Ob er im Rathaus übernachtet? Warum es im Westbad nur wenig Sandspielzeug gibt? Das wurde Jan Zeitler in seiner bisherigen Amtszeit als Überlinger Oberbürgermeister vermutlich noch nicht gefragt. Diese und noch viele weitere Fragen stellten die Vorschulkinder des Bonhoeffer-Kinderhauses am Mittwoch im Rathaus.

Oberbürgermeister Jan Zeitler und seine jungen Besucher beim Gruppenbild im Vorraum des historischen Rathaussaales. | Bild: Katharina Kitt

Zum Schluss knöpfen sie sich den OB vor

In den vergangenen Wochen beschäftigte sich die Gruppe in zwei Workshops zum einen mit Kinderrechten, zum anderen mit Demokratie. Organisiert wurden diese Veranstaltungen mit Monika Martin von der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben! Bodenseekreis“. Als Abschluss des zweiten Workshops durften sich die Kinder nun den Oberbürgermeister persönlich vorknöpfen.

Fragestunde im historischen Rathaussaal

Jan Zeitler empfing die Gruppe standesgemäß im historischen Rathaussaal, die 20 Kinder durften am großen Sitzungstisch Platz nehmen. Nach einer kurzen Begrüßung stellten die Kinder ihre Fragen. Sie hatten sich bereits im Workshop Gedanken darüber gemacht und gemeinsam mit Monika Martin die Bedeutung des Wortes Demokratie gelernt. Als Aufhänger diente die Frage, wieso Überlingen keinen König, sondern einen Oberbürgermeister hat. „Die Frage ist toll und eröffnet mir als Oberbürgermeister die Möglichkeit, Demokratie im Kleinen zu erläutern“, erklärt Zeitler. Außerdem freue es ihn, dass auch im Gemeinderat immer mehr über Kinder und ihre Anliegen gesprochen werde, betont der Oberbürgermeister.

Was macht das Programm Demokratie Leben? Das Programm Demokratie Leben des Bundesfamilienministeriums fördert zivilgesellschaftliches Engagement zur Demokratieförderung, zur Vielfaltgestaltung und dient der Extremismusprävention. Städte und Landkreise, die an dem Förderprogramm teilnehmen, bilden sogenannte Partnerschaften der Demokratie. Über die Vergabe von Fördermitteln entscheiden die Begleitausschüsse der Partnerschaften. Außerdem können Jugendforen eingerichtet werden. Hier entscheiden Jugendliche über die Förderung von Projekten von und für junge Menschen. Beispiel für ein solche Förderung ist die Überlinger Jugendapp. (kti)

Kaputte Wasserpumpe auf dem Spielplatz

Einen Eindruck davon, ob Kinderstimmen in Überlingen tatsächlich gehört werden, bekamen die Vorschulkinder, als es um das Thema Spielplätze ging: Mehrere Kinder machten darauf aufmerksam, dass die Wasserpumpe auf dem Spielplatz in der Grabenstraße nicht funktioniert. Der Oberbürgermeister wies seine Pressevertreterin Andrea Winkler an, sich das Problem zu notieren und versprach, sich darum zu kümmern. Außerdem kündigte er eine große Einweihungsfeier der neuen Räume an ihrem Kinderhaus an, unter der Anmerkung der Kinder, dass der neue Spielplatz leider immer noch ein wenig langweilig sei.

OB Jan Zeitler lässt sich von den Kindern mit Fragen zu Demokratie löchern. | Bild: Katharina Kitt

Jan Zeitler zeigt stolz seine Amtskette

Neben diesen großen Themen gab es auch Raum für die ganz persönlichen Fragen der kleinen Besucher. Wollte Jan Zeitler schon immer Bürgermeister werden? Wer ist eigentlich sein Lieblingsfußballer? Und wenn der Oberbürgermeister keine Krone hat, woher weiß man dann, dass er der Oberbürgermeister ist? Antwort auf diese Frage gab das Zeigen der Amtskette des Oberbürgermeisters, ein Höhepunkt der Veranstaltung. Voller Stolz erklärte Zeitler die Geschichte der Kette und die Anlässe, zu denen er sie tragen darf.

Auf die Frage, ob er nicht doch manchmal auch eine Krone tragen würde, machte Zeitler klar, dass er weder eine Krone besitze noch eine wollen würde. Eine Amtskette sei doch ohnehin viel besser. Zeitler betonte aber, dass er als Amtsträger in einer Demokratie diese Kette nach acht Jahren auch wieder abgeben muss und erklärte den Kindern das Konzept der Wahl: „Ein demokratisches Amt wird nur auf begrenzte Zeit vergeben.“ Ein Hinweis darauf, ob er bei der nächsten Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2024 erneut kandidieren wird, war aus Zeitlers Antworten nicht herauszuhören, die Kinder hatten ihn aber auch nicht direkt danach gefragt.

Das Treffen war für alle ein Erfolg

Monika Martin von der Koordinierungs- und Fachstelle Demokratie Leben Bodenseekreis zeigte sich von dem Treffen begeistert und betonte die Wichtigkeit, Kinder schon im jungen Alter über Mitbestimmung aufzuklären: „Unsere Demokratie ist ein Pflänzchen, das wir hegen und pflegen müssen. Deshalb ist dieses Programm so wichtig.“ Auch Oberbürgermeister Zeitler ist überzeugt: „Diese Fragestunde wird nicht die letzte gewesen sein. Ich nehme mir auch gerne die Zeit dafür, denn es ist mir persönlich wichtig, diesen Baustein in der Demokratiebildung zu legen.“

Stolz präsentiert Jan Zeitler die goldene Amtskette. Im Hintergrund eine Präsentation zu den Trägern der Kindergärten in Überlingen. | Bild: Katharina Kitt

Auch der Oberbürgermeister konnte in dem etwa einstündigen Gespräch etwas von den Kindern lernen. Besonders beeindruckt zeigte sich Zeitler, als ihm der fünfjährige Magnus auf die Frage, ob die Kinder denn wissen würden, wo der Strom herkommt, alle Energieträger über Kohle bis zu Windenergie aufzählen konnte. Ob die im Hintergrund laufende Präsentation mit Zahlen zu Gemarkungsflächen und den Überlinger Partnerstädten den gleichen Effekt auf die Kinder hatte, sei dahingestellt.