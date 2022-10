Mit mehr als 900 Schülern ist die Freie Waldorfschule am Bodensee, wie sie offiziell heißt, inzwischen die zweitgrößte Waldorfschule in Baden-Württemberg. „In ganz Deutschland sind wir die Nummer 6“, sagt Geschäftsführer Raymund Feger. Größer im Ländle ist nur die sogenannte Mutterschule auf der Uhlandhöhe in Stuttgart, die bereits 1919 gegründet worden war.

Inzwischen hat die Bildungseinrichtung nach der Pädagogik Rudolf Steiners am Standort Überlingen ebenfalls eine lange Tradition und kann in diesen Wochen ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Den 50. Jahrestag des ersten Schultags begingen Schüler und Mitarbeiter im September bereits gemeinsam mit einem großen Kuchenbuffet und Ballons. Am Wochenende gibt es nun einen offiziellen Festakt „50 Jahre Waldorfpädagogik“ mit Vertretern von Behörden und Stadt sowie ehemaligen Mitarbeitern.

Sie gehören zu den Mitbegründern und Wegbereitern der Waldorfschule: Die inzwischen verstorbenen Cornelia und Manfred Hahn (mitte) sowie Gabriele Kühne (links) und Elisabeth Wilde. Das Bild entstand am 40. Geburtstag der Schule. | Bild: Hanspeter Walter (Archiv)

Wer die Anfänge in zwei kleinen Holzbaracken, die heute noch an die Gründung erinnern, mit dem mittlerweile entstanden großen Kulturgebiet vergleicht, der sieht, welche Kreise der Stein gezogen hat, der damals ins Wasser geworfen wurde. Auf den markanten Hauptbau, der erst 15 Jahre nach dem Schulstart ganz fertig war, folgten unter anderem die große Sporthalle, der Kindergarten und ein Domizil für die Bildenden Künste und das Handwerk. Der Waldorfschule nahe steht die benachbarte Kaspar Hauser Schule als sonderpädagogische Einrichtung, die ebenfalls nach der Steinerschen Pädagogik arbeitet, jedoch einen eigenen Trägerverein hat.

Bewegte Geschichte der Schule

Die bewegte Geschichte der Waldorfschule nahm zwar mit dem ersten Schultag von 162 Kindern in Rengoldshausen am 13. September 1972 Gestalt an. Die Wurzeln reichen jedoch bis ins Jahr 1970 zurück, als sich der Wuppertaler Heilpädagoge Siegfried Schmock und der Betriebsberater und Sozialpädagoge Manfred Hahn aus Stuttgart begegneten. Bei der Reflexion aktueller Bildungsanforderungen entstand die Idee, eine Waldorfschule zu gründen. Als weißen Fleck auf der Karte der Waldorfschulen machten sie das Bodenseegebiet aus.

Die Schulplanung begann in Stuttgart, später fanden am westlichen Bodensee zwischen Ravensburg und der Höri etwa 40 Infoabende für Eltern statt. Als Schulärztin mit im Boot war Cornelia Hahn, deren Eltern bereits seit 1932 das Hofgut Rengoldshausen bewirtschaften ließen. Einen Teil der biologisch-dynamischen Ackerflächen stellten sie der Schulgenossenschaft zur Verfügung.

Der anthroposophische Geist spricht aus den Formen. | Bild: Waldorfschule

Was in zwei Holzbaracken begann, sollte später nach Plänen des Künstler Wilfried Ogilvie eine Kathedrale der Waldorfpädagogik von außergewöhnlicher Architektur werden, deren Konzept mit dem zentralen Foyer und einem großen Saal heute noch beeindruckt. Der erste Grundstein wurde 1977 gelegt, dann wuchs das neue Herzstück der Schule sukzessive heran, das erst mit der Eröffnung von Küche und Mensa zehn Jahre später komplett war. Inzwischen ist in Rengoldshausen ein Kulturquartier entstanden, dessen anthroposophischer Geist an seinen Formen bereits aus der Vogelperspektive zu erkennen ist.

Begleitet werden die Jubiläumswochen von Vorträgen und von einer Filmreihe „Zeit für Entwicklung“ im Kino Cinégreth, die am 24. Oktober beginnt. Sie befasst sich mit dem Thema Pädagogik sowie mit Klima und Nachhaltigkeit. Zeit für Entwicklung sei derzeit in verschiedenen Bereichen, heißt es in der Ankündigung: „Sei es die Klimakrise, Energie- und Ressourcenknappheit, zunehmende soziale Ungleichheit, ungelöste pädagogische Fragen – die Herausforderungen sind vielfältig. Und Lösungsansätze dringend nötig.“