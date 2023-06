Überlingen vor 2 Stunden

Was das Aus für den Weinhandel über die Einkaufsstadt Überlingen verrät

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Auf die Kritik von Weinhändler Weber am Handelsplatz Überlingen antwortet die Stadt umfänglich – und sieht am Ende sogar positiv in die Zukunft.