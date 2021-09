von Lucas Peuser

Es sind ungeschönte Worte, mit denen der afghanische Künstler Shekib Mosadeq die Krise in Afghanistan in seinen Liedtexten thematisiert. Er singt von Frauen, Männern und Kindern, die von den Taliban ermordet oder ihrer Freiheit beraubt werden. Gebannt hören die Besucher im Kursaal der Übersetzerin zu, die die Texte des Musikers während seines Auftritts bei dem Benefizkonzert in Überlingen ins Deutsche übersetzt.

Die Türen des Kursaals stehen an diesem Abend offen. Die Klänge der Musik sollen auch das Interesse von Passanten wecken. Gespielt wird ein Benefizkonzert zugunsten des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte. Außerdem wird über die Lage in dem Land diskutiert. | Bild: Lucas Peuser

Taliban drohen ihm wegen seiner Musik

Shekib Mosadeq floh 2010 aus Afghanistan. Aufgrund seiner politischen Liedtexte wurde der Musiker immer wieder von Mitgliedern der Terrorgruppe Taliban angefeindet und bedroht. Trotzdem hat er nie aufgehört zu musizieren. „Gerade in dieser Zeit ist meine Musik eine Waffe“, betont Mosadeq. „Die Taliban hassen meine Musik. Deswegen fühle ich mich stark.“

Über 30 Jahre seines Lebens hat er in Afghanistan, teilweise auch unter der Herrschaft der Taliban, verbracht. Doch dieses Mal sei es besonders emotional für den Künstler. „Ich habe viele Freunde in Afghanistan. Frauenrechtlerinnen sowie Künstler. Jeden Tag bekomme ich verzweifelte Nachrichten von ihnen, in denen sie mich bitten, ihnen zu helfen.“

Die Veranstalter möchten sensibilisieren

Gemeinsam mit der Diakonie hat die Flüchtlingshilfe Überlingen das Benefizkonzert organisiert. Mit den Spendengeldern möchten die Veranstalter Michael Keimeyer, Dagmar Opel, Markus Opel sowie Nina Helmke das Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte unterstützen, sagt Keimeyer. „Die Bilder, die wir aus Afghanistan sehen, sind schrecklich. Wir möchten die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, einen Beitrag zur Hilfe vor Ort zu leisten.“

Michael Keimeyer ist einer der Gründer der Flüchtlingshilfe Überlingen. | Bild: Lucas Peuser

2015 haben sie die Flüchtlingshilfe Überlingen gegründet. Seitdem engagieren sich die Ehrenamtlichen meist projektbezogen. Innerhalb von vier Wochen hätten sie den Abend organisiert. Bei dem Benefizkonzert trat neben Shekib Mosadeq auch die Stockacher Band Stolen auf. Außerdem wurde ein Teil aus der Kurzfilmreihe „Anders, wie du“ gezeigt und bei einer Diskussionsrunde mit Lucas Wehner vom Patenschaftsnetzwerk über die aktuelle Situation in Afghanistan gesprochen.

Ihre Familie steht auf der Todesliste

Auch Mina Said ist gekommen, um bei der Diskussionsrunde nach dem Konzert vom Schicksal ihrer Familie zu erzählen. 1996 haben ihre Eltern Afghanistan verlassen. Ein Teil ihrer Familie, der sich damals entschied, wegen der Hochzeit ihres Onkels länger im Land zu bleiben, bereut die Entscheidung bis heute. „Zwei Tage später sind damals die Taliban einmarschiert“, erzählt Mina Said. Gerade macht sie sich besonders Sorgen um ihre Verwandten.

Ihre Familie steht auf der Todesliste der Taliban. Denn: „Mein Onkel war Pilot der Kampfjets, die gegen die Taliban eingesetzt wurden, und meine Cousins haben für das afghanische Militär gearbeitet, das die US-Truppen unterstützt hat.“ Sogenannte Ortskräfte sind seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan besonders gefährdet. Ihr Onkel ist mittlerweile in den USA, doch von ihm und den anderen Verwandten in Afghanistan haben sie und ihre Mutter seit zwei Wochen keine Nachricht mehr erhalten. „Wir dürfen nicht mit meinem Onkel telefonieren. Die Sorgen, dass die Taliban dabei an Informationen über den Aufenthaltsort unserer Familie kommen, ist einfach zu groß.“

Mina Said hat sich gerade in Hamburg für ein Lehramtsstudium in Englisch und Politik beworben. „Ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie 1996 nach Deutschland gekommen sind. Ich genieße meine Freiheiten und dass ich nicht um mein Leben fürchten muss“, sagt sie. Ihre Mutter erzählt ihr oft, wie sie damals in Afghanistan zur Schule gegangen ist und als Model gearbeitet hat. „Heute würde sie dafür in Afghanistan ermordet werden“, stellt Said sichtlich gerührt fest.

Weil sie meint zu verstehen, wie es Kindern mit einem ähnlichen Hintergrund wie ihrem im Schulalltag ergeht, möchte Mina Said Lehrerin werden. | Bild: Lucas Peuser

Die Besucher möchten unterstützen

Familie Shafika wohnt in Engen und kommt ursprünglich auch aus Afghanistan. Sie sind zum Benefizkonzert in Überlingen gekommen, um das Projekt zu unterstützen. „Ich kann nur sagen, dass sich die Zeit gerade wie ein Albtraum für uns anfühlt“, stellt Ajmal Farman fest. Er wünscht sich, dass die ständigen Auseinandersetzungen in seinem Ursprungsland irgendwann einmal enden. Doch gerade sehen er und seine Frau wenig Hoffnung. „Es ist so schlimm, wie ich es zuvor noch nicht erlebt habe“, beschreibt er die Lage in Afghanistan.

Ajmal und Shafika Farman mit Sohn Elias. | Bild: Lucas Peuser

Kurt und Mariette Mai unterstützen den wohltätigen Zweck des Abends ebenfalls. Beide sind Mitglieder der Glaubensgemeinschaft Lindenwiese und haben eine enge Verbindung zu den Veranstaltern. „Uns ist wichtig, dass wir den Menschen, die auf der Flucht sind und Krieg erleiden, eine sichere Heimat geben können“, sagt Kurt Mai.

Kurt und Mariette Mai. | Bild: Lucas Peuser

Lisa Hensler und Martin Röhrenbach sind aus Konstanz angereist. „Wir waren am Montag auf der Podiumsdiskussion in Radolfzell. Da hat eine Frau aus Afghanistan eine sehr berührende Geschichte erzählt und die Politiker um Unterstützung gebeten. Das hat uns so bewegt, dass wir uns entschieden haben, heute herzukommen“, erzählt Martin Röhrenbach.

Lisa Hensler und Martin Röhrenbach. | Bild: Lucas Peuser

Stimmen der Frauen sollen Gehör finden

„Afghanistan sollte jetzt für die ganze Welt wichtig sein“, mahnt Shekib Mosadeq und warnt davor, weiter militärisch in die Angelegenheiten einzugreifen. „Afghanistan braucht nicht noch mehr Waffen. Es braucht jetzt solidarische Unterstützung. Die Bevölkerung braucht Unterstützung und vor allem die afghanischen Frauen brauchen Unterstützung.“ Mit seinem neuen Projekt „Kunst gegen Taliban“ möchte Shekib Mosadeq fördern, was die Terrorgruppe ablehnt. Afghanische Musik in der vor allem die Stimmen der Frauen Gehör finden.

„Selbst Gott ist sich seines Kopfes in diesem Land nicht mehr sicher“, singt Shekib Mosadeq über seine Heimat Afghanistan in einem seiner Lieder. | Bild: Lucas Peuser