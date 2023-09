Zwei Orte mit dem gleichen Namen – das gibt es überall auf der Welt: Die Weltstadt London hat einen Doppelgänger in Kanada und Paris einen in den USA. Selbst Salem gibt es mehrmals in den Vereinigten Staaten von Amerika und ein Mal im Bodenseekreis. Und siehe da: Selbst innerhalb der Bodenseeregion lässt sich das Phänomen entdecken! Ein Überlingen im Bodenseekreis und eines im Landkreis Konstanz, gerade einmal 20 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt.

Wer war zuerst?

In welchem Überlingen der erste Pflock in den Boden gehauen wurde, lässt sich heute nicht mehr genau nachvollziehen. Die ersten urkundlichen Erwähnungen geben aber eine Auskunft – und da hat Überlingen am Bodensee die Nase vorn. Die Stadt wurde nach heutigen Kenntnissen wohl erstmals im Jahr 773 erwähnt. In dem Dokument geht es um einen Graf Ruadbert, der seinen Landbesitz in Aulfingen (heutiger Kreis Tuttlingen) dem Kloster St. Gallen übertrug. Er behielt sich vor, den Besitz weiterhin selber zu nutzen und dem Kloster 30 Kübel Bier, einen Frischling und zwei Laibe Brot als Pacht zu bezahlen, so die Erzählung in der ersten Urkunde, die im Stiftsarchiv St. Gallen liegt.

Ein Ausschnitt aus der Urkunde, in der Überlingen (Iburinga) erstmals erwähnt wurde. | Bild: Stiftsarchiv St. Gallen/Bild: Stefan Hilser

Überlingen am Ried wurde dagegen erst im Jahr 1256 urkundlich erwähnt und ging aus einem Hofgut hervor. Der Ort taucht in einem Dokument auf, in der der Vogt von Hohenkrähen und der Leutpriester von Mühlhausen den Tausch von zwei jungen Frauen besiegelten, die ihren neuen Herren künftig dienen sollten. Die Siedlung, aus der später Überlingen am Ried hervorging, hat ihren Ursprung aber wohl im Zeitraum zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert, wie Lokalhistorikerin Sibylle Probst-Lunitz vermutet. „Ein Hinweis darauf sind auch Gräber der Merowinger, die dort gefunden wurden“, sagt sie.

Was steckt hinter der Namensparallele?

Bei beiden Überlingens steht unverkennbar die Endung „-ingen“ in Namen. Wie Dieter Geuenich, Historiker und Experte für mittelalterliche Geschichte im Bodenseeraum sagt, hätten die meisten Orte mit dieser Endung ihren Ursprung zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert. Damals seien die Orte meist nach einem Oberhaupt einer Sippe oder einer Gemeinschaft benannt worden. Bei den Überlingens richtete sich die Benennung wohl nach einem Iburin, Eburin oder Ebur-win. Alle Namensformen beziehen sich auf das damalige alemannische Wort für Eber und möglicherweise für die Stärke der dortigen Sippe. „Da diese Personennamen und die Bildungen auf ‚-ingen‘ in Oberschwaben bis zum Bodensee geläufig ist, ist es naheliegend, dass es auch unabhängig voneinander in dieser Region zweimal oder öfter zur Bildung eines gleichen oder ähnlichen Ortsnamens gekommen ist“, sagt Geuenich.

Bodensee Markus Mayr hat den Bodensee durchquert – jetzt geht es zum Augenarzt Das könnte Sie auch interessieren

Der Name von Überlingen am See taucht in der ersten Urkunde später als „Iburinga“ auf. Bei Überlingen am Ried ist die Namensform in der ersten urkundliche Erwähnung 1256 „Uberlingen“. Ob sich der Ortsname dort auch auf Iburin, Eburin oder Ebur-win bezieht, ist heute kaum noch nachweisbar, sagt Lokalhistorikerin Probst-Lunitz. Die heutige Materiallage sei überschaubar: Für ihre Recherche zu dem Thema habe es lediglich eine Urkunde aus dem Badischen Generallandesarchiv in Karlsruhe gegeben.

Was unterscheidet beide Orte?

Beim Namen hören die Gemeinsamkeiten auf. Überlingen am Ried war traditionell ein kleines Bauerndorf in einem Sumpfgebiet, das sich zur Stadt Radolfzell und dem Kloster Reichenau orientierte. Der Ort hatte nie ein großes Bevölkerungswachstum, so die Gemeinde-Chronik „750 Jahre Überlingen am Ried“. Demnach lebten dort Mitte des 18. Jahrhunderts nur rund 35 Bürger. Mit der Industrialisierung und der Anbindung an Verkehrswege änderte sich das. Heute hat er etwa 1750 Einwohner und ist ein Ortsteil von Singen. Im Fokus war er zuletzt, weil dort Erdstöße von einer Stärke von bis zu 3,2 auf der Richterskala gemessen wurden.

Die Kirche Heilig Kreuz in der Ortsmitte von Überlingen am Ried. | Bild: Cian Hartung

Überlingen am See war dagegen seit 1268 eine Reichsstadt mit großem Landbesitz. Dort gab es Handwerkszünfte, einen großen Markt und einen wichtigen Hafen. Durch den Aufstieg der Dampfschifffahrt und der Anbindung durch Eisenbahnschienen entwickelte sich Überlingen zum Erholungs- und Kurort. Heute ist Überlingen am See ein Touristenmagnet, Fastnachtshochburg und Wirtschaftsstandort in der Bodenseeregion. Die Einwohnerzahl liegt bei fast 25.000 Einwohnern.

Dunkelster Tag der Geschichte Der womöglich schwärzeste Tag in der Geschichte der Stadt Überlingen (am See) war der 30. Januar 1643. Feindliche Truppen von Konrad Widerholt, damals Kommandant auf dem Hohentwiel, eroberten die Stadt im Jahre 1643. Zuvor hatten die Schweden Überlingen zweimal versucht einzunehmen. Über das damalige Grundtor gelangen sie ins Gebiet innerhalb der Stadtmauern. Zahlreiche Häuser wurden geplündert, zehn Bürger getötet und zehn weitere verletzt. Ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges stand Überlingen ununterbrochen unter wechselnder fremder Besatzung. (cri)

Was verbindet sie abseits des Namens?

Beide Orte waren nie besonders miteinander verbunden. Das bestätigen die Geschichte für die Vergangenheit und beide Kommunalverwaltungen für die Gegenwart. Andrea Winkler, Pressesprecherin von Überlingen am See, schreibt: „Mit Überlingen am Ried, einem Stadtteil der Großen Kreisstadt Singen (Hohentwiel), verbindet uns keine unmittelbare Beziehung oder Partnerschaft.“

Singen Undicht oder mutwillig zerstört? Dieser Glasmaler repariert Kirchen in luftiger Höhe Das könnte Sie auch interessieren

Gleiches bestätigt auch Ortsvorsteher Bernhard Schütz. „Mit Überlingen am See gibt es keine konkrete Beziehung.“ Weder dem aktuellen Bürgermeister Jan Zeitler noch seiner Vorgängerin Sabine Becker sei er jemals begegnet.