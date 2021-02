Überlingen vor 3 Stunden

Wahlwerbung mit Fördergeldern? Disput im Gemeinderat über Berichterstattung im Amtsblatt „Hallo Ü“

An einem Beitrag im Amtsblatt „Hallo Ü“ entzündete sich in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend ein Disput zwischen Stadtrat Dirk Diestel (BÜB+) und Oberbürgermeister Jan Zeitler. Diestels Vorwurf: Während den Gemeinderatsfraktionen in Wahlkampfzeiten in kommunalen Publikationen Stillschweigen auferlegt werde, um als Herausgeber nicht angreifbar zu werden, mache der Oberbürgermeister im amtlichen Teil Wahlwerbung für einen Minister.