Als „Schlüsselthema“ für die Stadt bezeichnete Archivar Walter Liehner die Geschichte der Katholizität und Religiosität Überlingens, mit denen sich Referent Wilfried Enderle in seinem Vortrag über die Wandlung der Pfarrei St. Nikolaus zu einem Kollegiatsstift befasste. Dennoch blieben erstmals in der Vortragsreihe im Pfarrsaal einige Plätze leer. Die Zuhörer erfuhren viel über eine ganze Reihe dieser historischen Zäsuren und hörten manch amüsante Episode.

Die Allianz mit den Habsburgern

Dass Überlingen bis heute noch in seiner Kultur noch sehr katholisch geprägt ist, ist insbesondere seinen wirtschaftlichen Problemen geschuldet, mit denen die freie Reichsstadt Anfang des 16. Jahrhunderts konfrontiert gewesen war. Keiner weiß darüber besser Bescheid als der gebürtige Göppinger und heutige Göttinger Wilfried Enderle, der seine Dissertation dieser Religionsbildung gewidmet hatte. Kurz nach der Reformation litt die Stadt unter starken wirtschaftlichen Einbußen und drohte ihre starke Position in der Region zu verlieren. Eine Stabilisierung erreichte sie, in dem sie 1520 eine Allianz mit dem Hause Habsburg und damit zugleich dem „alten Glauben“ einging.

Im ersten Jahrzehnt nach der Gründung des Kollgeiatsstifts (1609) entstand der berühmte Hochaltar von Jörg Zürn. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Spital zahlt Schulden der Pfarrei

Wirtschaftliche Not war es auch, die die verschuldete Pfarrei St. Nikolaus rund 100 Jahre später dazu bewog, ein so genanntes Kollegiatsstift zu gründen, das sich eng mit der weltlichen Macht von Stadt und Spital verbündete. Das aufgrund von Wein- und Kornhandels wohlhabende Spital übernahm die gesamten Schulden der Pfarrei und des künftigen Stifts. Dafür verpflichtete sich die geistliche Institution unter anderem zu kirchlichen Gegenleistungen, von dem sich der Rat der Stadt das Wohlgefallen Gottes versprach.

Mindestens zwei Messen am Tag

Wenigstens zwei Messen mit kompletter Liturgie mussten pro Tag gelesen werden. Die Stadt profitierte von der prestigeträchtigen Außenwirkung eines Stifts, die Kirche von deren Vermögen. Bis zu 17 Geistliche gehörten dem Kollegiatsstift an, für das der Propst gegenüber dem Bischof und dem Rat der Stadt gerade stehen musste. Die Kanoniker und Kapläne waren weltliche Bürger, die durch Weihe aufgenommen werden konnten. Sie lebten rund um das St. Nikolaus-Münster in der Krummebergstraße und der heutigen Luziengasse, die deshalb damals auch „Pfarreigässle“ hieß. Dass das Stift in Vergessenheit geraten ist, führt Enderle auf das Verschwinden eines greifbaren Vermächtnisses zurück.

Dr. Wilfried Enderle ist Historiker und Fachreferent für Geschichte an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. Er promovierte in frühneuzeitlicher Geschichte über „Konfessionsbildung und Ratsregiment in der katholischen Reichsstadt Überlingen (1500 – 1618) im Kontext der Reformationsgeschichte der oberschwäbischen Reichsstädte“. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Drei Fragen an Wilfried Enderle Wie wirkt Ihr Thema bis in die heutige Zeit? Der Rat hat damals bewusst jegliche reformatorische Bewegung unterbunden und am ‚alten Glauben‘ festgehalten – anders als die Städte Konstanz oder Lindau. Man kann das auch heute noch an der Architektur ablesen. Es wurden keine Statuen oder Bilder entfernt. Im Gegenteil – es wurden später sogar noch Altäre und andere Kunstwerke gestiftet. Die katholischen Frömmigkeitsrituale sind heute noch präsent – denken Sie nur an die Prozessionen wie die Schwedenprozession. Welchen persönlichen Zugang oder Bezug haben Sie zum Thema? Vor 30 Jahren habe ich nach meinem Studium an der Universität Tübingen über die Konfessionsgeschichte der Stadt im 16. Jahrhundert promoviert. Wenn man sich mehrere Jahre so intensiv mit einer Stadt beschäftigt, bekommt man natürlich einen persönlichen Bezug dazu. Im Zuge des Vortrags habe ich mich nun mit der Gründung des Stifts befasst. Das ist in gewisser Weise eine Ergänzung meiner Dissertation und befasst sich der weiteren Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert. Was hat Sie bei der Beschäftigung mit dem Thema am meisten überrascht? Vieles habe ich natürlich aufgrund meiner Vorkenntnisse erwartet. Erstaunt war ich dennoch darüber, dass die Geschichte des Kollegiatsstifts im Gedächtnis der Stadt regelrecht in Vergessenheit geraten ist. Das zweite ist meine jetzige Hypothese, dass mit der Gründung des Stifts die gesamt Musikkultur der Stadt um eine Stufe angehoben wurde. Mit dieser Erkenntnis hatte ich nicht gerechnet. Das war für mich neu. Diesen Aspekt müsste man musikhistorisch jedoch noch einmal vertiefend untersuchen.

Über Affären und Saufgelega

Es „menschelte“ auch gewaltig in diesem Stift, wie Enderle aus den Aufzeichnungen entnommen hatte. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – das galt auch im Kollegiat, das später nach den Worten des Referenten geradezu zu einer „Denunziationsgemeinschaft“ wurde. So wurden gerne mal die diversen Beziehungen der Chorherren zu unverheirateten und verheirateten Frauen zu Protokoll gegeben. Auch von Trinkgelagen in der Birnau ist die Rede, nach denen der hohe Kirschwasserkonsum bisweilen den Marsch nach Hause verhindert habe. Wie eng „vernetzt“ weltliche und geistliche Macht in dieser Zeit waren, macht die Tatsache deutlich, dass ein Bürgermeister seinen Sprössling gerne mal mit einem relativ bequemen Job als „Kanonicus“ im Kollegiatsstift versorgt wissen wollte.

Was bleibt?

Was ist geblieben von der rund 200 Jahre währenden Geschichte des Kollegiatsstifts? Für Wilfried Enderle sind es vor allem die intensive Musikkultur und Elemente der liturgischen Ritualen wie Prozessionen und Wallfahrten. Schon im 17. Jahrhundert war es allerdings wetterabhängig, ob eine Wallfahrt bis zur Birnau führte oder innerhalb der Stadt blieb. Eine Konstante der geistlichen Institution war die große Bedeutung gewesen, die der geistlichen Musik, vor allem dem Chorgesang beigemessen wurde. Dies wird in Bewerbungsschreiben um Führungspositionen deutlich. „Ohne Musik geht es nicht“, hatte die Devise gelautet. Die Kandidaten versäumten es nie, die eigenen musikalischen Qualitäten und ihre Sangeskunst zu loben. Der Quell dieses hohen Anspruchs sprudelt bis heute.