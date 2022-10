Wer in den vergangenen Wochen auf den Straßen der Region unterwegs war, wird immer wieder Kürbisse entdecken. Dabei handelt es sich größtenteils um Zierkürbisse. Es ist aber auch Speisekürbis-Zeit. Gefühlt gibt es in den vergangenen Jahren immer mehr Stände an den Straßen, an denen es Kürbisse gibt.

„Dies ist auch in punkto Speisekürbis so“, bestätigt Markus Knösel, Betriebsleiter Landwirtschaft am Rengoldshauser Hof. „Deshalb beginnt bei uns der Absatz beim Großhändler auch erst Mitte November nennenswert zu werden.“ Aus diesem Grund kommt der Lagerung eine immer wichtigere Rolle zu, was bei diesem Gemüse nicht einfach ist, da es immens empfindlich ist.

Klimawandel kommt Kürbis entgegen

„Kürbisse sind vor allem sehr empfindlich auf Feuchtigkeit“, so Markus Knösel. „Sie kommen schließlich ursprünglich aus Südamerika, wo es deutlich trockener ist als bei uns.“ In Privatgärten oder im kleineren Rahmen sei der Anbau immer beliebter, was die gestiegene Anzahl der Stände ebenfalls erklärt.

Diese Kürbisarten werden am Rengoldshauser Hof angebaut (von links): Butternut, Hokkaido und Mini-Muskat. | Bild: Jäckle, Reiner

Es gibt aber noch weitere Gründe: Zum einen ist die Investition in die Saat recht gering, zum anderen kann die Pflanze mit unreifem Kompost gut umgehen und ist ertragreich. Der Klimawandel kommt dem Kürbis sicherlich entgegen.

Jedes Jahr ein neues Feld

Am Demeter-Hof Rengoldshausen werden die Sorten Hokkaido, Butternut und Mini-Muskat auf etwa 15 Hektar angebaut. „Sie sind Teil der Fruchtfolge und bei uns fester Bestandteil jedes Jahr“, betont er. „Deshalb wechselt der Gemüseanbau die Felder jedes Jahr.“ In der Regel werden erst in sieben Jahren wieder dort Kürbisse angesät, wo er heuer gewachsen ist. „Wir achten aus ökologischen Gesichtspunkten darauf, weil dadurch eventuelle Schädlinge und Krankheiten nicht überdauern können“, so Markus Knösel.

2022 gutes Jahr für Kürbisse

2022 war durch den heißen Sommer ein recht gutes Kürbisjahr. Dies war 2021 anders, denn durch den nassen Sommer gab es so gut wie einen Komplettausfall. Bei 15 Hektar sei der Kürbisanbau ein durchaus wichtiges Standbein. Deshalb wird am Hofgut Rengoldshausen ganz besonders auf die Witterung bei der Saat und der Ernte geachtet. Zunächst werde das Saatbett intensiv durch eine Flächenrotte vorbereitet.

Mitte Mai komme dann die Saat auf das Feld. „Bei der Saat ist es wichtig, dass danach eine Trockenphase kommt“, erklärt Markus Knösel. „Das ist gerade umgekehrt wie bei vielen anderen Pflanzen.“ Durch Feuchtigkeit im Boden könne es durchaus passieren., dass die Samen nicht keimen, sondern faulen und zergehen.

Bei zu viel Regen faulen die Kürbisse

Dann werden die 15 Hektar bis Ende Juli mehrmals gepflegt. Erst dann werden die Pflanzen sich selbst überlassen. „Dann ist es ganz schwer, etwas zu machen, weil das Kürbislaub das komplette Feld bedeckt“, so Markus Knösel.

Anbau in acht Schritten Dezember/Januar: Der Acker, auf dem im Herbst Kürbisse geerntet werden sollen, werden mit einer vielseitigen Kultur begrünt.

Mitte April: Etwa drei bis vier Wochen vor der Kürbissaat wird die Kultur in die oberste Schicht des Bodens in Form einer Flächenrotte eingearbeitet. Dies ist eine minimale Bearbeitung. Dabei wird das Grün gemulcht, fermentiert und lediglich mit dem Oberboden vermengt.

Mitte bis Ende Mai: Bei der maschinellen Kürbissaat werden gleichzeitig sechs Reihen gesät. Die Reihen haben 90 Zentimeter, die Samen 120 Zentimeter Abstand. Wichtig dabei ist, dass es nach der Saat eine Trockenphase gibt.

Zehn Tage nach der Saat: Sobald die Pflanzen ein Blatt haben, kann das Feld maschinell gestriegelt und gehackt werden, um Unkraut zu entfernen.

Vier bis sechs Wochen nach der Saat: Wenn die Pflanzen min fünf Blätter haben, wird das Feld sehr gründlich gehackt– allerdings von Hand, um die Pflanzen nicht zu verletzten. Danach lässt man die Pflanzen wachsen.

September: Ab September wird auf das Thermometer geschaut. Wenn Nächte mit sechs Grad oder kälter angekündigt werden, beginnt die Ernte, da sonst die Haltbarkeit reduziert wird.

Ernte – Teil 1: Die Frucht wird am Strunk abgeschnitten und in einer Reihe auf das Feld mit dem Strunk nach oben gelegt, damit die Schnittstelle austrocknen kann. Die Kürbisse werden ein paar Tage noch auf dem Feld gelassen.

Ernte – Teil 2: Die Kürbisse werden wie rohe Eier in Großkisten eingesammelt und eingelagert.

Der nächste entscheidende Moment kommt dann, wenn die Früchte nach der Befruchtung wachsen. „Wenn es dann wie 2021 viel regnet, faulen sie geradezu an der Pflanze weg“, so der Betriebsleiter Landwirtschaft. „Die murmelgroßen Kürbisse sind erneut extrem empfindlich auf Feuchtigkeit.“

Ernte beginnt im September

Die Ernte findet dann im September in Handarbeit statt. „Wenn es nachts um die sechs Grad kalt wird, beginnen wir spätestens damit die Kürbisse zu schneiden“, so Markus Knösel. „Das liegt daran, dass, wen es kühler wird, die Kürbisse danach deutlich schwerer zum Lagern sind.“

Im Lager am Rengoldshauser Hof liegen jede Menge Tonnen von Kürbissen. Allerdings ist eine spezielle Lüftungsanlage notwendig, um das Gemüse auch lagern zu können. | Bild: Jäckle, Reiner

Die Ernte findet in zwei Schritten statt. Zunächst wird das Gemüse abgeschnitten und noch ein paar Tage auf dem Feld in einer Reihe liegen gelassen, damit die Schnittstelle gut abtrocknet. Einige Tage später werden die Kürbisse dann in Großkisten eingeholt und gelagert.

Lagerung von Hokkaido bis Januar

„Auch hier haben wir uns spezialisiert und einen klimatisierten Lagerraum eingerichtet“, sagt er. „Zunächst heizen wir auf etwa 20 bis 25 Grad auf und belüften mehrmals am Tag, dass die Luftfeuchtigkeit unter 70 Prozent liegt.“ Später werde das Lager auf 13 Grad reduziert. So sei es möglich, die Hokkaido-Kürbisse bis in den Januar zu lagern.

Die beiden anderen Sorten sind deutlich empfindlicher und können kaum länger als bis November gelagert werden. Im eigenen Hofladen wird das Gemüse direkt vom Feld verkauft. Der Absatz durch den Großhandel beginne in der Regel mittlerweile erst in der Vorweihnachtszeit.