinungen zum Einsatz von Streusalz nach starkem Schneefall ganz schnell ganz weit auseinander. Was auf Privatgelände und auf Gehwegen verboten ist – eigentlich -, das kann manchen Bürgern in Autostraßen nicht schnell genug ausgebracht werden, um ungefährdet und zügig fahren zu können. So wird aus der weißen Pracht schnell hässlicher Matsch. Was auch nicht jedem gefällt und Gift für Pflanzen und Bäume sei, wie jetzt im Überlinger Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr erörtert wurde.

Kaum ein Durchkommen und offizielle Sperrung für Fußgänger in der Krummebergstraße. | Bild: Hanspeter Walter

Wilkendorf: Im Hildegardring unnötig Salz gestreut

Salz oder nicht Salz? Das war die Frage aller Fragen. Auf dem Gehweg natürlich nicht – schließlich gilt die städtische Räum- und Streuverordnung, die das prinzipiell untersagt. Und es leiden nicht nur die Pflanzen am Straßenrand. Aber auf der Fahrbahn fehlt vielen das Salz. Also nur an den Steigungen oder lieber gleich ganz radikal? „Wir haben das immer so gehandhabt, dass wir auf ebenen Straßen kein Salz verwendet haben“, gab SPD-Stadtrat Michael Wilkendorf, ehemals Ortsbaumeister in Bermatingen, am Ratstisch zu Protokoll. Auf ebenen Strecken habe man die festgefahrene Schneedecke gelassen. „Welche konkrete Anordnung gibt es denn hier beim Werkhof?“ fragte Wilkendorf. Im Hildegardring zumindest sei der Werkhof seinem Empfinden nach anders vorgegangen und habe ohne Not Streusalz ausgebracht.

Nicht jeder Fußweg oder jede Treppe kann geräumt werden – insbesondere, wenn sie nicht relevant ist. So wie hier, bei der Treppe in den Stadtgraben. | Bild: Hanspeter Walter

Privatleuten ist Salzbenutzung untersagt

Für die privaten Bereiche gebe es eine Räum- und Streusatzung, die in Paragraph 6 das Ausbringen von Auftausalz untersage und auf abstumpfende Mittel wie Sand oder Splitt verweise, erklärte Bürgermeister Matthias Längin. Der Werkhof habe konkrete Streu- und Räumpläne für die Straßen. „Hier regulieren wir die Dosis je nach Erfordernis“, so Längin.

Längin: Bürger reicht fest gefahrene Schneedecke nicht

Er habe durchaus recht, attestierte Längin dem SPD-Stadtrat. Eine festgefahrene Schneedecke sei manchmal sicherer, als wenn eine nasse Fahrbahn bei sehr tiefen Temperaturen zu gefrieren drohe. „Doch der Bürger ist mit einer fest gefahrenen Schneedecke nicht zufrieden“, erklärte Bürgermeister Matthias Längin, „auch nicht auf ebener Strecke“.

„Der Bürger ist mit einer fest gefahrenen Schneedecke nicht zufrieden“, sagt Baubürgermeister Matthias Längin.

Ja, Dutzende von Menschen hätten schon morgens im Bauamt angerufen und gefragt: „Wann salzt ihr denn endlich?“ Kein Wunder, in den Bau- und Supermärkte türmten sich schon im Herbst, vor dem Lockdown, das Streusalz, das nur an sehr wenigen Stellen überhaupt eingesetzt werden darf. Gut, dass der Betriebshof Anfang vergangener Woche in Alpenmanier die eingeengten wichtigen Straßen wieder mechanisch frei fräste, um die Schneemassen auf Lastwagen abzutransportieren.

Viel zu tun hatten die Räumdienste vor einer Woche. | Bild: Hanspeter Walter

Split für Fußgängerbereiche

Auf welchen Straßen und in welchen Situationen wird nun wann Streusalz eingesetzt? Auf Nachfrage des SÜDKURIER präzisierte die Pressestelle der Stadt die geltenden Regelungen. Splitt streue der Winterdienst generell auf Geh- und Radwegen, Bushaltestellen, Fußgängerüberwegen und anderen Fußgängerbereichen mit Schmalspurfahrzeugen und Handräumkolonnen. „Diese verwenden den gleichen Splitt, mit dem auch die Streugutkisten im Stadtgebiet befüllt werden“, erläutert die Pressestelle. Und wo im Stadtgebiet gibt es noch Kisten mit Splitt, den Privatleute nutzen dürfen? Dazu erklärt die Stadt, dass es auf dem gesamten Gemarkungsgebiet derzeit 76 graue Streugutkisten gebe, die in der Wintersaison regelmäßig nachgefüllt würden und an einem orangenen Deckel zu erkennen seien.

Auftausalz nur für besondere Bereiche

Salz streut der städtische Winterdienst generell auf den Straßen der Kategorie eins und zwei in Form einer sogenannten „Schwarzräumung“ mit so genanntem „Auftaumittel“. „Dazu zählen Haupt- und Durchgangstraßen, Buslinien und Erschließungsstraßen mit Gefälle und einem entsprechenden Verkehrsaufkommen“, präzisiert die Stadt. „Diese müssen im Grundsatz verkehrswichtig und gefährlich sein.“ Alle anderen Straßen, die Kategorie drei, werde aufgrund des fehlenden Gefälles oder der Verkehrswichtigkeit nur „weißgeräumt“, also geräumt, aber nicht gestreut. Dies gelte allerdings erst ab etwa acht Zentimetern Schneedecke, da man davon ausgehe, dass bis zu diesem Zeitpunkt alle mit der vorgeschriebenen Winterausrüstung unterwegs sind.

Der Werner-Haberland-Weg sauber schwarzgeräumt. Die Stadt ist mit der Wiese Anlieger und die Straße habe ein Gefälle, sagt die Stadtverwaltung. | Bild: Hanspeter Walter

Nicht geräumter Kuchelmannweg als Beispiel

Auch für die Diskrepanz, die der eine oder andere Leser beobachtete, hat die Verwaltung eine Erklärung. Der nicht oder schlecht geräumte Kuchelmannweg falle in die Kategorie 3, habe kein Gefälle und als Sackgasse keine Verkehrsbedeutung, erklärt die Pressestelle. Auch sei die Stadt selbst nirgends Anlieger: „Somit besteht keine Räum- und Streupflicht.“ Anders sei es beim Werner-Haberland-Weg. Er weise über die gesamte Länge ein Gefälle auf und über die Grünfläche der Grethalde sei die Stadt auch Anlieger, woraus die direkte Räum- und Streupflicht resultiere.

Der Kuchelmannweg wurde nicht geräumt, kritisierten Anwohner und wähnten eine Ungleichbehandlung. Der Weg sei eben, zudem eine Sackgasse und die Stadt sei nirgendwo Anlieger. | Bild: Hanspeter Walter

Parkende Autos behindern oft Räumfahrzeuge

Gerade bei den kleineren Straßen der dritten Kategorie komme ein weiteres Problem hinzu. „Leider musste der Winterdienst sehr oft feststellen, dass abgestellte Fahrzeuge derart schlecht geparkt wurden, dass die Räumfahrzeuge nicht durchkamen“, heißt es in der Stellungnahme. „Somit kann es durchaus sein, dass manche Straßen mehrfach angefahren werden mussten, um überhaupt räumen zu können.“ Die Durchfahrtsbreite solle grundsätzlich mindestens 3 Meter, besser 3,50 Meter betragen. Auch um eine Durchfahrt für alle andere Rettungsfahrzeuge zu ermöglichen.

Warum Streusalz Pflanzen und Tieren schadet

Besonders an viel befahrenen Straßen und Alleen erleiden Pflanzen und Bäume Schäden durch das Streusalz. Zum einen gelangt ein Teil des Salzes mit der Gischt in die Luft und greift die Pflanzen von außen an. Über das Schmelzwasser gelangt es außerdem in den Boden und wird von den Pflanzen über die Wurzeln aufgenommen. Dies sorgt für einen „osmotischen Stress“ und die Pflanzen geben vermehrt Wasser ab. Die Auswirkungen sind meist erst später als Salzstress sichtbar: Ein verspäteter Austrieb im Frühling, braune Blätter und verfrühter Laubfall. Salzempfindliche Arten wie Ahorn, Linde und Kastanie sind von Schäden durch Streusalz besonders stark betroffen. Zudem belastet Salz die Böden, sorgt für Verkrustungen und Verdichtungen, die die Wasseraufnahme durch die Pflanzen behindern. Auch den Haustieren tut das Streusalz nicht gut, es greift bei Hunden und Katzen die Pfoten an.