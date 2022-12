Überlingen-Nußdorf – Anfangs blieb die OLED-Technik nur großen Fernsehen vorbehalten, doch mittlerweile gibt es sie auch für kleinere Geräte mit beispielsweise 42 Zoll Bildschirmdiagonale. Kein Wunder, dass die TV-Hifi-Video-Kirchmann GmbH einen solchen Fernseher des Unternehmens LG für das diesjährige Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER und beteiligter Einzelhändler zur Verfügung stellt. Es handelt sich um den zweiten Preis im Wert von 1649 Euro. Mitmachen bei dem Gewinnspiel lohnt sich: Vielleicht steht der Fernseher schon bald in Ihrem Wohnzimmer. Der Hersteller LG Electronics aus Südkorea ist führend im Bereich OLED-Panels. Das Akronym steht für „Organic Light Emitting Diode“, was die zugrunde liegende Technik der „Organischen Leuchtdiode“ bereits beschreibt: Denn der Vorteil von OLED-Displays ist, dass die einzelnen Bildpunkte von selbst leuchten und dementsprechend keine Hintergrund-Beleuchtung benötigen. Das führt zu besonders schönen Bildern mit herausragenden Kontrasten und Schwarzwerten. „Seit diesem Sommer gibt es diese Technik nicht nur bei Fernsehen mit einer großen Bildschirmdiagonale, sondern auch schon mit 42 Zoll“, sagt Geschäftsführer Andreas Britsch. Die OLED-Technologie ist aufwendig und teuer. So teuer, dass es sich lange Zeit für die Hersteller nicht lohnte, OLED-Fernseher mit Bildschirm-Diagonalen unter 55 Zoll anzubieten. Damit blieb die OLED-Technologie für viele unerschwinglich. Doch das ist jetzt vorbei. Selbstverständlich hält Britsch nicht nur Fernseher von LG bereit, sondern auch solche von Metz, einem deutschen Hersteller aus Zirndorf in Bayern. Mit dem Metz Classic LUNIS 42“ hat Metz jetzt die Lücke mit dem ersten 42“ OLED „made in Germany“ am Markt geschlossen. Britsch erläutert, dass sich der fränkische Hersteller mit der Reparierbarkeit seiner Geräte deutlich von den anderen Herstellern abhebe. Deren Mitarbeiter tauschten nicht nur vollständige Geräte oder komplett bestückte Modulen und Platinen aus, sondern reparierten bei Bedarf auch auf Bauteilebene. Und Ersatzteile halte Metz meist weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum hinaus vor. So sei es bei Metz völlig normal, einen vor sieben Jahren gekauften Fernseher noch zu reparieren zu können. Brisch: „Das findet man bei anderen Herstellern so nicht.“ Der Geschäftsinhaber verweist darauf, dass die Kirchmann GmbH sich auch in Bezug auf Antennentechnik versteht und entsprechende Anlagen installiert. Übrigens: Am 1. September 2020 ist die Kirchmann GmbH 25 Jahre alt geworden. Allerdings ist das Unternehmen noch älter, hat man doch bereits im Jahr 1964 in der Überlinger Pfarrhofstraße begonnen. Zwei Mitarbeiter, darunter Britsch, sind seit 30 Jahren in der Firma beschäftigt – also Kompetenz und Fachwissen ohne Ende.

Besser sehen und besser hören

Überlingen – Wer zu „Ströble Hören & Sehen“, Münsterstraße 7 bis 11, kommt, der weiß: Hier findet er garantiert die richtige Brille, denn die Auswahl ist riesengroß. Soll es ein Weihnachtsgeschenk sein, dann rät Geschäftsinhaber Ronny Eisentraut zu Gutscheinen. „Denn eine Brille zu verschenken ist ja nicht ganz so einfach“, sagt der Augenoptikermeister. Schließlich ist eine Brille mehr als eine Sehhilfe: Sie gestaltet das Aussehen mit. Durch sie können ohne Weiteres Charaktereigenschaften unterstrichen werden. Als modisches Accessoire ist sie heute nicht mehr wegzudenken. Also, warum nicht einfach einen Gutschein für eine Brille zu Weihnachten verschenken? „Sei es für eine Nahbrille oder Fernbrille, für eine Gleitsicht- oder Sonnenbrille“, fügt Elina Eisentraut hinzu, Ehefrau des Geschäftsinhabers. Wenn eine Brille erstmals notwendig ist oder die derzeitige Brille nicht mehr gefällt, dann ist „Ströble Hören & Sehen“ also ein lohnender Ansprechpartner. „Wir versuchen, das ganze Jahr über neue Modelle zu präsentieren“, sagt Ronny Eisentraut. Geführt werden exklusive, ausgefallene, hochwertige und topmoderne Brillenfassungen verschiedener Materialien und Hersteller. Im Januar und Februar kommenden Jahres werden die neuen Frühjahr- und Sonnenbrillenkollektionen erwartet. Zudem ist das Unternehmen als Experte für biometrische Brillengläser ausgezeichnet worden. Für das Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER und der beteiligten Einzelhändler stellt Ronny Eisentraut drei Porsche Design Lesebrillen im Wert von je 185 Euro zur Verfügung. Bei den Brillen handelt es sich um ultraleichte Lesebrillen mit innovativer Bügelkonstruktion aus High-Tech-Polyamid: Die Gläser sind kratzfest, bruchsicher und mit einer extrem klaren Sicht. Bei Ronny Eisentraut gibt es aber nicht nur Brillen und Kontaktlinsen für jede Gelegenheit, sondern auch Hörgeräte und das damit verbundene Hörakustiker-Handwerk. Eine Hörmessung ist mit Terminabsprache kostenfrei und unverbindlich möglich. Denn wichtig ist, dass eine Schwerhörigkeit früh erkannt wird: Schließlich verhindert eine frühzeitige Korrektur, dass das Verstehen verlernt wird. So kann also jeder, der „ganz Ohr“ sein will, die Chance nutzen und ganz nach Geschmack und Lebenssituation ein individuell eingestelltes Hörsystem testen.

Der Hauptpreis ist ein hochwertiges E-Bike

Markdorf/Überlingen – Seit rund drei Wochen werden in der Region kräftig Rubbellose gesammelt: Viele Leserinnen und Leser haben sich schon am diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER in Kooperation mit dem Einzelhandel beteiligt. Wer dazu bisher noch keine Zeit hatte, sollte sich beeilen. Denn das Spiel endet bald: Bis Donnerstag, 22.¦Dezember, 23.59 Uhr, muss Ihr Glückscode aktiviert werden. Bei dem beliebten Spiel, das sich offiziell „Das große Weihnachtsgewinnspiel Rubbellos Bodensee“ nennt, sind insgesamt 63¦Preise und Gutscheine im Gesamtwert von über 12¦800 Euro zu gewinnen. In diesem Jahr beteiligen sich daran 27 Händler und Unternehmen aus dem Bodenseekreis. Veranstalter des Spiels ist das SÜDKURIER Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz. Als Hauptpreis gibt es ein hochwertiges E-Bike Electra Ghostrider Go im Wert von 3699 Euro. „Es verfügt unter anderem über eine Shimano Nexus Fünfgang Nabenschaltung und einen Bosch Performance Line Motor mit einem 500 Watt Akku“, sagt Joachim Wehrle vom 2-Rad Sport Wehrle in Überlingen-Nußdorf, der den Hauptpreis zur Verfügung gestellt hat. Zu gewinnen gibt es auch einen OLED-Fernseher der Marke LG im 42-Zoll-Format, den die TV-Hifi-Video Kirchmann GmbH, ebenso ansässig in Überlingen-Nußdorf, spendet. Oder ein fünfteiliges Topfset Senna im Wert von 629 Euro, den „BK Küchen“ aus Markdorf zur Verfügung gestellt hat. Rubbellose gibt es bei jedem Einkauf in allen am Spiel beteiligten Geschäften – solange der Vorrat reicht und unabhängig vom Einkaufswert. Jedes Rubbellos enthält einen individuellen Code. Den erhalten Sie, indem Sie das grau unterlegte Feld freirubbeln und den dann sichtbaren neunstelligen Glückscode, Ihre Region und Ihre Anschrift online auf „www.rubbellos.suedkurier.de“ eingeben. So wird Ihr Glückscode aktiviert. Stimmt der registrierte Glückscode mit dem per Zufallsgenerator gezogenen Code überein, haben Sie gewonnen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Beachten Sie bitte, dass Sie in dieser Gewinnspielwoche noch mit maximal 25 Glückscodes teilnehmen können. Vollständige Teilnahmebedingungen (Bodensee) finden Sie unter

http://www.rubbellos.suedkurier.de

Stets die passenden Getränke zum Fest

Überlingen (hk) Wer auf der Suche nach dem richtigen Getränk zum Advents- und Weihnachtsessen ist, wird beim

Getränkevertrieb Kretzer sicher fündig. Das Unternehmen ist ein in vierter Generation geführter, erfahrener und zuverlässiger Getränkefachhandel, mit Lieferservice für sämtliche Bereiche. Für Gastronomie, Haushalt, Büro, Party, Gartenfest oder Großveranstaltung ist er ein kompetenter Ansprechpartner. Stammsitz des Betriebs ist Deisendorf mit einem großen Getränke-Depot und dem zentralen Büro, der Abholmarkt findet sich in der Obertorstraße in der Kernstadt. Hier sind zahlreiche alkoholfreie Getränke, Säfte, Biere, Weine und Spirituosen erhältlich. „Viele tolle Winterbiere haben wir zurzeit wieder da“, sagt Sibylle Kretzer. Denn auf die kältere Jahreszeit beziehungsweise Weihnachten hin produzierten die Brauereien zeitlich limitiert gerne ein Bier, bei dem besonders fein geröstetes Malz zum Einsatz komme, erläutert die Getränkeexpertin. In Verbindung mit milder Hopfung entstehe so der typisch vollmundige und malzaromatische Geschmack. Die Biere unterscheiden sich laut Kretzer nicht nur geschmacklich von den „normalen“ Biersorten, sondern warten auch mit einem winterlichen Design auf. Sibylle Kretzer weiß: „Die einen nennen es Festbier, die anderen Weihnachtsbier.“ Einige Brauereien seien auch darauf gekommen, es Winterbier zu nennen, um das Bier auch nach Weihnachten noch gut am Markt absetzen zu können. Auch die Auswahl an Weinen ist beachtlich: Über 200 verschiedene Weinsorten werden angeboten – von Tropfen für den täglichen Genuss bis hin zu anspruchsvollen Gewächsen. Mehr Weine als zuvor hat das Unternehmen jetzt aus Meersburg im Angebot. Übrigens: Für das Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER und der beteiligten Einzelhändler stiftet Getränke Kretzer drei Einkaufsgutscheine über je 50 Euro.

Einkaufserlebnis in einer märchenhaften Weihnachtslandschaft

Friedrichshafen-Raderach (ala) Das Familien-und Traditionsunternehmen Grossmann in Unterraderach verwandelt sich in der Adventszeit in ein Weihnachtsmärchenland. Die gesamten Warengruppen verteilen sich auf zirka 1600 Quadratmeter Innenverkaufsfläche und ebenfalls rund 2000 Quadratmeter Außenlagerfläche mit den Schwerpunkten Brennereibedarfsartikel im Bereich Groß- und Einzelhandel und ein durchgängig sortierter Einzelhandel im Bereich Glas- Porzellan- und Geschenkartikel. „Wir legen bei unseren Verkaufsprodukten extrem viel Wert auf Qualitätsarbeit, da wir wollen, dass unsere Kunden recht lange Freude daran haben“, erklärt Firmenchef Michael Grossmann, der das Familienunternehmen in der fünften Generation führt. Seit 1863 steht Grossmann mit seinem Namen für Qualität und großen Kundenservice. Zur Weihnachtszeit verzaubert das Unternehmen seine Kunden mit seiner Weihnachtslandschaft im Obergeschoss und sorgt dort für ein besonderes Einkaufserlebnis, das einen märchenhaften Flair ausstrahlt. Der farbliche Weihnachtstrend bezüglich Dekorationsartikel geht in gold, schwarz, silber und rot. Auf fast 1000 Quadratmetern bietet Grossmann in der Bastel- und Dekorations-Abteilung eine Riesenauswahl an Homeartikeln, Ledertaschen, Schmuck, Tischwäsche, Kissen, Dekobändern, Dekoartikel, Kunstblumen, Wolle, Accessoires, Kerzen, Servietten, Heliumballone & Partyartikel, Papier, Karten, Geschenkartikel, Wohnaccessoires und vielem mehr. In der Glas-Porzellan-Hausrat-Abteilung hebt sich das Unternehmen ebenfalls hervor und trägt mit Stolz die Auszeichnungen des Feinschmeckers für Deutschlands beste Küchenläden im Bereich Tischkultur. In den Regalen finden sich zahlreiche führende Markennamen. „Wir halten jede Menge Deko- und Geschenkideen für die Advents- und Weihnachtszeit parat“, verspricht Michael Grossmann.

OBI: Zahlreiche Weihnachtsartikel

Überlingen – Weihnachtlich geht es derzeit im Bau- und Handwerkermarkt OBI im Einkaufspark „La Piazza“, Lippertsreuter Straße 60, zu: Der Weihnachtsmarkt ist, was die Dimensionen und die Artikelauswahl betrifft, „wirklich der schönste und größte von Markdorf bis Stockach“, wie Marktleiter Uwe Beck hervorhebt. Hier gibt es alles, mit dem man sein Heim entsprechend schmücken kann. Auch verkauft OBI in seinem überdachten Cabrio-Gartencenter wieder selbst Weihnachtsbäume: Diese kommen täglich frisch aus regionalem Anbau. Nicht zuletzt gibt es eine große Auswahl an Weihnachtsschmankerln wie Punsch, Glühwein, Plätzchen und Lebkuchen. „Und viele LED- Lichterketten, die wirklich nur ganz wenig Strom verbrauchen“, weiß Uwe Beck. Großes Sortiment Ansonsten kann OBI so gut wie jeden Wunsch für das „Zuhause–Gestalten“ erfüllen. Hand- und Heimwerker finden das gesamte Sortiment an Baustoffen, Elektro- und Sanitärartikeln, Maschinen, Werkzeugen, Lampen und Leuchten, Wandfarben, Lacken oder Regalsystemen und vieles mehr. Aufgrund der vor zwei Jahren vorgenommenen Vergrößerung auf 6500 Quadratmeter ist das Sortiment optimiert und erweitert worden, insbesondere in den Bereichen Service, Mietgeräte, Handwerker- und online-Service. Was es künftig nicht mehr geben wird: Einen Feuerwerkskörper-Verkauf für Silvester. Uwe Beck versichert: „Davon haben wir uns jetzt ein für alle Mal verabschiedet.“ Für das Weihnachtsgewinnspiel stellt OBI eine Hollywood-Schaukel der Marke Davenport im Wert von 390 Euro zur Verfügung.

Wintervergnügen und Musical-Fieber

Bermatingen (keu) Stuttgart ist im Musicalfieber und die Schlagernacht des Jahres erblüht im Frühling in München. Wegis Reisen fährt sie und weitere Events, wie eine Tagesfahrt zur Schwägalp an: Am 27. Dezember und am 20. Januar kann man am Säntis strahlende Sonne oder dramatisches Schneetreiben erleben und auf dem romantischen beleuchteten Laternliweg spazieren. Eher heiß geht es in Stuttgart zu; die Stadt ist im Musicalfieber. Beim erfolgreichsten deutschsprachigen Musical aller Zeiten, dem „Tanz der Vampire“, geht es auf eine grandiose Reise in eine andere Welt – rechtzeitige Buchung wird empfohlen. Oder man besucht das „Tina Turner Musical“: Es bringt das harte Leben, die wahre Liebe und die Welthits der Ausnahmekünstlerin mitreißend auf die Bühne. Ein Kontrastprogramm bietet die „Schlagernacht des Jahres“ am 1. April in der Olympiahalle München. „Das ist wie die Musicals ein schönes Weihnachtsgeschenk“, so Christian Wegis. Wegis Reisen bietet dazu eine Drei-Tages-Tour an. Unter den Stars sind Matthias Reim, Vicky Leandros, Ben Zucker, Kerstin Ott, Michelle, Mickie Krause, Oli.P, Pia Malo, Ramon Roselly, Anna-Maria Zimmermann, Vincent Gross, Marina Marx, Karsten Walter und weitere. Fürs Gewinnspiel stellt Wegis Reisen zwei Reisegutscheine im Wert von jeweils 50 Euro zur Verfügung.

Mit Gutscheinen liegt man immer richtig

Markdorf (keu) Schenken wollen und nicht wissen was? Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, empfiehlt Markdorfer Geschenkgutscheine. Seit ihrer Einführung 2009 haben sie zunehmend an Beliebtheit gewonnen, da sie in nahezu 80 Geschäften und bei Dienstleistern eingelöst werden können. So ist für den Beschenkten immer das Richtige dabei. Die Gutscheine gibt es in den Werten 10, 15, 25 und 50 Euro. Eine große Unterstützung im Hintergrund übernehmen die acht Verkaufsstellen: Fashion by E., Intersport Raither, Restauration Lichtblick, Strauch Parfümerie-Fotografie, Tourist-Info Markdorf, Markdorf Marketing, Volksbank Überlingen und Sparkasse Bodensee. Interessant ist seit 2021 eine Regelung: Arbeitgeber dürfen Mitarbeitern monatlich einen steuerfreien 50 Euro-Gutschein als Sachleistung zukommen lassen: „Ob als Bonuszahlung, als Dankeschön für besondere Leistungen, zum Geburtstag oder Mitarbeiterjubiläum – diese Wertschätzung kommt immer gut an“, so Lucie Fieber. Die Vielfalt von rund 80 Annahmestellen in Markdorf ermögliche es, Mitarbeitern ein effektives Plus zur Abdeckung der Lebenshaltungskosten zu bieten. Für die Arbeitgeber fallen keine Lohnsteuer- und Sozialabgaben an. Die Gutscheine sind drei Jahre gültig. Für das Gewinnspiel stellt Markdorf Marketing vier Gutscheine à 25 Euro zur Verfügung.

Heiße Getränke gegen kalte Tage

Bermatingen-Ahausen (keu) Bei eisigen Temperaturen und durchgefrorenen Gliedern freut man sich auf ein warmes Getränk. Neben einem umfangreichen Getränkesortiment mit gängigen Durstlöschern, hält der Getränkemarkt Widemann auch Spezialitäten bereit: Punsche, mit oder ohne Alkohol, schön gewürzte Glühweine, klassisch oder mit neuer Note, und Glühmost wärmen Körper und Seele. Regionale Liköre und Schnäpse, Fruchtsäfte aller erdenklicher Sorten sowie Weine sind dort ebenfalls in reicher Auswahl zu finden. Man braucht die fertig gewürzten Flüssigkeiten nur erwärmen – nicht kochen! -, kann aber auch sein eigenes Rezept erfinden. Beispielsweise mit Likören: Ein paar Rosinen, ein Häubchen geschlagene Sahne mit Kakaopulver– schon hat man ein individuelles Getränk. Etabliert hat sich bei Widemann der alkoholfreie Apfel-Blutorange-Punsch. Er mundet nicht nur Kindern. Sehr beliebt ist auch der „Roter Winterapfel“, ein Früchte-Glühwein aus selbst gekelterten Äpfeln und Kirschen; er wurde nach eigener Widemann-Rezeptur gewürzt und gesüßt, sogar kalt genießbar. Auf Nachhaltigkeit und Bio setzt die Firma mit Bio-Schorle aus Direktsaft in der Pfandflasche: Rhabarber, Johannisbeere und Apfel. Widemann Säfte spendierte für das Weihnachtsgewinnspiel zweimal sechs Kisten Saft.

Geschenke für die Gesundheit