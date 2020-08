Stadtwerk-Pressesprecher Sebastian Dix schreibt in seiner Mitteilung: „Die Keim-Konzentration ist gering, dennoch raten wir aus Sicherheitsgründen zum Abkochen. Bei weiteren Anwendungszwecken wie zum Beispiel Körperpflege besteht keine Notwendigkeit zum Abkochen.“

Weiteres Vorgehen wird mit Gesundheitsamt beraten

Das Stadtwerk am See stehe mit dem Gesundheitsamt in Verbindung und berate mit diesem das weitere Vorgehen. Die Bereitschaft des Stadtwerks informierte die Haushalte in Ernatsreute noch am Sonntag mittels Wurfsendungen.