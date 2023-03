Der Shanty-Chor hat einen neuen Vorsitzenden. Er heißt Lothar Sieber. Seine Wahl stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung, nachdem Chris von Bennigsen nicht mehr kandidiert hatte. Bennigsen hat sechs Jahre an der Spitze des Vereins gestanden, nun habe er sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen, heißt es in einer Mitteilung des Chors.

Lothar Sieber, der neue Vorsitzende versprach, den erfolgreichen Weg des Vereins fortzusetzen. Einen weiteren Wechsel im Vorstand des Vereins ergab sich beim Amt des Schriftführers. Der Überlinger Erich Hellmuth übernimmt es von Siegfried Knöpfler aus Ludwigshafen. Der übrige Vorstand bleibe bis 2024 unverändert, beschreibt der Shanty-Chor weiter. Wie von Bennigsen berichtete, hat es der Chor im Jahr 2022 – trotz der Corona-Probleme – auf elf Auftritte gebracht. Darunter die beiden Benefiz-Konzerte auf der Hofstatt und im Uferpark zugunsten der Hospizgruppe Überlingen und der Opfer der Ahrtal-Katastrophe, das Konzert auf dem Weihnachtsmarkt und Weihnachten auf See im Kursaal. Bei diesem hatte der langjährige Chorleiter Werner Wolf zum letzten Mal den Chor dirigiert und war vom Publikum mit großem Applaus verabschiedet worden.

Wolfs Nachfolgerin, Susanne Wagner aus Friedrichshafen, gab das erste Konzert unter ihrer Leitung am 12. Februar in privatem Rahmen – anlässlich eines 70. Hochzeitstags. Besonders engagierte Mitglieder wurden geehrt und erhielten viel Beifall. Werner Wolf zu Ehren werde ein Vereinsfest stattfinden. Wolf stellte fest, dass der Chor mit Band unter seiner Leitung stetig gewachsen sei und auch durch Corona nur geringfügig an Mitgliedern verloren habe. Wolf bleibt seinen Shantys als Akkordeon-Solist erhalten. Für 2023 erwartet der Veranstaltungsleiter Heinz Bayh zahlreiche Konzerte, auch wenn das Geld bei vielen Auftraggebern knapp geworden sei. Die Teilnahme am Landes-Musik-Festival am 24. Juni in Bruchsal ist aber gesichert und der Auftritt bei den Abendkonzerten in Hagnau am 14. Mai ebenfalls. Der Verein darf sich über einen Landeszuschuss über 13.000 Euro für eine Musikanlage freuen.