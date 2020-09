Wegen Corona können die „Sparkasse Bodensee Beach Days“ dieses Jahr nicht auf dem Landungsplatz ausgetragen werden, die achte Auflage des Turniers findet nun vom heutigen Donnerstag bis zum Sonntag in reduzierter Form auf der Zimmerwiese beim Überlinger ZOB statt. Etwa 200 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie große Zuschauertribünen verwandeln auch dieses Gelände in eine Beach-Arena, beschreibt Organisator Markus Dufner von MCD-Sportmarketing. Die Besucher und Zuschauer erwarten nun an vier Veranstaltungstagen Turniere und Meisterschaften in den Beach-Sportarten Volleyball und Tennis. Auf die Mannschaftssportarten Handball, Fußball und Basketball musste verzichtet werden.

Beachtennis top besetzt

Den Anfang macht heute, 10 Uhr, der „Bodensee Therme Beachtennis Cup“, ein laut Dufner „top besetztes“ deutsches Ranglistenturnier, unter anderem ist der deutsche Meister und Nationalspieler Oliver Munz am Start. Der „Sparkasse Bodensee Beachvolleyball Cup“, die Überlinger Stadtmeisterschaft, wird am morgigen Freitag, ab 13 Uhr, ausgetragen. Hier stehen sich immer zwei Männer und eine Frau im Team gegenüber, hier können alle Überlinger ihr Können im Beachvolleyball zu zeigen.

Beach-Volleyball wird es im Rahmen der „Beach-Days“ auch dieses Jahr wieder geben. Allerdings nicht, wie bisher, hier auf dem Landungsplatz, sondern auf der Zimmerwiese. | Bild: Holger Kleinstück

Wichtige Punkte für Deutsche Meisterschaft

Sportliches Highlight ist am Wochenende der „Becker Kunststofftechnick Beach Cup“. Die besten Beachvolleyballer aus dem Land spielen um die Baden-Württembergische Meisterschaft und ein Preisgeld von 1500 Euro – und sie kämpfen um wichtige Punkte für die Deutsche Meisterschaft. Die zwölf Damenteams starten am Samstag um 9.30 Uhr, am Sonntag beginnt dass gleich große Feld der Männer zur selben Zeit mit ihren Begegnungen.

Auf den Tribünen und dem Gelände finden maximal 200 Zuschauer Platz, erklärt Dufner, am Eingang werden die Personendaten notiert. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos im Internet, dort sind die Anfangszeiten allerdings noch auf einem älteren Stand.