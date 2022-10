Der neun Monate alte Chow Chow Benito war zum ersten Mal zur Pflegebehandlung im neu eröffneten Hundesalon von Claudia Schwörer. Der asiatische Spitz wirkt ziemlich entspannt, als sein Herrchen ihn abholt. Die Hundefriseurin, die nicht einmal doppelt so viel Gewicht wie Benito auf die Waage bringt, ist ein kleines bisschen erhitzt. Ihre Arbeit werde oft belächelt, sei aber sehr aufwendig, erzählt sie.

Weil der Föhn so laut ist: Friseurin Claudia Schwörer und ihr vierbeiniger Kunde tragen einen einen Ohrenschutz. | Bild: Martina Wolters

Viel Zeit zum Abkühlen und Pausieren bleibt der 42-Jährigen nicht. Schnell richtet sie ihre Arbeitsflächen und Geräte, fegt Fellflocken vom Boden. Schon stehen zwei quirlige Yorkshire-Terrier im Vorraum. Die Geschwister kamen bereits zu Schwörers Fellpflege, als sie noch nicht in Überlingen im Oberriedweg 2, sondern an ihrem Wohnort in Frickingen praktizierte.

Frisch gewaschen und geföhnt, lässt sich der Havaneser Emil gerne auch unter den Achseln rasieren. | Bild: Martina Wolters

Heute ist nur Manou an der Reihe, Jeannie darf aber trotzdem im Vorraum warten, während sein Geschwisterhund gepflegt wird. Erst wird Manou in der großen Wanne eingeseift und abgeduscht. An der nächsten Station bekommt sie zunächst Watte in die Ohren und einen wollenen Ohrenschutz übergezogen.

Unterbauch-und Intimpflege der Hunde gehört im Hundesalon zur Pflege dazu. | Bild: Martina Wolters

Auch Schwörer schützt ihr Gehör gegen den Lärm des Föhns. Der pustet Wasser aus Manous Fell, bevor sie mit einem leiseren Gerät und warmer Luft geföhnt und dabei gekämmt wird. Kämmen sei unerlässliche Fellpflege. „Wenn der Filz nicht aus dem Fell herausgebürstet wird, bekommt die Haut keine Luft und es können Ekzeme entstehen“, erklärt die Fachfrau.

Um den Tieren nicht wehzutun beim Bürsten oder Schneiden der Extremitäten, muss sich Claudia Schwörer mit der Anatomie der Hunde auskennen. | Bild: Martina Wolters

Als Manou trocken ist, bekommt sie per Schneidegerät einen schicken Fellschnitt. Auch am Unterbauch. Ganz still bleibt sie, als Schwörer ihr Pony und Bart schneidet. Ein großes Arsenal an professionellem Schneidewerkzeug für die Tierpflege steht der langjährigen Hundefriseurin zur Verfügung.

Ein ganzes Scheren-Arsenal steht im Salon für den Feinschnitt zur Verfügung. | Bild: Martina Wolters

Krallen und Pfotenballen nimmt Schwörer unter die Lupe. Mit einer Kinderzahnbürste reinigt sie die Augenpartie des Terriers und wirft auch einen Blick auf die Zähne. Stimmt irgendetwas nach ihrer Meinung nicht, macht sie die Tierbesitzer darauf aufmerksam. Dafür hat sie sich in vielen Seminaren und Fortbildungen tiermedizinische Kenntnisse angeeignet.

Neben Waschen, Föhnen, Schneiden, Ohren-, Augen- und Krallenpflege schenkt die Friseurin auch den Ballen und Zwischenräumen an den Pfoten Aufmerksamkeit und Pflege. | Bild: Martina Wolters

Eine staatlich anerkannte Hundefriseur-Ausbildung gibt es gemäß Schwörer nicht. Erlernbar sei ihr Handwerk bei erfahrenen Tierfriseuren. So hat es auch Schwörer gemacht. Im Alter von 15 Jahren durfte sie erstmals Nachbars französischen Hütehund bürsten. Nur von ihr habe der Langhaarhund sich das gerne gefallen lassen.

Gelernt hat Claudia Schwörer zunächst den Beruf einer Notarfachangestellten, bevor sie 2016 ihren ersten Hundesalon in Frickingen eröffnete. Zunächst arbeitete sie noch drei Tage bei einem Überlinger Rechtsanwalt, bevor die Nachfrage so groß wurde, dass sie sich ganz ihrem Salon widmen konnte.

Auf einem beleuchteten Frisiertisch werden Manous Barthaare akkurat geschnitten. | Bild: Martina Wolters

Die Möglichkeit, in Überlingens Gewerbegebiet zu ziehen, direkt neben einen Markt für Tierbedarf, hat Schwörer beim Schopf gepackt. Ideal sei die Lage genauso wegen der nahen Möglichkeit zum Gassigehen vor Betreten des Salons. Ihre eigenen Haustiere, zwei holländische Hütehunde, hat sie hier dabei. Zwischendurch schaut auch ihr Sohn kurz vorbei, der in Überlingen das Gymnasium besucht.

Zur Person Claudia Schwörer wurde 1980 in Finsterwalde im südlichen Brandenburg geboren. Mit 13 Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Sindelfingen umgesiedelt. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Notarfachangestellten. 20 Jahre später zog es Schwörer in die Bodenseeregion. Nach Stationen bei Tierfriseuren und dem Besuch von Seminaren eröffnete sie 2016 ihren ersten Hundesalon. Sie bietet auch Pflegekurse für Hunde-und Katzenbesitzer sowie Fortbildung und Coaching für diejenigen an, die den Beruf des Tierfriseurs erlernen wollen.

Claudia Schwörer bringt das Fell von Yorkshireterrier Manou per Schermaschine in Form. | Bild: Martina Wolters

Nachdem die beiden Terrier nach gut eineinhalb Stunden Arbeitszeit abgeholt sind, gönnt sich Schwörer kurz eine Tasse Kaffee. Der nächste Kunde ist ein Havaneser. Emil ist wie Manou ein alter Bekannter und lässt die Prozedur des Waschens, Föhnens und Frisierens mit Gleichmut über sich ergehen.

Weil nicht alle tierischen Kunden bei Pflegebehandlungen in fremdem Umfeld so ruhig bleiben, ist für die Tierfriseurin ein Kennenlern-Termin obligatorisch. Das Tier könne sie und die Umgebung beschnuppern und ebenso wisse sie danach, worauf sie sich einlasse. Normalerweise behandelt sie ihre vierbeinige Kundschaft unangekettet und ohne Begleitung. Bei aggressiveren oder sehr großen oder lebhaften Vierbeinern macht sie eine Ausnahme. Schließlich müsse sie sich schützen. Ihre Hände seien quasi ihr Handwerkszeug. Überhaupt vergleicht Schwörer ihre Tätigkeit mit der eines Handwerkers. Sie lächelt zufrieden und sagt: „Meine Arbeit ist körperlich ziemlich anstrengend, aber trotzdem ist es genau das Richtige für mich.“