Ophelia Nick ist die Bodenseeregion nicht fremd. Die Staatssekretärin im Berliner Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft stammt aus Nordrhein-Westfalen, hatte aber auf dem Hermannsberg einst eine landwirtschaftliche Ausbildung begonnen. „Ich habe das damals leider aufgegeben, als ich Tiermedizin studieren konnte“, erinnert sie sich bei ihrem Besuch im Überlinger Schlachthof. Gerade als Veterinärin liege ihr das Tierwohl besonders am Herzen, zu dem die Einrichtung als „Nische“, wie sie sagte, einen Beitrag leiste.

Die Grünen-Politikerin ist Pragmatikerin – wie ihr Chef Cem Özdemir oder der Landtagsabgeordnete Martin Hahn, der sie beim Termin begleitete. Nick war selbst in der Arbeitsgemeinschaft für bäuerliche Landwirtschaft aktiv. „Daher kenne ich Matthias Minister schon lange“, sagt sie, „und auch die Marke Fairfleisch.“ Minister erläuterte das Konzept des Schlachthofs, der im Jahr 2006 in Betrieb gegangen war und mehrere Kommunen als stille Gesellschafter hat. Er leitet ihn inzwischen neben seinem angegliederten Fairfleisch-Zerlegebetrieb. Thema war auch das Bemühen, hofnahe Schlachtungen noch stärker zu unterstützen. „Die hohen Kosten für die erforderliche Infrastruktur sind oft ein Hindernis für die Bauern“, weiß Matthias Minister. Doch wenn man eine Hofschlachtung richtig durchführe, könne dies für die Tiere „völlig stressfrei“ sein. Dies bekräftigte Veterinärin Ophelia Nick. „Die Tiere sind in ihrem gewohnten Umfeld und werden dort betäubt“, sagt sie: „Das ist die schonendste Methode.“

Angetan zeigte sich die Staatssekretärin vom neuesten Gemeinschaftsprojekt unter der Marke „Grasrind vom Bodensee“. Hier versucht Minister, durch natürliche Grasfütterung Umwelt- und Klimaschutz sowie Tierwohl und biozertifizierte Fleischqualität unter einen Hut zu bekommen. „Das ist auch ein Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, betont er. Nach der lokalen Aufzucht bleibe auch die Schlachtung und Weiterverarbeitung bei handwerklichen Betrieben aus der Region.