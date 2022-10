Sie sind Teil einer Reihe an Demonstrationen, die am Sonntag, 2. Oktober, den ganzen Bodensee umspannen soll. Ihr Ziel sei es, so die Aussage verschiedener Redner, für Frieden einzutreten. In Überlingen waren sie kaum zu überhören, hier wurden sie lautstark von den so genannten „Freiheitstrychlern“ aus der Schweiz angeführt.

Video: Hilser, Stefan

In Überlingen meldete Ralph Bühler die Demonstration an. Er stammt nicht aus der Region, sondern lebt bei Heidelberg. Auf die Frage, wie er dazu komme, nun am Bodensee eine Demo anzumelden, sagte er: „Ich bin überall da auf der Straße, wo ich gebraucht werde.“

Ralph Bühler aus Heidelberg war Anmelder einer Demonstration in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

Er sei Busfahrer, früher sei er in der Finanzbranche tätig gewesen. „Coronabedingt habe ich nicht mehr in die Firma gepasst“, sagte er und verweist darauf, dass sein Masken-Attest nicht akzeptiert worden sei. Er kandidierte zweimal als Bürgermeister, vergangenes Jahr in Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis, wo er auf laut Staatsanzeiger im Juli 2021 auf ein Wahlergebnis von 0,25 Prozent kam.

Die Polizei sicherte Demo und Kundgebung ab, zu der sich vor Diehl rund 50 Personen versammelten. | Bild: Hilser, Stefan

Seinem Aufruf zur Demo vor Diehl in Überlingen folgten rund 50 Personen. Darunter eine Gruppe aus der Schweiz. Sieben Männer hängten sich ein Joch mit schweren Kuhglocken über die Schultern. Sie nennen sich „Freiheitstrychler“ und traten in der Vergangenheit bei verschiedenen Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen auf.

Friedensfahnen wehten vor dem Firmengelände von Diehl in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

In einer Kundgebung vor dem Werksgelände von Diehl Defence prangerte Ralph Bühler den Bau von Waffen wie den Sidewinder an. „Wer so etwas baut, will keinen Frieden und keine Freiheit.“ Er zitierte aus Unternehmensnachrichten, wonach die Firma profitabel wirtschafte. „Wenn es so gut läuft, welches Interesse sollte Diehl dann daran haben, ihre Produktion einzustellen? Mit Krieg verdient man weltweit am besten.“ Er wisse zwar, dass sein Wunsch nicht erhört werde, doch fordere er die Firma auf, „zum Beispiel Teddybären zu produzieren“.

Der Demozug führte entlang der Überlinger Jugendherberge, die den Namen des jüdischen Religionsphylosophen Martin Buber trägt. „Alles wirkliche Leben ist Begnung“, lautet ein viel zitierter Satz von ihm. Buber würde sich glücklich schätzen, dass in diesem Staat Begegnungen auch durch Demonstrationen möglich sind. | Bild: Hilser, Stefan