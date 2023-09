„Ich glaube, wir haben hier die schönsten Verkehrsinseln in ganz Deutschland“, hieß es noch vor 25 Jahren von Oberbürgermeister Klaus Patzelt, als er das jährliche Ferienseminar für Gartenfreunde eröffnete. Heute ist das kaum noch zu glauben. Neben einfachen, platten, asphaltierten Kreiseln gibt es sonst nur noch kahle Pflanzen auf den Überlinger Verkehrsinseln. Thomas Vogler war 30 Jahre lang der Überlinger Stadtgärtner und widmete sich neben Rosengarten und Blumenkübeln auch gerne den Verkehrsinseln, um das Stadtbild zu verschönern.

Verpasste Chance oder wichtige Maßnahme?

Wenn sich die Bepflanzung einer Verkehrsinsel optisch deutlich von ihrem Hintergrund abhebt, wird sie früher wahrgenommen. Trotzdem ist ein niedriger Bewuchs zu empfehlen, um die uneingeschränkte Sicht auf die benachbarten Knotenpunkte zu gewährleisten. Die Grundanforderungen an einen sicheren Kreisverkehr sind laut Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Erkennbarkeit, Übersichtlichkeit, Begreifbarkeit und Befahrbarkeit. Aufgrund einer EU-Richtlinie von 2008 wurden vor allem in Baden-Württemberg einzelne Kunstwerke auf Kreisverkehren entfernt. Was genau die Richtlinie verbietet und entfernt werden muss, ist allerdings Abwägungssache und muss von den Behörden vor Ort geklärt werden. Hinsichtlich der gegebenen Richtlinien lässt sich kein Grund finden, aus dem die Stadt Überlingen die Kreisverkehre nicht mehr bepflanzt.

Im Jahr 2019 mussten die Bäume auf dem Kreisverkehr beim Gewerbegebiet wieder entfernen werden. Heute wächst dort nur noch ein wenig Gras. | Bild: SK

Gartenstadt Überlingen

Heute ist Andreas Höfler der Leiter der Stadtgärtnerei und Überlingen bezeichnet sich selbst noch immer gerne als Gartenstadt. Auch wenn die Verkehrsinseln nicht mehr so schön sind wie früher, darf man nicht die bunt bepflanzten Gärten und Blumenkübel vergessen, die in der ganzen Stadt zu finden sind. Außerdem bietet Überlingen historische Park- und Gartenanlagen mit einem sehr alten Baumbestand und eine öffentlich zugängliche Kakteensammlung. Der Überlinger Stadtgarten steht unter Denkmalschutz und wurde 1875 angelegt. Das günstige Klima am Fuße der Molassefelsen lässt es zu, dass sogar mediterrane und exotische Pflanzen im Stadtgarten wachsen können. Vor zwei Jahren richtete Überlingen die erste Landesgartenschau am Bodensee aus.

Gartenfreunde treffen sich nicht mehr

Das Seminar für Gartenfreunde, das vor 25 Jahren noch so feierlich eröffnet wurde, findet schon seit einiger Zeit nicht mehr statt. Die Pressestelle der Stadt Überlingen sagt dazu, dass es möglich sei, dass das Seminar im Laufe der Jahre eingestellt wurde, ohne dass dazu offizielle Aufzeichnungen vorlägen.

Zudem verteidigt die Pressestelle der Stadt die Überlinger Verkehrsinseln. Drei Kreisverkehre würden immer noch aufwendig bepflanzt und gepflegt. Allerdings wäre die Art und Weise, wie diese Kreisel bepflanzt werden, im Vergleich zu früheren Jahren verändert worden. „Heutzutage setzen wir vermehrt auf Pflanzen, die Trockenstress besser verkraften und daher weniger Wasser benötigen“, erklärt die Stadt Überlingen. „Dieser Ansatz ermöglicht es, den Extremstandort Verkehrsraum effizienter zu gestalten und Ressourcen zu schonen.“ Die Entscheidung für eine angepasste Bepflanzung beruhe auf einer nachhaltigen Herangehensweise an die Gestaltung öffentlicher Grünflächen.