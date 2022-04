Am Bodensee vor Überlingen trug sich 2016 Seltsames zu: Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts versenkten eine Betonkugel. Das Projekt fand große Beachtung, nicht nur bei den Passanten am Ufer, sondern vor allem in der Stromwirtschaft. Wurde hier doch der Nachweis erbracht, dass – zumindest in kleinem Maßstab – in der Kugel Energie gespeichert werden kann.

Das Projekt handelt von hohem Wasserdruck, mit dem Strom erzeugt oder zumindest gespeichert werden soll. In der Energiewende könnte es ein wichtiges Instrument werden. Inzwischen sind jedoch mehrere Jahre vergangen, seit es als Idee an den Start ging. Und es könnten mindestens sechs weitere Jahre vergehen, bis man anfängt, ein Gerät für den Regelbetrieb zu bauen. Von der Finanzierung ganz abgesehen, spürt man von Hochdruck bei der Projektbearbeitung als Außenstehender nicht viel. Wobei die Wissenschaftler sagen, dass ihre Entwicklung zeitlich gut im Rahmen liege.

So soll es funktionieren

Das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Projekt nennt sich Stored Energy in the Sea (Stensea), zu Deutsch: gespeicherte Energie im Meer. In die Kugel strömt mit hohem Druck Wasser, das eine Turbine antreibt und Strom erzeugt. Umgekehrt kann mit überschüssiger Energie, zum Beispiel nach windreichen Tagen, die Kugel leergepumpt werden, sodass sie bereitstünde, um neues Wasser in sich aufzunehmen, das beim Einströmen Strom erzeugt. In unmittelbarer Nähe zu Offshore-Windkraftanlagen diente es als Pumpspeicher.

Von Zukunftsfähigkeit überzeugt Das Fraunhofer-Institut ist davon überzeugt, dass das Projekt Betonkugel eine Zukunft hat. Energiespeicher spielten für das Gelingen der Energiewende „eine wichtige Rolle“. Pressesprecher Matthias Puchta: „Stensea ist mit dem klassischen Pumpspeicher in Anwendung und Kosten vergleichbar, eröffnet aber die Erschließung neuer Standorte im Meer, mit erhöhter Akzeptanz im Vergleich zu konventionellen Pumpspeicherkraftwerken.“

In der Theorie klappt alles gut

In der Theorie und im kleinen Maßstab funktioniere das alles schon recht gut. Das teilte das Fraunhofer-Institut nach dem Versuchsmodell im Bodensee von 2016 mit. Doch was hat sich zwischenzeitlich getan? Nach dem Mini-Modell im Bodensee mit drei Metern Durchmesser nahm das Institut weitere Projektschritte ins Visier. Geplant wäre, vor der Küste Norwegens in einer Tiefe von 600 bis 800 Metern versuchsweise eine Zehn-Meter-Kugel zu versenken. Dafür aber, so hieß es bereits im September 2019, fehlen noch die Forschungsgelder.

Folgeversuch würde zehn Millionen Euro kosten

Das Geld fehlt offenbar bis heute. Das zuständige Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) in Kassel teilte Mitte April auf SÜDKURIER-Anfrage mit, dass der Versuch mit der Drei-Meter-Kugel 2,2 Millionen Euro gekostet habe. Es würden nun etwa zehn Millionen Euro benötigt, um das Modell mit zehn Metern anzugehen. Auf die Frage, mit welchen Fördergeldern und Partnern das Fraunhofer-Institut rechne, antwortete Pressesprecher Matthias Puchta, dass man darauf „aus Vertraulichkeitsgründen aktuell leider noch nicht eingehen“ könne.

Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts bargen am 3. März 2017 auf dem Bodensee vor Überlingen den Kugelspeicher aus Beton. | Bild: Felix Kästle, dpa

Überlinger entdeckt ein Mini-Modell auf der Expo in Dubai

Internationale Aufmerksamkeit für das Projekt versprach sich das Institut von der Weltausstellung Expo 2022. Im deutschen Pavillon wurde das Modell ausgestellt. Rechtsanwalt Christian Sellerbeck aus Überlingen machte sich ein Bild davon, als er in den Fastnachtsferien mit seinen Söhnen Dubai besuchte. Als Mann vom Bodensee ist auch er interessiert daran zu erfahren, ob oder wie es mit der Sache weitergeht. Schließlich war der Bodensee die Geburtsstätte für erste Ergebnisse nach einer genial klingenden Idee.

Die beiden Schüler Julius und Marius Sellerbeck aus Überlingen besuchten die Expo in Dubai. Im deutschen Pavillon wurde das Projekt Stensea (Gespeicherte Energie im Meer) ausgestellt. Das Modell symbolisiert die unter der Wasseroberfläche versenkten Kugeln, in denen Energie gespeichert wird. | Bild: Christian Sellerbeck

Erforschung dauert mindestens noch sechs Jahre

Vorausgesetzt, die zehn Millionen Euro für die Zehn-Meter-Kugel liegen auf dem Tisch, würde die Erforschung des Projekts weitere Jahre in Anspruch nehmen. „Für die Erforschung einer Zehn-Meter-Kugel wird voraussichtlich ein Zeitraum von etwa vier Jahren ab Projektstart benötigt. Anhand dieser Ergebnisse könnte dann im Anschluss, etwa zwei bis drei Jahre später, die Realisierung einer 30-Meter Kugel erfolgen.“ Denn erst die 30-Meter-Kugel wäre praxistauglich.

Wissenschaftler finden Zeitraum „relativ kurz“

Erste Ideen zur Technologie stammen bereits aus dem Jahr 2011, wie das Institut mitteilte. Und es sieht so aus, als ob mit einer Realisierung im Echtbetrieb vor dem Jahr 2030 nicht zu rechnen ist. Dennoch äußert sich das Fraunhofer-Institut positiv über den bisherigen zeitlichen Verlauf. Für eine Technologieentwicklung handle es sich „um einen relativ kurzen Zeitraum“, in dem man „bereits einen TRL von fünf bis sechs erreicht“ habe. TRL steht für Technologiereifegrad. Abgeleitet von Entwicklungen in der Raumfahrt, bedeutet TRL 6, dass es einen Prototyp in Einsatzumgebung gibt. Das höchste Level 9 würde bedeuten, dass es ein System gibt, dessen Einsatz erfolgreich nachgewiesen wurde.