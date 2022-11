Und plötzlich stand Günter Görlach an der russischen Grenze. Der Überlinger, dessen Auto schon ein polnisches Kennzeichen trägt, unternahm eine Spritztour, damit er seine neue Heimat kennen lerne. Wie der Gärtnermeister berichtet, muss er in Richtung der russischen Enklave Kaliningrad abgedriftet sein. „Ich hatte doch keine Ahnung, wo ich bin.“ Ein polnischer Grenzsoldat habe ihm bedeutet, jetzt besser umzudrehen, weil er sonst auf Russland stößt.

Raketeneinschlag ändert Sicherheitsempfinden nicht

Görlach berichtet mit einem herzlichen Lachen. „Davon hast Du mir ja noch gar nichts erzählt“, hakt seine Frau Martina ein, die sich mit der gleichen Unbekümmertheit auf neues Terrain begibt. Gemeinsam wandert das Paar nach Polen aus. An einem See in den Masuren haben sie ein Grundstück gekauft, auf dem sie fortan ihren Lebensunterhalt verdienen möchten. An ihren Plänen ändert auch der Raketeneinschlag auf polnischem Boden vom 16. November nichts.

Martina Görlach ist 55 Jahre alt, kam aus dem Saarland an den Bodensee und wollte hier eigentlich nicht mehr weg, als sie den Ur-Überlinger Günter Görlach kennen lernte. Der machte aber nie einen Hehl aus seinem Lebenstraum, Deutschland irgendwann zu verlassen. „Ein Leben ohne Zwangsjacke.“ Kanada stand auf der Liste, die Türkei, die Capverdischen Inseln. Geworden ist es Polen.

Noch vor Weihnachten übergeben sie ihr Häuschen an einen neuen Eigentümer, laden den letzten Koffer in ihren VW-Bus und ziehen nach Schwarzenau, in ein Dörfchen auf der Masurischen Seenplatte, das auf Polnisch Szwarcenowo heißt. Diese Koordinaten zeigen ihr Grundstück auf Google Maps.

Erster Schritt: Eine Urlaubsreise

„Wir wussten ja nicht einmal, wie guten Tag auf Polnisch heißt“, sagt Martina Görlach. Das war im Sommer 2021, als sie die Einladung eines Arbeitskollegen für eine Urlaubsreise annahmen. Sie arbeitet als technische Angestellte beim Tiefbauunternehmen Wörner, ihr Kollege stammt aus Polen. Günter Görlach war skeptisch und vorurteilsbehaftet, von wegen Auto klauen und so. Er habe vor der damaligen Urlaubsreise gesagt: „Wenn‘s mir in Polen nicht passt, dann bin ich schneller zurück in Deutschland, als wir dort waren.“

Es kam anders. Sie wurden auf ein Grillfest der Familie ihres Arbeitskollegen eingeladen, „und da hat jeder mit uns gschwätzt, obwohl wir kein Wort Polnisch konnten“. Der herzliche Empfang in oft unberührter Natur brachte sie erstmals dazu, Polen auf die Liste der möglichen Rentnerdomizile zu setzen.

Sofort verliebt in ihr Grundstück am See

Zurück in Deutschland, blätterte Martina Görlach durch Immobilienanzeigen. Als sie das Bild eines verlassenen Grundstücks am Trupelsee bei Schwarzenau entdeckte, stellte sich Liebe auf den ersten Blick ein. „Schau Dir das mal an“, erinnert sich Günter Görlach, wie ihm seine Frau das Bild im Internet zeigte. „Der Preis war auch dabei – deshalb haben wir es mehr oder weniger schnell wieder verworfen. Es ging uns aber nicht mehr aus dem Kopf.“

Nächster Schritt: Grundstück im kalten Winter gecheckt

Wer seinen dritten Lebensabschnitt auf der Masurischen Seenplatte verbringen will, tut gut daran, sich den Ort erst einmal im Winter anzusehen. Sie sagt, dass sie vor Freude fast geweint habe, als sie im November 2021 bei minus zwölf Grad und einem scharfen Ostwind am zugefrorenen See gestanden haben, auf den ein Steg führt. Sie habe ein paar ungute Jahre hinter sich gebracht, und jetzt: „Mir tut das meiner Seele so mega gut. Die Natur, die Freundlichkeit der Menschen, dass sie Dich so akzeptieren, wie Du bist.“

Wälder, Angeln, Bootfahren, Vögel beobachten

In ihrer neuen Heimat gibt es von allem viel. „Wälder, Wälder, Wälder“, schwärmt das Paar. Seen, überall Seen. Und zigtausend Zugvögel. Auf einer Insel in ihrem See machen Kraniche und Gänse Station. Martina Görlach: „Bevor im Sommer um halb vier die Sonne aufgeht, hörst Du schon Geschnatter, Geschnatter, Geschnatter.“

Nur der Preis für das Grundstück bremste sie anfänglich aus. Der Preis pro Quadratmeter war nicht das Problem, der ist ein paar hundert mal kleiner als am Bodensee. Das Grundstück umfasst aber 16.000 Quadratmeter. Da kommt schon eine größere Summe zusammen. Was sollten sie mit dem riesigen Stück Land auch anfangen? Irgendwann im Ruhestand?

1,6 Hektar sind mehr als ein Rentnerdomizil

So entstand die Idee, nicht länger zu zögern, sondern sofort die Zelte abzubrechen. Günter Görlach hatte seinen Gartenbaubetrieb in Owingen schon 2017 abgewickelt und war zuletzt beim Hofgut Rengoldshausen als Lieferant von Grünen Kisten beschäftigt. Martina Görlach wollte eigentlich bis zum Rentenalter ihren Job behalten, sagte sich aber: „Warum nicht jetzt schon umziehen, wenn wir dort noch etwas Neues aufbauen können?“

Drei Ferienhäuschen und ein Campingplatz

Mit ihren Fähigkeiten, ihrem unkomplizierten Umgang und einer Behörde, die in Polen nach ihrer Beobachtung ziemlich unkonventionell wirtschaftet, fügte sich das eine zum anderen. Ein Mobilehome steht schon, in das sie fürs Erste selbst einziehen. Der Plan sieht als nächstes vor, dass sie drei Ferienhäuser bauen und einen Campingplatz errichten.

Sie rechnen mit Besuchern aus der Berliner Ecke. Die Fahrt dauert laut Google Maps sechs Stunden. Aber auch der Zuspruch ihrer Bekannten vom Bodensee sei so groß, dass sie mit Touristen von hier rechnen. Alsbald würden sie sich eine Internetseite einrichten, über die man Kontakt aufnehmen kann. „Und wenn es nichts wird, dann vermieten wir die Häuser ganz normal“, sagt das Paar ganz zukunftsfreudig.

Erste Fortschritte beim Lernen der Sprache

Für die Grundstücksgeschäfte und Behördengänge unterstützte sie eine Dolmetscherin. „Mit Google-Übersetzer wirst Du sonst zum Hirsch“, sagt Günter Görlach, der den digitalen Dolmetscher im Alltag gerne einsetzt. In ihrer unbekümmerten Art kommen sie mit so vielen Menschen ins Gespräch, dass es irgendwann von alleine flutscht, so ihre Vorstellung. Sie sagt: „Sie mögen es, wenn Du nur ein paar Brocken sprichst.“ Er sagt: „Die Bauarbeiter haben einen Slang drauf, den ich eh verstehe.“

Überlingen sehen sie eher im Visier russischer Raketen

Ihnen sei bewusst, dass die Wanderung üblicherweise von Ost nach West erfolgt. „Wir sind die Exoten dort“, sagt sie. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, und die Nähe zur russischen Enklave Kaliningrad, sagt er: „Was soll uns passieren? Hier in Überlingen ist das Bodenseewerk eher ein Angriffsziel. Ob ich hier oder dort oben eine Bombe auf den Kopf kriege, ist dann eh egal.“

Was den Krieg betrifft, machen sich die Polen nicht so viele Gedanken wie wir Deutschen, stellte sie fest. Und ergänzt: „Du hast es eh nicht in der Hand.“ Und als in Polen am 15. November eine Bombe einschlug, sagte sie, dass sich an ihrem Sicherheitsempfinden dadurch nichts ändere. „Die Ukrainische Grenze ist so weit weg.“