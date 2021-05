von Sabine Busse

Der Ort passt, nur die Temperatur ist grenzwertig. Carlos Göschel und Leo haben sich früh morgens im Ostbad zum Schwimmen verabredet. Die Lufttemperatur liegt knapp im positiven Bereich, das Wasser kommt auf frische sechs Grad. Leo heißt eigentlich Lyiaqat, ist 21 Jahre alt und kam als minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland. Einmal in der Woche geht er mit Carlos Goeschel morgens im See schwimmen.

Schwimmen ist eine der wenigen Abwechslungen

„Beim ersten Mal hat er ein Wahnsinnstheater gemacht“, sagt Streetworker Carlos Goeschel lachend. Heute gibt es nur einen kleinen Aufschrei und Leo taucht mutig unter. „Das ist gut für mein Immunsystem“, sagt er nach dem Abtrocknen. Der Termin ist für ihn gerade eine der wenigen Abwechslungen und Herausforderung in seinem Leben.

Rikscha als mobiler Begegnungsort Ende August 2020 holten der Überlinger Streetworker Carlos Goeschel und vier in der Stadt lebende junge Flüchtlinge in Berlin eine gebraucht erworbene Rikscha ab. Für den Rückweg von 800 Kilometern brauchten sie 14 Tage. Die jungen Männer fuhren auf gesponserten Fahrrädern, übernachtet wurde bei freundlichen Gastgebern. Die Leistung gab den jungen Männern Selbstvertrauen und die Gastfreundschaft eine andere Sicht auf die neue Heimat. Die Rikscha soll in diesem Sommer, sobald Begegnungen wieder möglich sind, als mobile Gesprächsplattform dienen. Vorbild dafür sind die von Stefan Hilser, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Überlingen, initiierten Gesprächsrunden auf der roten Bank im Mantelhafen im Sommer 2019. Carlos Goeschel plant, dass Jugendliche mit Akteuren, Amtsträgern oder Interessierten aus Überlingen in der Rikscha bei einer Stadtrundfahrt ins Gespräch kommen.

Rikscha-Tour führte die Vier an ihre Grenzen

Vergangenes Jahr war Leo einer von vier jungen Männern, die mit Carlos Goeschel mit dem Fahrrad von Berlin nach Überlingen geradelt sind. In der Hauptstadt hatten sie eine gebrauchte Rikscha abgeholt, die bald hier, in der Stadt am Bodensee, zum Einsatz kommen soll. Die Tour Anfang September 2020 sollte auf die Situation der jungen Männer aufmerksam machen, die damals verzweifelt auf der Suche nach Arbeit und Wohnraum waren.

Die Rikscha, die die vier in Überlingen lebenden Flüchtlinge in Berlin abholten. Gemeinsam mit Streetworker Carlos Göschel machten sie sich mit Fahrrädern und der Rikscha auf den 800 Kilometer langen Rückweg. Mit ihrer Aktion „Wir strampeln uns ab“ wollen sie auf die Wohnungsnot der jungen Männer und ihre Suche nach Arbeit aufmerksam machen. In ihrem Internetblog konnte man nachlesen, mit wie viel Hilfsbereitschaft ihnen Fremde begegneten und warum die Jungs lieber auf dem Boden als im Hotel schlafen. | Bild: Carlos Göschel

Alle vier haben ihre Heimat als Jugendliche verlassen und befanden sich 2020 in wenig aussichtsreicher Lage. Die Tour führte sie an ihre Grenzen, gleichzeitig machten ihnen das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe, die schönen Landschaften und die Gastfreundschaft unterwegs viel Mut.

Aus Leos Fachabitur wurde nichts

Wie viel ist davon acht Monate später noch übrig und wie ist es den jungen Männern seitdem ergangen? Leo hatte die Tour aus einem emotionalen Tief geholt. Er wollte nach seinem Realschulabschluss das Fachabitur machen. Daraus wurde nichts, denn ihm droht mit dem Status der Duldung die Abschiebung nach Afghanistan.

Gut gelaunt starteten die vier Flüchtlinge im vergangenen September am Überlinger ZOB zu ihrem Abenteuer (von links): Liyaqat aus Afghanistan, der damals noch nicht erkannt werden wollte, Carlos Göschel, Amir, Ahmed und Jamal. | Bild: Sabine Busse

Geburtsurkunde aus Afghanistan fehlt

Leo hat die Auflage, seine Papiere zu besorgen, was ihn vor große Probleme stellt. Denn dafür braucht man Familie vor Ort, in Afghanistan, die die Geburtsurkunde besorgt, oder Geld für einen Vertrauensanwalt. „Beides habe ich nicht“, sagt Leo und zuckt resigniert mit den Schultern. Auf seine Situation angesprochen, bekommt er einen melancholischen Ausdruck. „Ich bin mir nicht sicher, ob sich da was bessert“.

Abschiebungen wegen Corona ausgesetzt

Erst als es um die Rikscha-Tour im vergangenen Jahr geht, hellt sich seine Mine auf. „Das war ein gutes Erlebnis, zwei Wochen mit den Jungs. Das würde ich noch einmal machen.“ Einen kleinen Hoffnungsschimmer bietet ihm gerade indirekt die Pandemie. Wegen der aktuellen Situation wurden die Abschiebungen ausgesetzt und er konnte einen Asyl-Folgeantrag stellen. Er hängt also weiter in Luft und geht als einzige Abwechslung einmal in der Woche bei jedem Wetter schwimmen.

Amir (21) absolviert eine Ausbildung als Altenpflege-Helfer im Haus der Pflege St. Nikolaus in Owingen. Nicole Frey unterstützt ihn dabei. | Bild: privat

Für Amir und Jamal ist es besser weitergegangen. Durch einen Bericht über die Rikscha-Tour wurde das Pflegeheim St. Nikolaus in Owingen auf Amir aufmerksam. Mittlerweile absolviert er dort seine Ausbildung zum Altenpflege-Helfer.

Jamal macht seinen Hauptschulabschluss

Jamal stammt aus Äthiopien und ist mittlerweile 22 Jahre alt. Er macht gerade seinen Hauptschulabschluss in Friedrichshafen. Jamal stellt sich zuversichtlich den Herausforderungen wie bei der Fahrradtour: Carlos Goeschel erfuhr erst unterwegs, dass er eigentlich nicht richtig Fahrrad fahren konnte.

Jamal ist 22 Jahre alt und stammt aus Äthiopien. Er macht zurzeit seinen Hauptschulabschluss beim CJD in Friedrichshafen. | Bild: privat

Ahmads Weg war etwas holpriger. Durch die Berichterstattung im SÜDKURIER bekam der Iraker in Überlingen einen Ausbildungsplatz in seinem Traumberuf Frisör. Aber dann holten ihn rechtliche Altlasten ein und er musste sich neu orientieren. „Das war eine alte Sache, aber ich bekam trotzdem die Kündigung“, berichtet er zerknirscht. Das sei sehr belastend gewesen. „Es ging mir psychisch nicht gut.“

Ahmad arbeitet in Döner-Imbiss

Mittlerweile wohnt Ahmad in Ravensburg, wo er in einem Döner-Imbiss arbeitet. Er war dort manchmal Gast und hat gefragt, ob er dort arbeiten kann. Das erwies sich als Glückstreffer. Der Inhaber hatte lange als Dolmetscher bei einem Psychologen gearbeitet und nutzt seine Kenntnisse, Ahmad den Rücken zu stärken. An die Tour denkt der junge Mann gerne zurück. „Das war sehr schön!“, sagt er und berichtet, dass er heute noch Kontakt zu einer Familie hat, bei der sie in Aulendorf übernachteten.