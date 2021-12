Überlingen vor 2 Stunden

Vor einer Bebauung im Rauensteinpark fordern Naturschützer detailliertere Untersuchungen

Die Umweltverbände Bund für Umwelt und Naturschutz und Naturschutzbund wenden sich an Verwaltung und Gemeinderat in Überlingen: Sie kritisieren, für eine Bebauung am Rand des Rauensteinparks gebe es zu wenige Gutachten. Außerdem seien zu viele Eingriffe in die Natur nötig. Die Stadt Überlingen will derzeit keine Stellungnahme zu den Einwänden der Naturschützer abgeben.