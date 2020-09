von Lorna Komm

„Wer kann schon sagen, dass er im September Kommunion hatte?“ eröffnete Pfarrer Bernd Walter den ersten Gottesdienst zur Erstkommunion im Münster. Corona-bedingt wurde einerseits der Termin verschoben, andererseits wurden die insgesamt 45 Kinder auch in Gruppen aufgeteilt, die Feierlichkeiten in Billafingen, Lippertsreute und Owingen folgen an den kommenden Wochenenden.

So traten an diesem Samstag im Überlinger Nikolausmünster zehn Kinder an den Tisch des Herrn. Unter dem Motto „Das ist mein Leib für euch...“ empfingen sie ihre Erstkommunion. Pfarrer Walter machte darauf aufmerksam, dass er sich zuvor die Hände desinfiziert hatte und bat die Kinder, mit weit vorgestreckten Händen ein Körbchen zu formen, sodass ein kontaktlose Übergabe des Leibes Christi möglich war. Auch die Erwachsenen, die in den Kirchenbänken stehen blieben, erhielten das Brot auf diese Art.

Gaben-Verteilung mit Abstand

Da jede zweite Reihe frei bleiben musste, konnte der Pfarrer problemlos auf Abstand die Gabe verteilen. Auch den Segen erteilte Bernd Walter vom Gang aus an die einzelnen Reihen. „Ein kleines Virus hat die ganze Welt durcheinander gebracht“, sagte der Pfarrer. Viele Großereignisse seien verschoben worden, darunter auch die Fußball-Europameisterschaft, darum habe er einen Ball dabei, den sich die Familien gegenseitig zuwerfen sollten, um die Verbindung der Gemeinschaft zu demonstrieren. „Auch Jesus hat euch mit der Taufe einen Ball zugespielt“, zog Walter einen bildlichen Vergleich.

Die Kommunionskinder begrüßten ihre Familien und Paten im Münster. | Bild: Lorna Komm (lko)

Locker zog Bernd Walter immer wieder durch den Gang und suchte den Dialog mit den Kommunikskindern, sodass sie zeigen konnten, was sie in der Vorbereitungszeit gelernt hatten. Tagesgebet, Fürbitten und Credo wurden feierlich gesprochen. Im Kreise der Eltern und Paten wurde das Taufversprechen erneuert und die Kerzen wurden entzündet.

Unter Begleitung von Melanie Jäger-Waldau an der Orgel gestalteten sechs Mädchen der Mädchenkantorei den Gottesdienst musikalisch.