Vier Mitarbeiter des Überlinger Werkhofs sind samstags und sonntags jeweils ab 6 Uhr auf den Beinen, um einzusammeln, was in den Nächten davor liegen- oder fallengelassen gelassen wird. „Vor allem Einwegverpackungen von Speisen und Getränken“, berichtet Bürgermeister Matthias Längin. Das Sammelgut summiert sich nach seinen Angaben pro Wochenende auf 1000 Kilogramm. Das entspreche einem Volumen von etwa 15 Kubikmeter Müll. Hotspots der Vermüllung sind die Altstadt, der Stadtgarten, „und vor allem die Promenade“.

Gerade in Corona-Zeiten ist es besser, die Gedanken unter freiem Himmel auszutauschen, statt sich in geschlossenen Räumen gegenseitiger Aerosolwolken auszusetzen. Und somit finden nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Dörfern draußen, gesellige Zusammenkünfte an der frischen Luft statt. Das ist nicht verboten, solange es sich außerhalb von Sperrzeiten abspielt, sich maximal zwei Haushalte treffen, und solange sich an die Gepflogenheiten einer guten Kinderstube gehalten wird. Sprich: Alles gut und recht, wenn hinterher jemand den Tisch abräumt und das Geschirr spült.

Die Beobachtungen in Bambergen

Am Rande des Dörfchens Bambergen, nördlich von Überlingen gelegen, fand vor einer Woche eine – naja, nennen wir es mal: Besprechung statt. Ausgangspunkt war ein Aussichtsplatz oberhalb des Dorfes, außerhalb jeder Hörweite zu menschlichen Siedlungen.

Die Teilnehmer brachten mit: eine Kiste Bier, einen Sixpack Bier, eine Flasche Kräuterlikör, eine Flasche Rum, zwei Flaschen Limonade, Apfelsaft, Beerensaft und eine Packung Kartoffelchips. Wer sich dort getroffen hat? Das ist nicht bekannt, spielt auch keine Rolle. Doch kann man aus den Resten ihres Gelages jede Menge herauslesen, wie aus einem Buch.

Auf dem Heimweg zerbrochen. | Bild: Hilser, Stefan

So viel ist klar: Nach Beendigung der Besprechung deckte sich die Trinkgesellschaft mit fünf Flaschen Bier als Proviant für den Heimweg ein. Ihre Spur an zerbrochenen Flaschen führt vom Aussichtspunkt über einen Feldweg (Flasche 1), am Zigarettenautomat in der Dorfstraße vorbei (Flasche 2), und endet in der Bushaltestelle von Bambergen City (Flaschen 3, 4 und 5).

In einer Bushaltestelle im Dorf endete die Tour. | Bild: Hilser, Stefan

Hier endet ihre Scherbenspur, und es ist anzunehmen – oder zu hoffen – dass die Veranstaltungsteilnehmer ihren Heimweg vollends zu Fuß oder mit dem Bus antraten. Fahrtüchtig wären sie nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht mehr gewesen. Welche Mengen an Alkohol verkonsumiert wurden, kann man aus dem Rest ihrer mitgebrachten Güter schließen, die sie am schönen Aussichtspunkt oberhalb von Bambergen zurückgelassen haben.

Rückschlüsse aus den Resten eines Trinkgelages

Wie gesagt, es ist nicht verboten, sich in geselliger Runde zu treffen, ja, das ist sogar erwünscht. Gerade für Heranwachsende, die in der Pandemie auf eine harte Probe gestellt werden, müssen Gelegenheiten geschaffen werden, in denen sie sich ohne elterliche Aufsicht über die wichtigen Dinge des Lebens austauschen, sich ihrer gegenseitigen Freundschaften versichern und sich in verschiedenen Disziplinen messen. Wenn die Disziplin nicht gerade Komasaufen heißt.

Aus dem antiken Griechenland stammt der schöne Begriff Symposion. So bezeichnet man heutzutage ein Treffen unter Wissenschaftlern, etymologisch betrachtet, kommt Symposion jedoch von Trinkgelage. So steht‘s im Duden. Der alte Grieche Platon war damals ein gern gesehener Gast auf solchen Symposien: Man sprach dem Alkohol zu und philosophierte.

In Summe fast eineinhalb Liter reiner Alkohol

Bei Platons Trinkgelagen sprach man, befeuert vom Alkohol, am liebsten über Eros und die Liebe. Wie das Thema beim Bambergener Symposion lautete, weiß keiner (mehr). Geistreich war es in jedem Fall, wie sich an den Etiketten von Jägermeister (35 Prozent Alkohol) und Havana Club (40 Prozent Alkohol) ablesen lässt. Plus Bierkasten und Sixpack kommt man auf knapp 1,4 Liter reinen Alkohols. Je nachdem, wie viele Personen sich den Fusel teilten, welches Lebendgewicht der Einzelne auf die Waage brachte, wie alt er war und welchen Geschlechts, klettert der Alkohol auf hohe Ziffern. Der Promillerechner im Internet zeigt, bei angenommenen fünf Personen durchschnittlichen Gewichts, fast vier Promille an. Kopfschmerz, ich grüße dir.

Nur eine Flasche Bier ist übrig geblieben. | Bild: Hilser, Stefan

Die Großpackung an Trinkbechern war nicht nötig

Der Anzahl der etwa 30 Trinkbecher nach zu schließen, war zunächst geplant, sich in größerer Runde einzufinden. Offenbar – das ist jetzt aber reine Spekulation – erinnerte man sich daran, dass einer größeren Ansammlung derzeit die Inzidenz entgegenstünde. Man lud die Festgesellschaft wieder aus und soff das Zeug allein. Die Großpackung an Getränkebechern war nahezu unberührt. Tatsächlich in Benutzung: sechs Trinkbecher.

So etwas verrottet nicht so schnell – vorher wächst Gras drüber. | Bild: Hilser, Stefan

Ort der Feierlichkeit war, wie gesagt, ein Aussichtsplatz, an dem zwei rote Bänke stehen. Der Radius an verstreuten Trinkgefäßen zog sich lediglich um die eine Bank. Die Reste dieser Tafelrunde ließen am nächsten Morgen – es war der Sonntagmorgen – folgendes Bild erkennen: Die linke Bank glich einer Müllhalde. An der rechten Bank war alles unberührt. Das ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Gruppe coronagerecht sehr klein war.

Das Geschehen gruppierte sich lediglich um die linke Bank herum, was Rückschlüsse auf die geringe Teilnehmerzahl zulässt. | Bild: Hilser, Stefan

Nachdem man gemeinsam also eine Tüte Kartoffelchips verspeist hatte und sich zur besseren Verdauung den einen oder anderen Schluck genehmigte, entschied man sich, den Heimweg anzutreten. Es ging streng auf Sonntag zu. Der Anzahl der im Dorf verstreuten Bierflaschen nach zu urteilen, könnten es fünf Personen gewesen sein, die sich mit jeweils einer Flasche Reiseproviant eingedeckt und so auf den Weg gemacht hatten. Sicherlich hegten sie da noch den guten Vorsatz in sich, ihre Spuren am nächsten Morgen zu verwischen. Wobei es jedem von ihnen vergönnt war, den mutmaßlichen Rausch erst einmal auszuschlafen.

Bis Sonntagabend schien nicht mehr erinnerlich gewesen zu sein, wo genau die Örtlichkeit gewesen ist. Denn man ließ die Sauerei dort einfach liegen. Am Montagmorgen sah es immer noch so aus. Am Dienstagmorgen schließlich dieses Bild: Sauber im Bierkasten gesammelte Party-Reste, von einer wohlmeinenden Seele eingesammelt und abholbereit zur Seit gestellt.

Zwei Tage später hielt es irgend jemand nicht mehr aus und räumte die Reste des Gelages in die Bierkiste – zur Abholung bereit. | Bild: Hilser, Stefan

An Platons Gastmahl sollen sich insgesamt neun Personen aus unterschiedlichen Haushalten beteiligt haben, wobei um 400 vor Christus die Coronaverordnungen noch nicht so streng gewesen sind. Der Überlieferung nach gierten die Teilnehmer nicht dem Wein alleine, sondern spendeten einen Teil an jene Gottheiten, die sie vor Ungemach beschützten.

So ähnlich machten das auch die Teilnehmer der Zusammenkunft im altrömischen Bambergen. Von den 26 Flaschen Bier ließen sie eine einzige ungeöffnet. Eine Art Bieropfer. Der Vermutung nach spendete man sie den Gottheiten Aspirin und Ibuprofen.