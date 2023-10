Kein Telefongespräch, keine Tagesschau und auch kein Netflix: In mehreren Überlinger Haushalten waren zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag Kabelfernsehen, Internet und Festnetztelefonie nicht verfügbar. Leser wendeten sich daraufhin an die Überlinger SÜDKURIER-Redaktion, die Pressestelle von Vodafone bestätigt den Vorfall auf Anfrage.

Bauarbeiten sorgten für Schaden an Kabelnetz

Wie Sprecher Peter Volkendorf erklärt, habe es zwischen Montag um 16.38 Uhr und Dienstag um 11.20 Uhr eine Störung in einem Teil des Kabelnetzes in Überlingen und Goldbach gegeben. Bis zu 474 Kunden seien betroffen gewesen. „Ursache war ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Kunden an das Glasfaserkabelnetz angeschlossen sind. Konkret wurde unsere Glasfaser-Zufuhrstrecke beschädigt“, sagt er. „Dieses geschah durch Dritte – bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte.“

Bodenseekreis Felsabgang in Überlingen: So lange soll die Straße noch gesperrt bleiben Das könnte Sie auch interessieren

Vodafone bittet Kunden um Entschuldigung

Zur Behebung der Störung musste dieser Kabelschaden beseitigt werden, erklärt der Vodafone-Sprecher. Diese Reparaturarbeiten seien in der Planung und Ausführung sehr aufwändig gewesen, da zwingend Tiefbau-Maßnahmen erforderlich gewesen seien. Nach Messungen und Bestandsaufnahmen habe ein örtlicher Dienstleister ein Reparaturkonzept erstellt.

Mobilfunk So spüren Funkloch-Jäger Empfangslücken am Bodensee auf Das könnte Sie auch interessieren

Die finalen Arbeiten an der Schadstelle konnten am Dienstagmorgen begonnen und beendet werden. Dabei sei der zerstörte Kabelstrang erneuert worden. Der Vodafone-Sprecher sagt: „Wir bitten die 474 betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“