Die Bürger haben lange vergeblich darauf gewartet, um einen Einblick in die Zukunftspläne für das ehemalige Kramer-Areal am See zu bekommen. Denn die Begehrlichkeiten sind allenthalben groß, entsprechend schwierig und sensibel ist das Tauziehen um die Entwicklung. Das attraktive Gelände ist im Eigentum der Wacker Neuson AG, einige Gebäude sind teilweise vermietet, einige Hallen derzeit als Winterlager für Boote genutzt. Die Planungshoheit liegt bei Stadt und Gemeinderat, die gerne ein Häppchen des Filetstücks für eigene Wünsche nutzen wollen. In diesem Spannungsfeld laufen hinter den Kulissen bereits seit mehreren Jahren Gespräche und Verhandlungen zwischen den Beteiligten, um einen fairen Ausgleich zu erzielen. Auch im Gemeinderat liefen die Beratungen bislang nicht öffentlich.

Nun wollen sich Eigentümer und Stadt erstmals in die Karten schauen lassen. „Wir sehen die Notwendigkeit für eine Einwohnerversammlung“, erklärte Oberbürgermeister Jan Zeitler. Diese beschloss der Gemeinderat nun für Mittwoch, 1. März, von 18 bis 21 Uhr. Ein entsprechender Wunsch der Bevölkerung, über den Sachstand informiert zu werden, sei in den letzten Monaten mehr als deutlich geworden, sagte Zeitler. Zuvor werde der Gemeinderat in der nächsten Sitzung am 8. Februar über den städtebaulichen Vertrag entscheiden, berichtete Fachbereichsleiter Manfred Schlenker: „Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Einwohnerversammlung.“

Den Ablauf des geplanten Abends hinterfragte Stadtrat Herbert Dreiseitl (LBU/Grüne). „Ist das eine reine Informationsveranstaltung, die relativ trocken ist?“ wollte er wissen. „Gibt es auch ein Gespräch oder eine Gruppenarbeit?“ Für die Akzeptanz wäre es sicher gut, sagte Dreiseitl, „wenn das etwas lebendig ist.“ OB Zeitler trat hier schon mal vorsichtig auf die Bremse. „Wir orientieren uns hier an der Gemeindeordnung“, sagte er. „Das soll ja nur der erste Aufschlag sein.“ Zunächst gelte es, einen gemeinsamen Wissensstand herzustellen. Eine intensivere Bürgerbeteiligung sei explizit im späteren Wettbewerbsverfahren vorgesehen. Wobei Anfragen von Einwohnern durchaus möglich sind – und auch Anregungen, die anschließend in den Gremien beraten werden müssen. „Die Einwohnerversammlung ist kein beschließendes Organ und hat auch keine wirkliche Entscheidungskompetenz. Sie hat vielmehr eine beratende Funktion“, heißt es in der Gemeindeordnung: „Der Gemeinderat soll, als zuständiges Gemeindeorgan, die Vorschläge und Anregungen der Einwohnerversammlung innerhalb einer Frist von drei Monaten behandeln.