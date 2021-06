von Lorna Komm

Einen kleinen Anfang in Richtung größere Kulturveranstaltungen machte das Augustinum Überlingen mit einem sonntäglichen Gartenkonzert. Die Opernsängerin Alessandra Volpe gastierte vor dem Pavillon. Rund 50 Besucher der Seniorenresidenz genossen ein großartiges Konzert bei lauem Wind im Schatten der alten Bäume.

Kulturreferentin Olivia Schnepf hatte den Pianisten Robert Bärwald und die Mezzosopranistin Alessandra Volpe für ein sonntägliches Gartenkonzert engagiert (von links). Tobias Heemann, Direktor des Augustinum war erfreut, endlich wieder Kulturveranstaltungen anbieten zu können. | Bild: Lorna Komm

„Wir sind unendlich dankbar, wieder Kultur feiern zu dürfen“, sagte Tobias Heemann, Direktor der Seniorenresidenz. „Das bereitet so viel Glück und bietet so viel menschliches Miteinander, das kann man gar nicht Worte fassen.“ Der Termin sei recht kurzfristig angesetzt worden. Den Kontakt zu der großen Mezzosopranistin, die zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele die Rubria in der Premiere von „Nero“ des Komponisten Arrigo Boito singen wird, stellte Kulturreferentin Olivia Schnepf her. Sie kenne Volpe und habe über eine gemeinsam Freundin Verbindung aufgenommen.

Gartenkonzert als erste größere Veranstaltung nach dem Lockdown

Schnepf habe Alessandra Volpe ins Augustinum eingeladen. „Wir hier im Augustinum sind ja bekannt für unser Kulturprogramm“, erklärte Schnepf. Im ganz kleinen Rahmen hätten schon die ersten Konzerte stattgefunden. Aber das Gartenkonzert sei jetzt endlich wieder etwas Besonderes gewesen. „Leider können wir vorerst noch keine Besucher von Außen einlassen“, bedauerte die Kulturreferentin. „Wir vermissen die Überlinger und die Interessierten aus der Region sehr.“

„Es tut gut, wieder vor Menschen spielen zu dürfen und den Kontakt zum Publikum zu spüren.“ Robert Bärwald, Pianist

Auch für die Künstler sei nach der langen Pause emotional sehr berührend gewesen, wieder vor Publikum zu spielen. Der Stuttgarter Pianist Robert Bärwald, der Volpe am Klavier begleitete, erklärte: „Es tut gut, wieder vor Menschen spielen zu dürfen und den Kontakt zum Publikum zu spüren.“ Zwar habe er auch Online-Konzerte gegeben, aber dies sei kein Vergleich zu Konzerten vor Publikum. Innerhalb eines Nachmittags hatten er und die italienische Künstlerin das Programm eingeübt. Für die beiden Profis reichte die kurze Zeitspanne: Sie harmonierten, als seien sie ein jahrelang vertrautes Duo.

Ohne Mikrofon, aber ohne Mühe bis in die hintersten Reihen

Alessandra Volpe begann ihr Konzert mit klassischen italienischen Kunstliedern. Unter anderem „A Vucchella“, „Non t‘amo più“ und „Marechiare“ des Komponisten Francesco Paolo Tosti, der eng mit dem Tenor Enrico Caruso befreundet war. Die große Popularität des Tenors machte Tostis Melodien zu Volksliedern. Trotz fehlender Akustik in dem offenen Garten nutze die Künstlerin kein Mikrofon und wie man es von einer ausgebildeten Opernsängerin erwarten kann, erreichte sie stimmgewaltig auch die hintersten Reihen im Publikum. Die Zuhörer saßen mit großem Abstand verteilt im Garten.

Im weitläufig bestuhlten Garten genossen rund 50 Bewohner das besondere Konzert des Opernstars. | Bild: Lorna Komm

Bizets Carmen als Zugabe

Mit italienischem Charme und Grazie sang die Mezzosopranistin zum Abschluss zwei Arien aus ihrem Repertoire: die der Charlotte aus „Werther“ von Jules Massenet und die Arie der Fürstin de Boullion aus „Adriana Lecrouvreuer“ von Francesco Cilea. Als Zugabe folgte „L‘amour est un oiseau rebelle“ aus der Oper Carmen von Georges Bizet.

Das Publikum war begeistert von der herrlichen Stimme und der starken Ausdruckskraft Alessandra Volpes. Bewohnerin Sibylle Wahl-Blaschke bedankte sich persönlich bei der Kulturreferentin. Das sei „Weltklasse“ gewesen, sagte sie zu Olivia Schnepf: „Wir bekommen immer Qualität auf höchstem Niveau, Sie präsentieren uns nie Zweitrangiges.“