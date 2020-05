Wenn die Gastronomen vom kommenden Montag, 18. Mai an wieder öffnen dürfen, können die Wirte auch Außenflächen über den gewohnten Bereich hinaus in Anspruch nehmen. Zusätzliche Sondernutzungsgebühren wird ihnen die Stadt dafür nicht in Rechnung stellen. Dies betonte Oberbürgermeister Jan Zeitler auf eine Anfrage von Stadtrat Günter Hornstein (CDU) in der jüngsten Ratssitzung.

„Wir sind offen für Vorschläge und Wünsche“, betonte Zeitler. Es liege an den Gastronomen, Konzepte unter Berücksichtigung der geforderten Abstands- und Hygieneregeln zu entwickeln. Zudem gelte es, die Freihaltung von Rettungswegen und ausgewiesenen Aufstellflächen für Einsatzfahrzeuge zu beachten. „Kommen Sie auf uns zu“, richtete der OB einen Appell an die Wirte.

Keine Kompromisse beim Thema Seekantenbestuhlung

Keine Kompromisse machen will die Stadt allerdings, was die sogenannte Seekantenbestuhlung angeht, die in den vergangenen Jahren mehrfach kontrovers diskutiert worden war. „Jeder soll den See auch genießen können, ohne etwas konsumieren zu müssen“, bekräftigte Zeitler.