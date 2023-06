In der Surfschule Überlingen im Ostbad war am 22. September 2022 der Teufel los. Kein Wunder, denn an diesem Tag war der Versuch, einen neuen Weltrekord im gemeinsamen SUP-Yoga aufzustellen. Ziel war es, mehr als 298 Personen zu mobilisieren, die eine halbe Stunde lang gemeinsam Yoga auf dem SUP, einem Stand-Up-Paddling-Board, auf dem Bodensee machen.

SUP-Weltrekord Der bisherige Rekord lag bei 298 Teilnehmern, die 30 Minuten lang gemeinsam Yoga auf dem schwimmenden SUP-Board ausübten. Diese Bestmarke wurde am 11. September 2022 vor dem Ostbad auf dem Bodensee gebrochen. Seitdem steht die Bestmarke bei 305. Initiiert und organisiert wurde der Weltrekordversuch von Raphaela Schäufele aus Überlingen. Die Bestmarke wurde nun offiziell mit einer Urkunde von Guinness World Records bestätigt.

Mit 305 Teilnehmern eine Punktlandung

Der Versuch war erfolgreich – eine Punktlandung, denn mit 305 Teilnehmern wurde tatsächlich eine neue Bestmarke aufgestellt und der alte Rekord eingestellt. Extrem erleichtert war Initiatorin und Yoga-Lehrerin Raphaela Schäufele, die im Vorfeld einen immensen Organisationsaufwand hatte, um die Aktion auch als offiziellen Versuch von Guinness World Records anerkennen zu lassen.

So sah der Weltrekord am 11. September 2022 in Überlingen aus. 305 SUP-Yogi bei der Yogastunde. | Bild: Jäckle, Reiner

Urkunde verbrieft die Bestmarke

Der Aufwand hat sich gelohnt, denn nun bekam sie von Oberbürgermeister Jan Zeitler am Ort des Geschehens – am Bodenseeufer vor der Surfschule Bodensee – die offizielle Urkunde von Guinness World Records überreicht. Damit ist die Bestmarke verbrieft.

Erinnerungen an den Aufwand für den Rekord

Bei der Übergabe erinnerte Raphaela Schäufele noch einmal an den riesigen Aufwand, die Umsetzung und die Punktlandung, dass im letzten Moment doch noch die nötigen Teilnehmer ganz zufällig und völlig unerwartet noch am Ostbad vorbeigekommen seien. „Wir haben alle Bretter mobilisiert, die wir finden konnten“, erzählte sie. „Selbst die Bretter, die als Dekoration in der Surfschule hingen, wurden abgeschraubt, damit die Bestmarke aufgestellt werden konnte.“