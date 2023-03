Welche Gefahren gehen von Verschwörungstheorien aus? Wer glaubt überhaupt an so etwas – und verbreitet die Inhalte am Ende noch? Diese und weitere Fragen beantwortete Professor Michael Butter, Experte für Verschwörungstheorien, bei einem Vortrag am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf.

Der Überlinger Ortsverein der SPD organisierte die Veranstaltung, zu der außerdem eine Podiumsdiskussion gehörte. Durch die Diskussion führte Stefan Hilser, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Überlingen. Die Gäste auf der Bühne vor: Michael Butter, Professor und Psychologe Andreas Kruse sowie SPD-Politikerin Hilde Mattheis. Aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte Florian Muhle, Professor an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.

Der Überlinger Ortsverein der SPD organisierte den Abend einschließlich Podiumsdiskussion mit Professor Michael Butter (von links), Professor Andreas Kruse und SPD-Politikerin Hilde Mattheis. Moderiert wurde der Abend von Stefan Hilser, Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Überlingen. | Bild: Mona Lippisch

Themen der Diskussion waren die Kommunikation zwischen Politik und Gesellschaft sowie die Bildungspolitik – und wie diese beiden Komponenten dazu beitragen können, Verschwörungstheorien entgegenzuwirken. Andreas Kruse, der während der Pandemie Mitglied im Ethikrat war, wies zu Beginn darauf hin, dass die Beratung des Ethikrats während der Corona-Pandemie nicht immer gelingen konnte.

„Wir haben den Politikern deutlich gemacht, dass die Grundlagen der Entscheidungen besser formuliert und wissenschaftlich untermauert werden sollen“, berichtete der Psychologe. Dennoch habe das nicht immer funktioniert. Im Hinblick auf künftig entstehende Verschwörungstheorien, zum Beispiel rund um das Thema Klimakatastrophe, plädierte Kruse für eine offene Diskussion.

Andreas Kruse ist Psychologe und war noch während der Corona-Pandemie Mitglied im Ethikrat. | Bild: Mona Lippisch

„Fakten müssen genannt werden und Ansätze, wie die Politik Klimaprobleme lösen möchte“, sagte Kruse. Der Klimawandel sei eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. „Ohne Kommunikation geht das nicht.“ Denn dann hätten auch Verschwörungstheoretiker freie Bahn.

Moderator Stefan Hilser hakte bei Hilde Mattheis nach, die bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags für die Sozialdemokraten war: „Ist es gelungen, die Politiker dazu zu bewegen, mehr zu erklären?“ Laut der Politikerin sei das Anliegen auf jeden Fall angekommen. Doch sie gab zu, dass das Thema Kommunikation gar nicht so einfach sei.

Überlingen Impfkritiker verquicken Pandemie und Kriegsrhetorik bei Demonstration am Seesportplatz Das könnte Sie auch interessieren

Verschwörungstheorien durch Bildung bekämpfen

„Wir haben in der Pandemie Tag und Nacht darüber diskutiert, wie wir die Probleme anpacken. Die Einzelinteressen der einzelnen Länder und Parteien haben es schwierig gemacht“, erklärte Mattheis. Bezogen auf Verschwörungstheorien brachte die Politikerin, die außerdem Lehrerin ist, einen anderen Aspekt ins Spiel: die Bildungspolitik.

„Wir müssen bei den jungen Leuten ansetzen und schauen, dass sie den Informationsfluss, den sie bekommen, einordnen können. Das haben wir in den vergangenen Jahren aus dem Blick verloren.“ Diesem Ansatz stimmte Michael Butter zu. Er sei im wahrsten Sinne „enttäuscht“ davon, dass an den Schulen in den vergangenen zwei Jahren „recht wenig“ passiert ist.

„Medienkompetenz ist meiner Meinung nach wichtiger, als in der sechsten Klasse programmieren zu lernen.“ Michael Butter, Experte für Verschwörungstheorien

Seiner Meinung nach fehle ein konkreter Plan. „Medienkompetenz ist meiner Meinung nach wichtiger, als in der sechsten Klasse programmieren zu lernen“, betonte er. Man müsse im Vorfeld anfangen, die jungen Menschen aufzuklären – und das nicht nur am Gymnasium.

Bodenseekreis Razzia in Frickingen wirft Fragen auf: Warum durchsuchen die Ermittler hier ein Haus? Das könnte Sie auch interessieren

„Je schlechter der Bildungsgrad, desto anfälliger sind Menschen für Verschwörungstheorien. Deswegen muss die Aufklärung auch gezielt an Real- und Hauptschulen stattfinden“, betonte er. Denn sind die Menschen erst einmal von einer Verschwörungstheorie überzeugt, komme man nur noch schwer an sie heran.

Für Angehörige gibt es Beratungsstellen

Michael Butter rät indes, nur mit Anhängern von Verschwörungstheorien über das Thema zu sprechen, wenn es ein persönliches Verhältnis gibt. „Man muss auf emotionaler Ebene miteinander kommunizieren können. Dabei muss man offen sein und Fragen stellen: Warum siehst du die Welt so?“, erklärt Butter. Erst, wenn die betroffenen Menschen ihre Haltung selbst hinterfragen, könne man eingreifen. „Es ist ein langwieriger und schwieriger Prozess.“ Unterstützung für Angehörige gebe es bei Beratungsstellen wie Veritas in Berlin.