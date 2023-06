Anfangs ist es oft noch ein wenig ruhig, wenn dienstags und freitags der Kleiderladen im Untergeschoss der Kreuzkirche nahe des Krankenhauses seine Tür öffnet. Jeweils von 14 bis 17 Uhr kann dort jeder nach gebrauchten Hosen, Blusen, Kleidern, Jacken oder ­T-Shirts stöbern. Eine alte Dame auf dem Fahrrad etwa, eine arabische Familie oder eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn. Sie komme öfter mal nach dem Einkaufen vorbei, sagt die junge Frau. Denn sie kaufe gern Secondhandbekleidung – „aus ökologischen Gründen“. Am Kleiderladen schätze sie „die Vielfalt“. Denn während es im Einzelhandel üblicherweise nur „den Trend der Saison“ gebe, sei im Kleiderladen ein „buntes Allerlei unterschiedlichster Stile“ zu finden. Das sei „inspirierend“. Eine andere Kundin ist „froh, dass der Laden endlich wieder offen ist“. Das Deutsche Rote Kreuz, das ihn gut acht Jahre lang betrieben hatte, musste während der Coronapandemie schließen und hatte den Standort dann aufgegeben.

In der Zeitung möchten sich die Kunden des Kleiderladens allerdings eher nicht sehen. Noch immer scheint der Einkauf dort mit etwas Scham behaftet. Heidlies Stahl, die Ehefrau des früheren Pastors der Kreuzkirche, kümmert sich nun gemeinsam mit bis zu 20 Ehrenamtlichen um den Laden. Natürlich wolle man sozial Bedürftigen hier günstiges Einkaufen ermöglichen – mit Sozialpass gibt es alles für die Hälfte. Doch man sehe sich ebenso als Gegenpol zur schnelllebigen Wegwerfmode. „Gerade junge Leute sind da sehr bewusst“, sagt Heidlies Stahl.

Und so erinnert im Kleiderladen auch nichts an eine rumpelige Kleiderkammer. Alles hängt gut sortiert an schicken Ständern, die das Modehaus Munding nach seinem Umbau gespendet hat. Fleckiges oder Kaputtes wird im Lager hinter dem Laden zuvor aussortiert. Bettwäsche, Vorhänge oder Spielzeug gibt es nicht mehr, Schuhe nur noch vereinzelt – „obwohl sie gut gehen“. Die Normalpreise reichen von drei Euro für ein Shirt bis zu acht Euro für ein Kleid. Wobei es auch noch günstiger geht: Im Sommerschlussverkauf, der Ende August starte, reduziere man alles auf die Hälfte, blickt Stahl voraus. Manchmal komme es auch vor, dass Kunden gezielt nach teuren Marken suchten und dann „alles Mögliche mitnehmen, das sicher nicht für sie selbst ist“. Das wolle man natürlich nicht, sagt Stahl, und spreche dies auch an.

Nach gut einem Jahr – Eröffnung war am 1. April vergangenen Jahres im Beisein von Oberbürgermeister Jan Zeitler – hat sich der Kleiderladen zur wichtigen Einnahmequelle der kleinen Kirchengemeinde entwickelt, die lediglich 50 Mitglieder zählt. An einem Nachmittag könnten durchaus zwischen 100 und 150 Euro an Einnahmen zusammenkommen, berichtet Stahl. „Das hat mich selbst überrascht.“ Damit ließe sich das ansonsten rückläufige Spendenaufkommen kompensieren. Finanziert wird so beispielsweise die Gemeindearbeit der Kirche. Und es bleibt offenbar noch etwas übrig. Anlässlich des ersten Geburtstags hat der Kleiderladen der Überlinger Tafel einen 1000-Euro-Scheck überreicht.

Wer dem Kleiderladen etwas zukommen lassen möchte, sollte es möglichst während der Öffnungszeiten vorbeibringen. „Manchmal stehen Kartons vor der Tür“, sagt Stahl, „doch wenn die dann nass werden, ist es schade.“ Die Kleidercontainer vor der Tür indes gehören nach wie vor zum Deutschen Roten Kreuz. Was dort eingeworfen wird, kommt zum Kleiderladen des DRK nach Mühlhofen. Unterdessen hat sich der Kleiderladen etwas gefüllt. Rund 15 bis 20 Kunden zähle man im Schnitt an einem Nachmittag, schätzt Stahl. Und auch die junge Mutter ist fündig geworden – so wie meistens. Mit einem Pulli für sich und einem gestreiften Shirt für ihren Sohn geht sie nach Hause.