„Wir müssen nach der Pandemie erst einmal schauen, ob es unseren Verein überhaupt noch gibt.“ Ein Satz, den Conrad Schormann langsam und mit Unbehagen ausspricht. Und doch wiederholt er ihn im Laufe des Gesprächs mehrfach.

Schormann ist Mitglied im Schachclub Überlingen. Er kümmert sich um die Jugendgruppe des Vereins und ist als Pressewart außerdem Teil des Vorstands. Der 49-Jährige erzählt, dass die Corona-Krise dem Schachclub an die Existenz geht. „Seit etwas mehr als einem Jahr haben wir uns alle nicht mehr gesehen – zumindest nicht von Angesicht zu Angesicht“, sagt er. „Es bleibt eine Überraschung, wer nach der Krise noch im Verein ist.“

Training in Zeiten fernab von Corona: Die Kinder- und Jugendgruppe des Schachclubs Überlingen. | Bild: Schachclub Überlingen

Die Vereinsabende finden nicht mehr statt, Schachturniere fallen aus, ebenso wie die Trainingsrunden. Einzig die Jugendarbeit läuft weiter. „Die Kinder liegen mir sehr am Herzen. Deswegen organisieren wir einmal in der Woche einen virtuellen Treff via Skype, spielen online Schach, analysieren vergangene Spiele oder vertiefen uns in die Theorie“, berichtet Conrad Schormann. Auch virtuelle Turniere mit Mitgliedern von Clubs aus der Umgebung finden hin und wieder statt.

Nachwuchsproblem im Schachclub Aktuell hat der Schachclub Überlingen etwa 25 Mitglieder. Zusätzlich gibt es eine Jugendabteilung mit etwa 20 Kindern und Jugendlichen. „Viele Kinder sind nicht im Verein, sondern wollen erst einmal eine Zeit lang schnuppern“, erklärt Conrad Schormann. Dadurch sei die Altersstruktur im Schachclub recht hoch. Die ältesten Mitglieder seien über 80 Jahre alt. Wie Schormann begründet, liegt das hauptsächlich an einem Aspekt: „Die jungen Leute verlassen uns meistens, wenn sie zum Studieren gehen. Dann gründen sie eine Familie. So entsteht im Verein eine Alterslücke zwischen 19 und 30 Jahren.“ Für den Schachclub sei das ein „großes Problem“. „Wir hoffen, dass wir als kleiner Verein nicht wegesterben“, sagt Schormann.

Das was Schormann für die jungen Nachwuchsspieler organisiert, sei für die älteren Vereinsmitglieder kaum vorstellbar. Er erklärt: „Nicht alle sind technisch so begabt, dass sie sich via Skype treffen und dann auch noch virtuell Schach spielen können.“ Den meisten älteren Schachspielern würde das Onlinespiel zudem keinen Spaß machen, weil sie das Brett und die Uhr vor sich auf dem Tisch gewohnt sind.

Vor der Corona-Krise hat sich die Jugendabteilung des Schachclubs Überlingen auch bei Wettbewerben gemessen – hier spielen Konstantinos Mastrokostopoulos, Lucas Czasch, Oliver Meergans und Maxim Masur (von links) gegen Mitglieder des Schachclubs Pfullendorf. | Bild: Schachclub Überlingen

Wie Conrad Schormann betont, gebe es „große Unterschiede zwischen dem virtuellen Schachspiel und dem Spiel am Tisch“. Schon die Zeitspanne der Partie unterscheide sich – ein Online-Schachspiel sei deutlich schneller vorbei. „Eigentlich ist Schach von vielen Emotionen, den eigenen und denen des Gegners, geprägt. Es ist greifbares Erlebnis. Das alles gibt es beim virtuellen Spiel nicht“, sagt der 49-Jährige.

Reales Schachspielen in Corona-Zeiten nicht möglich

Doch warum ist das Schachspielen in Corona-Zeiten nicht möglich? Auch, wenn man nur zu zweit vor einem Brett sitze, sei das Schachspielen im Verein momentan ein großes Risiko, betont Conrad Schormann. „Wir sind meist recht viele in einem Raum, die Belüftung ist schlecht und man sitzt nah beieinander. Nicht zu vergessen der Händedruck vor und nach der Partie.“ Außerdem würden viele Mitglieder des Clubs allein schon wegen ihrem Alter zur Risikogruppe gehören.

Deswegen beschränkt sich das Schachspielen seit etwa einem Jahr im Überlinger Club auf die virtuelle Welt. Und das sei „sehr schade“, sagt Conrad Schormann. Denn gerade jetzt erlebe das Schachspielen durch die Corona-Pandemie einen wahren Boom. „Schach ist gerade total angesagt. Durch Corona haben viele mit dem Sport angefangen. Auch wir bekommen seit einigen Monaten regelmäßig und vermehrt Anfragen“, sagt Schormann.

Beim Überlinger Promenadenfest treffen sich unter einem kleinen Pavillon jedes Jahr mehrere Generationen Schachspieler. | Bild: Schachclub Überlingen

Für größere Vereine sei die Pandemie also durchaus positiv – zumindest, was die Anzahl an neuen Mitgliedern betrifft. Für den kleinen Schachclub in Überlingen hingegen war eine Neuaufnahme von Mitgliedern bis vor wenigen Tagen nicht möglich. Schormann bedauert: „Leider fehlte uns die Größe, um weitere Abteilungen im Verein zu eröffnen. Jede Absage tat uns ehrlich Leid.“

Kleine Schachvereine bündeln künftig Ressourcen

Erst vergangene Woche bekam der Überlinger Club dann eine Anfrage vom Schachclub Steißlingen. Mehrere kleine Vereine in Baden-Württemberg wollten ihre Ressourcen bündeln, um künftig spezifische Trainings- und Spielmöglichkeiten anzubieten. „Vor allem für Kinder und Jugendliche jeder Spielstärke, aber auch für Erwachsene und erwachsene Einsteiger“, erklärt Conrad Schormann.

An der Kooperation werde sich der Überlinger Schachclub beteiligen – und muss somit künftig keine Absagen mehr für Interessierte erteilen. Schormann freue sich darüber und sagt: „Das ist das Licht am Ende des Tunnels, das bislang gefehlt hat.“