Viel mehr als nur Corona: Das Jahr 2020 in 30 Bildern, kommentiert vom Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler

2020 wird zwar als Coronajahr in die Geschichte eingehen, das Jahr, in dem in Überlingen die Landesgartenschau verschoben werden musste, in dem die Promenade zum Schutz vor der Pandemie zeitweise gesperrt war. Doch bot dieses Jahr viel mehr als nur eine Seuche. Wir legten Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler 30 Fotos vor, die 30 Ereignisse symbolisieren. Wie er was kommentierte, lesen Sie in diesem Bilderbogen. Dazu zwei Videos mit einer kurzen Ansprache, die Zeitler sonst so ähnlich beim Neujahrsempfang gehalten hätte.