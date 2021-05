Die Brutzeit der Vögel neigt sich dem Ende zu. Viele Jungvögel sitzen dieser Tage bereits in ihren Nestern und warten auf Mama und Papa, die regelmäßig vorbeifliegen, um Futter bringen.

Doch was passiert, wenn die Vogeleltern einfach nicht mehr auftauchen? Und was können Gartenbesitzer in einem solchen Fall machen? Expertin Indra von Gersdorff vom Tierheim und Tierschutzverein Überlingen weiß Rat und gibt Tipps.

Amselküken leben etwa eine Woche außerhalb des Nestes, bevor sie fliegen können

Sie betont vorweg: „Leider werden unwissentlich scheinbar verwaiste Jungvögel oft zu früh aufgegriffen.“ Beispielsweise bei Amseln komme das immer wieder vor. Deren Küken leben etwa eine Woche außerhalb des Nests, bevor sie richtig fliegen können. „Sie werden in dieser Zeit von den Eltern komplett versorgt und begleitet“, erklärt von Gersdorff.

Indra von Gersdorff leitet das Tierheim Überlingen. | Bild: Holger Kleinstück

Bevor Tierfreunde auf die Idee kommen, den Jungvögeln zu helfen, sollten sie die Küken mindestens zwei bis drei Stunden beobachten. „Um sicher zu sein, dass sie unser Eingreifen brauchen“, erläutert Expertin von Gersdorff. Es komme eher selten vor, dass Eltern ihre „Brut“ nicht mehr versorgen. Denn Vogeleltern würden im Vorfeld dafür sorgen, dass das Nest an einem sicheren Ort gebaut wird.

Überlingen Mehrere Waldrapp-Pärchen haben sich gefunden und sind in froher Erwartung Das könnte Sie auch interessieren

Anders sieht es aus, wenn das Nest zerstört wird oder die Eltern dauerhaft beziehungsweise massiv verängstigt werden. Letzteres könne zum Beispiel durch Baustellen, der dauerhaften Anwesenheit von Menschen oder Fressfeinden vorkommen. In solchen Fällen sei es laut Indra von Gersdorff möglich, dass die Vogeleltern ihre Kinder nicht mehr ausreichend versorgen.

Durch und durch ein Tierfreund: Überlinger Tierheimleiterin Indra von Gersdorff. | Bild: Privat

Die Expertin rät: In jedem Fall sollten Informationen und Hilfe von Profis eingeholt werden, bevor Jungvögel eigenständig gerettet werden. Unterstützung gebe es etwa bei Wildtierstationen, beim Nabu oder bei Tierärzten. Auch Tierheime können beraten, Tipps zur Erstversorgung geben oder Notrufnummern von Profis weitergeben, sagt von Gersdorff.

Indra von Gersdorff: „Nester in Ruhe lassen und Vögel nicht unnötig stören“

Damit es gar nicht erst zu Situationen kommt, in denen Jungvögel auf sich allein gestellt sind, sollten Hecken- und Baumschnittarbeiten nicht in der Brutzeit stattfinden. Außerdem wichtig: „Nester in Ruhe lassen und die Vögel nicht unnötig bei der Aufzucht stören.“

Ein sofortiges Eingreifen des Menschen sei dann wichtig, wenn sich ein Jungvogel in einer Gefahrensituation befindet, etwa am Straßenrand. Wer helfen möchte, könne das Tier in einem solchen Fall in der näheren Umgebung in einem Strauch absetzen. Der menschliche Geruch stört die Vogeleltern nicht, betont von Gersdorff. „Vögel haben keinen ausgeprägten Geruchssinn.“