Wohl dem, der aus dem Vollen schöpfen kann. Zum Auftakt des dritten Kapitels in Sachen Stadtjubiläum 1250 Jahre Überlingen, das spätestens 2023 mit Fug und Recht gefeiert werden kann, hauen die Kulturschaffenden gleich mit einer Doppelausstellung auf die Pauke, die schon zum Start von zwei Publikationen begleitet wird. Michael Brunner hat aus dem Fundus der 150 Jahre alten Überlinger Kunstsammlung eine Ausstellung mit vier Sektionen konzipiert, denen er den standesgemäß den Obertitel „Von Dürer bis heute“ gegeben hat. Dahinter verbergen sich gleich drei weitere Schwerpunkte: „Die Regeln der Kunst“, „Modern – antimodern“ und „Der Kampf der Frauen“.

Claudia Vogel hat außergewöhnliche Buchillustrationen aus Werken der Leopold-Sophien-Bibliothek zu verschiedenen Themen ausgewählt. Teilweise sind sie im wertvollen Originalband und vergrößert zu sehen. | Bild: Hanspeter Walter

Kuriose Illustrationen aus historischen Büchern

Breiter könnte eine Werkschau kaum aufgestellt sein, die sich selbst einen didaktischen Wert zumisst und in einem Bereich sogar Noten vergibt. Im roten Kabinett hat Claudia Vogel, seit 2019 Leiterin der Leopold-Sophien-Bibliothek, teilweise höchst kuriose Illustrationen aus historischen Büchern ausgepackt. „Gestern war die Welt noch wunderlich“ lautet der Titel dieser Schau, die Darstellungen aus der Mystik und Spiritualität ebenso zeigt wie Abbildungen von Monstern und Wunderwesen. Neben dem vertrauten Einhorn tauchen hier plötzlich hundsköpfige Menschen und skurrile Drachen oder Meeresungeheuer auf, die der Autor auf seinen Reisen gesehen haben will. In den Vitrinen finden sich auch wertvolle Bücher bis zurück ins 16. Jahrhundert – darunter ein Messbuch des Klosters Cluny und eine Koberger-Bibel.

Bürgermeister Thomas Kölschbach eröffnete die Ausstellungen, die zugleich Auftakt der Veranstaltungen 2022 zum Stadtjubiläum 1250 Jahre Überlingen sind. | Bild: Hanspeter Walter

„Zum Neustart des Stadtjubiläums, den wir in zwei separaten Festakten feiern, steht eine besondere Etappe unserer stadtgeschichtlichen Betrachtungen im Mittelpunkt“, sagte Bürgermeister Thomas Kölschbach in seiner Begrüßung: „Nämlich das 150. Jubiläum unserer städtischen Sammlungen.“ Vor 150 Jahren sei das damalige „Kulturhistorische und Naturalien-Kabinett“ der Stadt gegründet worden, das im Zeughaus damals eines der ältesten Museen der gesamten Bodenseeregion gewesen sei.

Leopold-Sophien-Bibliothek war erste öffentliche Bibliothek in Baden

Noch weiter zurück reicht die Geschichte der Leopold-Sophien-Bibliothek, die 1832 von Franz Sales Wocheler gegründet worden war, als erste öffentliche Bibliothek im ganzen Großherzogtum Baden. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage von Sängerin Isabell Marquardt und Gitarrist Roland Kohle – passend zum Spannungsbogen der Ausstellung – ebenfalls auf höchst moderne Weise.

Kleinformatige Dürer-Originale und Kopien

Nicht immer war kopieren so karriereschädlich wie heute. So zeigt die Sektion „Dürer und sein Echo“ neben zwei kleinformatigen Dürer-Originalen zwei Werke, die vom Holländer Egidius Sadeler und dem Italiener Giovanni Britto auf der erkennbaren Grundlage von Dürer‘schen Motiven nachempfunden waren. „Was die Grafiken anbelangt, galt Dürer schon damals in Italien als großes Vorbild“, sagt Brunner. Selbst im New Yorker Museum of Modern Art hängen Kopien seiner Werke, die von anderen Künstlern gestaltet wurden. Ein ganz aktuelles Beispiel, wie erfolgreich Kopien sein können, nennt Michael Brunner: Erst vor wenigen Tagen wurde quasi eine Kopie beim Auktionshaus Christie‘s als teuerste Zeichnung jemals versteigert. Denn ausgerechnet Michelangelo hatte sich hier von einem Fresko von Masaccio inspirieren lassen. Für 23 Millionen Euro wechselte sie den Besitzer.

Nahezu 100 Gäste sind zu der Vernissage in die Städtische Galerie Fauler Pelz gekommen. | Bild: Hanspeter Walter

Zweimal 2500 Euro für Ankäufe

Von derlei Summen können regionale Kunstschaffende nicht einmal träumen. Die Abteilung Kultur hat im Haushalt ein Budget von zweimal 2500 Euro für Ankäufe zur Verfügung. Doch das eine oder andere ist in den vergangenen Jahrzehnten in der städtischen Sammlung gelandet und sieht auf diese Weise jetzt wieder das Licht der Öffentlichkeit. Michael Brunner zeigte sich erfreut, einige Arbeiten in sein Konzept einbinden zu können und manchen Künstler konnte er bei der Vernissage auch persönlich begrüßen.

„Ich möchte daher heute Abend auch gar nicht über Dürer sprechen, sondern erst einmal all jene anwesenden Künstlerinnen und Künstler würdigen, von denen Werke in dieser Ausstellung präsent sind“, sagte Brunner und nannte diese namentlich: Daniela Bader, Ralph Bittner, Ulli Blomeier-Zillich, Walter Ehlers, Joanna Klakla, Monika Spiller-Hellerau und Alexander Weinmann.

Isabell Marquardt und Roland Kohle musizierten bei der Ausstellungseröffnung. | Bild: Hanspeter Walter

Ausstellung zeigt Werke von 1200 bis 2021

Alte und neue Kunst im unmittelbaren Dialog – das sei zwar keine neue Idee, räumte Michael Brunner ein, aber immer „ein spannendes Seherlebnis, das jedes Mal zu überraschenden Erfahrungen und Einblicken einlädt und vor allem uns Betrachter zum aktiven vergleichenden Sehen verführt“. So wolle sich die städtische Kunst zum großen Jubiläum nicht nur altehrwürdig präsentieren, jung und zeitgenössisch, klassisch und antiklassisch. Zwar stamme das älteste Exponat der Jubiläumsausstellung noch aus der Spätromanik um 1200, das jüngste und zugleich größte Exponat aus dem vergangenen Jahr, 2021. So befasst sich eine Sektion der Ausstellung mit der didaktischen Frage „modern oder antimodern“, wie es Brunner formulierte. Eine Frage, die sich in jeder Epoche stellen ließ und immer wieder zu anderen Antworten kam. Ja, der Kulturreferent verteilte sogar Noten von 1 bis 6, was die Zeitgemäßheit eines Werkes bei seiner Entstehung angeht.

Zur Ausstellung zum Stadtjubiläum