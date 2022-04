„Wohnungen, Zimmer mit Familienanschluss, ein Haus wurde zur Verfügung gestellt, Dolmetscherdienste, Betreuungsdienste, Hilfen bei Behördengängen, Schulunterricht von pensionierten Pädagogen.“

Ans Ende seiner Aussage setzt Martin Kasperzyk ein et cetera, als Ausdruck dafür, dass die Liste noch nicht vollständig ist. Er ist beeindruckt davon, wie umfangreich die Hilfsangebote sind, die über seinen Schreibtisch laufen, seitdem er sich der Hilfe für Ukrainer verschrieben hat.

Virtuelle Brücke zwischen Flüchtlingen und Helfern

Kasperzyk war einer der ersten, der nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine versuchte, Hilfsangebote zu koordinieren. Über seine Internetseite baute er eine virtuelle Brücke zwischen Angebot und Nachfrage. Behilflich ist dem Steuerberater dabei seine Mitarbeiterin Marina Müller. Sie stammt aus der Ukraine und leistet Dolmetscherdienste.

Innerhalb der ersten beiden Wochen, nachdem die Seite an den Start ging und der SÜDKURIER darüber berichtete, so Kasperzyk, hätten ihn etwa 20 E-Mails und zehn Anrufe mit konkreten Hilfsangeboten erreicht. Darunter ein Angebot aus Sipplingen: „Eine Frau hat eine größere freistehende Wohnung zur Verfügung gestellt, ohne Entgelt und unbegrenzt. Fünf Flüchtlinge habe ich dahin vermitteln können.“

„Die angebotene Hilfe ist natürlich sehr nett, aber die Flüchtlinge brauchen eher abgeschlossene Wohneinheiten, um unter sich zu sein.“ Martin Kasperzyk

Das Problem bei der Wohnraumvermittlung sei, so Kasperzyk, dass viele helfen wollen, aber nur in der Familie selbst ein Bett in einem freien Zimmer zur Verfügung stellen können, oder nur für wenige Wochen. „Das passt schlecht zu dem, was die Flüchtlinge derzeit brauchen. Die angebotene Hilfe ist natürlich sehr nett, aber die Flüchtlinge brauchen eher abgeschlossene Wohneinheiten, um unter sich zu sein.“

In einer Zwischenbilanz teilte Kasperzyk mit: „Inzwischen haben wir etwa 20 Flüchtlinge in Wohnungen vermittelt und bei Behördengängen begleitet. Ich habe in alle Richtungen Kontakte, um die Hilfe etwas zu koordinieren, soweit es mir zeitlich möglich ist. Denn das Ganze ist natürlich sehr zeitintensiv.“

Die Arbeit ist noch längst nicht beendet

Wenn ein Obdach gefunden wurde, endet die Aufgabe nicht. „Jetzt kommen die weiteren Anträge, die man stellen muss: Finanzielle Unterstützung beim Bodenseekreis, Laptop besorgen, damit eine Frau weiter ihren Unterricht online für Schüler in der Ukraine halten kann, Fahrrad besorgen.“ Auch am Ende dieses Satzes formuliert Kasperzyk ein et cetera. „Denn wenn die Menschen untergebracht sind, müssen sie weiter betreut werden: Schule, Kindergarten, Arbeit finden, tägliche Besorgungen machen.“